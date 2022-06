Hoe een van de drie topjournalisten van het Watergateschandaal uit de geschiedenis verdween

De kop in het Amerikaanse tijdschrift Time van 7 mei 1973 was heel duidelijk: ‘De Drie van Watergate’. Niet twee, maar drie. „Als volgende week de Pulitzerprijzen voor de journalistiek worden bekendgemaakt”, schreef het blad, „zal de prijs voor publieke dienstverlening door een krant zeker naar The Washington Post gaan, voor haar voortdurende graafwerk in het Watergateschandaal en verwante campagneschandalen. The Washington Post verdient beslist lof voor haar vasthoudendheid. Maar de vakwereld weet dat de persoonlijke eer toekomt aan een onwaarschijnlijk trio van relatief jonge verslaggevers, chef van de stadsredactie Barry Sussman (38) en verslaggevers Carl Bernstein (29) en Bob Woodward (30).”

Drie. Een onwaarschijnlijk trio. Voor hele generaties jonge verslaggevers waren de mannen die de Amerikaanse president Richard Nixon ten val brachten, en het Watergateschandaal blootlegden, met zʼn tweeën: Woodward en Bernstein. Of ‘Woodstein’, als je wilde laten blijken dat je het jargon beheerste. Maar wie is die derde man, die in Time als eerste werd genoemd?

Het Watergateschandaal Vijftig jaar geleden, op 17 juni 1972, kwam een inbraak aan het licht in het hoofdkwartier van de Democratische Partij in het Watergatecomplex van kantoren en appartementen in Washington. De regering van de Republikeinse president Richard Nixon probeerde vergeefs haar betrokkenheid te verdoezelen. Daarbij raakte ze steeds verder in het schandaal verstrikt. Hardnekkig speurwerk van journalisten van met name The Washington Post, en later van justitie en het Congres, maakte stukje bij beetje de ware toedracht duidelijk van de inbraak en het machtsmisbruik van de president. Na impeachment door het Huis van Afgevaardigden, wegens machtsmisbruik en tegenwerking van justitie en minachting van het Congres, maar vóór de Senaat hem kon afzetten, trad Nixon op 9 augustus 1974 af. Het Watergateschandaal leidde tot de veroordeling van 48 mensen, onder wie naaste medewerkers van Nixon.

Onzichtbaar

Barry Sussman overleed op 1 juni op 87-jarige leeftijd, en hoewel zijn overlijden in de Amerikaanse pers wel enige aandacht kreeg, stond die niet in verhouding tot de impact van zijn werk. In de halve eeuw na Watergate zijn de ‘Drie van Watergate’ in de populaire verbeelding de ‘Twee van Watergate’ geworden.

Voor een deel heeft dat te maken met wat het betekent om op een redactie eindredacteur te zijn. Hoe je stukken ook vormgeeft, herschrijft of mede creëert, jouw naam staat niet boven het verhaal – en ook niet eronder. Eindredacteur worden betekent: afstand doen van de auteursroem die je als verslaggever hebt. Je werk zal intern gewaardeerd worden, maar de wereld zal nergens jouw vingerafdrukken op zien.

Maar Sussman werd ook nog op een andere, unieke manier tekortgedaan, omdat de verslaggeving van The Washington Post over het Watergateschandaal niet zomaar een nieuwsverhaal, maar een iconisch nieuwsverhaal werd. De ware geschiedenis werd verwerkt tot iets dat makkelijker verteerbaar was, en Barry maakte daar geen deel meer van uit.

Tegenwoordig wordt over de toekomst van de journalistiek vaak gesproken in termen van verslaggevers als individuele ‘merken’. Er zijn journalisten voor wie dat model goed werkt. Maar het verhaal van Barry Sussman herinnert ons eraan dat veel van de belangrijkste journalisten in de wereld niet eens een naamsvermelding krijgen. Hun merk is onzichtbaar.

Barry Sussman was de chef van de stadsredactie van The Washington Post, toen op zaterdag 17 juni 1972 vijf mannen gearresteerd werden wegens inbraak en het plaatsen van afluisterapparatuur in het hoofdkwartier van de Democratische Partij in het Watergatecomplex in Washington. Een paar uur later, na een tip van een advocaat, belde redactiechef Howard Simons naar Sussman, die nog in bed lag, om hem over de inbraak te vertellen. Sussman besloot twee verslaggevers op het verhaal te zetten: de ervaren politieverslaggever Alfred E. Lewis en een nieuweling bij The Washington Post, Bob Woodward.

Een andere relatieve nieuwkomer, Carl Bernstein, hing die zaterdag rond op de redactie, omdat hij een stuk dat hij de dag ervoor al had moeten inleveren, nog steeds niet af had. Boven het artikel over de inbraak dat die dag verscheen, stond de naam van Lewis. Helemaal onderaan stond: ‘Met medewerking van’, Woodward, Bernstein en nog zes verslaggevers

Sussman moest kiezen wie de volgende dag aan de follow-up zou moeten werken. Hij koos Woodward en Bernstein. Niet lang daarna nam hij de taak van fulltime Watergate-eindredacteur op zich. Opnieuw wees hij Woodward en Bernstein aan om zich helemaal voor Watergate vrij te maken. Om Bernstein op de zaak te kunnen zetten, had hij zelfs stevige weerstand van zijn superieuren moeten overwinnen.

