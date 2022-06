Verdwaalde kogel doodt Nederlandse vrouw (27) in Colombia

In de Zuid-Colombiaanse stad Leticia is een 27-jarige Nederlandse toerist uit Gelderland omgekomen door een schietpartij. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in Colombiaanse media. De vrouw zat in een restaurant toen twee mannen binnenkwamen en om nog onbekende redenen begonnen te schieten.

De kogels waren gericht op een jonge Braziliaanse man die vlak bij de Nederlandse zat. Drie anderen werden eveneens getroffen. De verwondingen van de Nederlandse vrouw en een jonge Braziliaanse man bleken echter van te ernstige aard: beiden kwamen te overlijden. Volgens het Colombiaanse nieuwsmedium stierf de Gelderse toerist terwijl ze werd geopereerd.

De twee anderen — eveneens Brazilianen — verkeren in nog kritieke toestand, meldt het lokale medium. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft NRC desgevraagd laten weten bekend te zijn met het „tragische overlijden” van de Nederlandse vrouw, wier nabestaanden kunnen rekenen op „consulaire bijstand”.

Leticia ligt in het Colombiaanse deel van de Amazone, vlak bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië, en dient voor veel toeristen als toegangspoort tot het regenwoud en de rivier. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor de schietpartij. De Colombiaanse politie vermoedt dat het een persoonlijke afrekening betrof.