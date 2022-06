Horsegirl is de nieuwe Amerikaanse Indiesensatie

Twee gitaren, één drumstel. Meer brengt het trio Horsegirl uit Chicago niet mee voor hun eerste Nederlandse optreden op het Grauzone festival in Den Haag. Drummer Gigi Reece (19) is non-binair, zangeres-gitaristen Penelope Lowenstein (18) en Nora Cheng (19) kwalificeren zich evenmin als de doorsnee paardenmeisjes. „Bij ons betekent horsegirl zoiets als: meisje met superlang donker haar”, zegt Lowenstein. „Gewoon een goeie naam voor een band.”

Het is zondagochtend negen uur in Chicago. Interviews (via zoom) doen ze alleen in het weekend, want Lowenstein zit in de examenklas van de middelbare school en de andere twee zijn eerstejaars op de universiteit. Een korte buitenlandse tournee past precies in de zomervakantie. Daarna moet er verder gestudeerd worden. Dat ze een indiesensatie zijn en dat hun album Versions of Modern Performance gevuld is met opwindende rockmuziek, moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Penelope, Gigi en Nora willen rocken, in het voetspoor van hun eigen indiehelden.

De honderd jaar oude bluestraditie van Chicago doet ze niets. Chicago-house? Wel aardig, maar het raakt niet aan hun eigen voorkeuren. Gang Of Four, Sonic Youth, The Breeders, bands die al bestonden voordat de drie geboren werden, zijn voorname inspiratiebronnen. Via „crazy rabbitholes op YouTube” kwamen ze uit bij bands als The Chills uit Nieuw-Zeeland en Minutemen uit Californië, vertelt Lowenstein. ‘History Lesson Pt. 2’ van de laatstgenoemde, coverden ze op de B-kant van hun single ‘Billy’. Een tekstregel: „Punk rock changed our lives.”

Stel je voor: zingen door de microfoon van Kim Deal! In het begin was ik erdoor geïntimideerd, maar later beschouwde ik het als een uitdaging Penelope Lowenstein zanger-gitarist

Zelfs de jarenzeventigzanger Nick Drake verscheen op hun radar. „Ik las over de afwijkende gitaarstemmingen die hij gebruikte”, zegt Penelope. „Dat zijn wij ook gaan proberen. Later begreep ik dat Sonic Youth soortgelijke gitaarstemmingen toepaste en dat hun muziek daar anders door ging klinken. Bij ons werkt dat precies zo. Stem twee snaren een noot lager dan normaal en je krijgt een heel ander klankenspectrum. Onze muziek wordt erdoor opgetild.”

De triobezetting geeft vrijheid, zegt Lowenstein. „In een kleine bezetting hoef je met minder mensen rekening te houden. We zaten op verschillende middelbare scholen en kwamen bij elkaar in de kelder van mijn huis om plannen te smeden voor de toekomst. In essentie wilden we alles zelf doen: nummers maken, opnemen, hoezen ontwerpen, zalen benaderen om te spelen. Op sommige punten zijn we daarvan teruggekomen, omdat mensen met meer ervaring kunnen helpen om de muziek naar een groter publiek te brengen. Niet dat we rekening hielden met succes. Het ging ons in de eerste plaats om de voldoening van samen iets maken. In de grond van de zaak zijn we nog altijd een do-it-yourself-band.”

Voor de opname van Versions of Modern Performance werd Horsegirl gekoppeld aan John Agnello, producer van veel van hun helden. „In zijn studio zei John regelmatig dingen als: ‘Dit nummer kun je zingen door de microfoon die Kim ook gebruikt heeft’”, zegt Penelope met merkbaar ontzag. „Stel je voor: zingen door de microfoon van Kim Deal! In het begin was ik erdoor geïntimideerd, maar later beschouwde ik het als een uitdaging.”

Voordat we het podium op stapten, stonden we er even bij stil dat we tot dan alleen als toeschouwers op dat festival waren geweest Gigi Reece drummer

De zang van Cheng en Lowenstein vormt een integraal onderdeel van Horsegirls muziek, zonder er dik bovenop te liggen. Teksten zijn belangrijk maar niet cruciaal voor het totaalgeluid. ‘Anti-Glory’ met de aanmoediging „Dance, dance with me” en ‘Option 8’ met de slogan „Stand straight, don’t be late” kwamen als totaalpakket van ruige gitaren en ritmische woorden. Een drietal korte instrumentals op het album kan het helemaal zonder tekst stellen. Eén ervan, ‘The Guitar is Dead 3’, bestaat geheel uit echoënd pianogepingel. De titel is een grap, zegt Nora Cheng, want in de overige nummers draait alles om het samenspel van hun twee elektrische gitaren. „Een groots geluid, daar streven we naar.”

Festivalervaring hebben ze nog weinig, zegt Gigi Reece. „We speelden op het Pitchfork festival hier in Chicago. Voordat we het podium op stapten, stonden we er even bij stil dat we tot dan alleen als toeschouwers op dat festival waren geweest. Het was fantastisch om het publiek van de andere kant te zien. In de VS zijn we door onze leeftijd nog niet gerechtigd om alcohol te drinken. Reden te meer om uit te kijken naar onze Europese tour. Niet dat we het meteen op een zuipen gaan zetten hoor! Onze muziek komt eerst, zeker als we voor mensen spelen die ons nog niet kennen.”

Versions of Modern Performance is uit bij Matador. Horsegirl speelt zaterdag 18 juni op Grauzone, Den Haag. Inl: grauzonefestival.nl