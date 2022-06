Met ontstekingen in mijn heup en keel scharrel ik over een zebra, met een geleende rollator en een kapje over mijn mond. Als ik de bestelauto passeer die geduldig op mij wacht, komt daar een stem uit: „Meneer, vrolijk kijken, de zon schijnt!” Ik kijk naar de chauffeur, duidelijk een nieuwe Nederlander, en ik zeg: „Pijn in mijn strot.” Waarop hij roept: „Kapje af, frisse lucht, ben jij morgen beter.” Met een afscheidszwaai geeft hij gas en laat mij verbluft op de stoep achter. Ik prop het kapje in mijn zak. Verdikkie, ik voel me een stuk beter.