Chef van de stadsredactie van The Washington Post Barry Sussman. Foto Denver Post, via Getty Images

Wandelend compendium van kennis

Om een idee te geven van de rol die Sussman speelde in de maanden die volgden, een paar fragmenten uit de vele boeken die over het Watergateschandaal zijn verschenen. Zo schreven Woodward en Bernstein in 1974 zelf over Sussman, in hun boek All the President’s Men: „Sussman was 38 jaar, vriendelijk in de omgang, enigszins gezet, met krullen en een ietwat academische manier van doen. Hij was bureauredacteur geweest bij een lokale krant op de grens tussen Virginia en Tennessee, leraar snellezen aan New York University, society-redacteur en chef ‘voorsteden’ bij The Washington Post.”

Sussman had het vermogen om feiten in zijn geheugen op te slaan, waar ze altijd klaarlagen om ogenblikkelijk tevoorschijn te halen. Meer dan andere redacteuren, meer nog dan Bernstein en Woodward, werd Sussman een wandelend compendium van Watergatekennis. Kort voor de deadline kon hij deze feiten in een constante stroom in een artikel pompen. Zo maakte hij een informatief stuk van wat anders wat zwakke onthullingen hadden geleken. Watergate was een puzzel, hij was een verzamelaar van de stukjes.

In zijn klassieker The Powers That Be schreef David Halberstam: „[Sussman] was, daar waren de jonge verslaggevers van The Washington Post het over eens, veruit de beste van de jonge eindredacteuren. Hij hield van duidende openingsalinea’s. Als de kern van het stuk goed was, drong hij er niet op aan dat de verslaggever begon met het traditionele ‘wie? wat? waar? wanneer?’ Als een verslaggever terugkwam naar de redactie met de opzet van een verhaal, was Sussman vaak heel waardevol, niet alleen door de rol van eindredacteur te vervullen, maar ook door de verzamelde feiten door zijn hoofd te laten gaan zoals een verslaggever dat zou doen, en ze soms beter te begrijpen dan de verslaggever zélf.”

Robert Redford en Dustin Hoffman als Woodward and Bernstein in All the President’s Men, 1976. Foto FilmPublicityArchive

Middelmatig schrijver

Bijna vanaf het begin, vóór wie dan ook bij The Washington Post, zag Sussman Watergate als een groter verhaal: het gevolg van verborgen beslissingen ergens in de top van de regering, die anderen met smerige klusjes opzadelden. De rol die de president speelde, voelde hij eerder aan dan ieder ander. Daarmee droeg hij een combinatie van argwaan en logica bij aan het onderzoek. Waar andere redacteuren bij zoʼ’n moeilijk verhaal hadden kunnen twijfelen over de losse puzzelstukjes waarmee de jonge verslaggevers kwamen aanzetten, bood Sussman enkel voortdurende aanmoediging.

En toen kwam het stuk in Time.

„De mannen van The Washington Post delen een obsessie voor het verhaal dat hen uit de obscuriteit heeft gehaald. Voor de rest hebben ze weinig meer met elkaar gemeen dan hun jeugd. Woodward, een Republikein, is afgestudeerd aan Yale en was officier bij de marine. Hij geldt als een vlotte interviewer, maar een middelmatig schrijver. Bernstein, met lang haar en slonzig gekleed, is een gesjeesde student, die zó lijkt te zijn weggelopen uit de film The Front Page. Ondanks zijn flair als auteur, had hij de reputatie slordig te zijn, mede omdat een van zijn superieuren hem ooit ogenschijnlijk slapend aantrof in de perskamer van het stadhuis. Maar ondanks hun verschillen in stijl, werken de mannen goed samen onder Sussmans vaderlijke leiding. Het trio heeft al zes belangrijke verslaggeversprijzen gewonnen.”

Richard Nixon met zijn familie in het Witte Huis, nadat hij is afgetreden als president, 1974. Foto Getty Images/Keystone/Hulton Archive

Relatie naar de knoppen

Toen het Watergateschandaal in een stroomversnelling raakte, maar nog ruim een jaar voordat Nixon aftrad, ontstond er vraag naar een boek over de manier waarop The Washington Post het schandaal had onthuld. Aanvankelijk was er sprake van dat de ‘Drie van Watergate’ het samen zouden schrijven. Maar Woodward en Bernstein besloten Sussman erbuiten te laten. „Het spijt me”, zou Woodward jaren later zeggen. „Maar weet je, het was een verhaal dat verslaggevers moesten vertellen, niet een eindredacteur.”

Vóór de Watergate-affaire waren Sussman en Woodward goede vrienden – ze spraken af bij Sussman thuis, organiseerden ‘touch football-wedstrijden’ in het weekend en praatten urenlang over journalistiek. Sussman was Woodwards mentor bij The Washington Post geweest. Maar omdat hij niet mocht meewerken aan het boek, ging hun relatie naar de knoppen. Tegen de tijd dat All the Presidentʼ’s Men in de winkel lag, spraken ze niet meer met elkaar.

Sussman nam verlof om zijn eigen boek over het Watergateschandaal te schrijven, The Great Cover-up: Nixon and the Scandal of Watergate. Het werd geprezen door critici en historici, maar qua verkoopcijfers en culturele impact kon het niet tippen aan All the Presidentʼs Men. Maar de echte dolksteek kwam toen Hollywood belde. All the Presidentʼs Men, het boek, werd All the Presidentʼs Men, de film.

In het voorjaar van 1976 kwam het Watergateteam van The Washington Post bijeen voor een besloten vertoning van een bijna afgewerkte versie. De mannen in de zaal zagen zichzelf op het scherm vertolkt door grote sterren. Robert Redford speelde Woodward, Dustin Hoffman speelde Bernstein. Sussman, de leider van de ‘Drie van Watergate’, was helemaal uit de film geschreven. De filmmakers zeiden dat ze bang waren dat het introduceren van drie witte eind- en hoofdredacteuren van middelbare leeftijd op het scherm al verwarrend genoeg was voor het publiek. Vier zou te veel zijn geweest.

Maar het feit dat Sussman, de eindredacteur die vanaf de eerste dag het meest bij het verhaal betrokken was geweest, eruit was weggelaten, was bitter voor velen binnen en buiten The Washington Post. Toen de regisseur, Alan J. Pakula, zijn eerste onderzoek voor de film deed, kreeg hij op de redactie te horen dat „als er één persoon bij The Washington Post een Pulitzerprijs verdiende voor de Watergateverslaggeving, dan Barry Sussman”. In 1992 noemde The Washington Post het weglaten van Sussman zelf „het meest schrijnende voorbeeld van de feitelijke gebreken van de film”.

Robert Redford and Dustin Hoffman als Woodward and Bernstein in All the President’s Men. Foto Bettmann

De Mythe van David en Goliath

Na de film was de breuk tussen Sussman en Woodstein compleet. Alicia C. Shepard, auteur van Woodward and Bernstein: Life in the Shadow of Watergate, stelt dat de film „permanente psychische schade” heeft toegebracht aan Sussman. Dertig jaar later, toen ze hem belde om hem te interviewen over Woodward en Bernstein, was zijn antwoord: „Ik heb over geen van beiden iets positiefs te zeggen.”

De socioloog Michael Schudson schreef in Watergate in American Memory: „Het verhaal van Bob Woodward en Carl Bernstein, en hun moedige achtervolging van de daders van de Watergate-inbraak, resoneert krachtig, zowel in de wereld van de journalistiek als in de cultuur in het algemeen. De film, nog meer dan het boek, heeft de onderzoeksjournalistiek in een adelstand verheven en van journalisten moderne helden gemaakt. De mythologie van de rol van de pers in het Watergateschandaal heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke nationale mythe. In zijn breedste vorm is die mythe dat twee jonge verslaggevers van The Washington Post de president van de Verenigde Staten ten val brachten. Dit is de mythe van David en Goliath, de mythe van machteloze individuen die een machtige instelling omverwerpen. De goeden winnen. De pers, met als enige wapen de waarheid, is de grote held.”

Dit simpele verhaal van goed en kwaad laat niet veel ruimte over voor andere personages. Maar het werk van The Washington Post vergde niet alleen de creatieve en verbeten verslaggeving van Woodward en Bernstein – er waren eindredacteuren, documentalisten, advocaten en een eigenaar voor nodig, die allemaal bereid waren hun steentje bij te dragen en in staat waren dat vakkundig te doen. En dat vereiste een medium dat zowel de benodigde middelen kon inzetten, als kon standhouden tegen Nixons dreigementen.

Ik ontmoette Barry voor het eerst in 2008 bij de Nieman Foundation (een stichting verbonden aan Harvard, gericht op verbetering van de journalistiek, red.). Vier jaar eerder was hij een publicatie begonnen onder de naam Nieman Watchdog, een site met de slogan: ‘Vragen die de pers zou moeten stellenʼ’. Het doel van Watchdog was, zoals Barry het uitdrukte toen de site in 2012 werd gesloten, „om de pers aan te moedigen beter verslag te doen van beleidskwesties. Er is gewoon niet genoeg goede journalistiek.”

Individuele journalisten kunnen geweldig werk leveren. Maar meestal is het veel makkelijker voor nieuwsmedia om dat te doen. En om weerstand te bieden aan diegenen die niet willen dat problemen worden opgelost. Een David die een Goliath verslaat is een prachtig verhaal. Maar in de werkelijkheid wint de man met de slinger niet zo vaak.