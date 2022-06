Verdachte moord Gino ook verdacht van verspreiden kinderporno

Donny M., de man die wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de negenjarige Gino, wordt nu ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat meldt de Rechtbank Limburg donderdag. Het voorarrest van de 22-jarige M. is daarnaast door de raadkamer van de rechtbank met negentig dagen verlengd.

M. werd begin juni in zijn woning in Geleen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Gino. De negenjarige verdween op woensdagavond 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade, waarna de autoriteiten een amberalert verstuurden en een zoekactie begonnen. Op aanwijzingen van M. werd op zaterdagmorgen 4 juni het lichaam van Gino gevonden in een naburige tuin achter een uitgebrand huis. Wat zich precies heeft voltrokken tussen de vermissing van Gino en de vondst van zijn lichaam, is nog niet bekend.

Negentig dagen langer vast

Volgens de rechtbank is sprake van voldoende reden om M. negentig dagen langer vast te houden. Behalve de ernst van de feiten waarvan M. wordt verdacht, noemt de rechtbank ook de kans op herhaling als de man op vrije voeten wordt gesteld. Vorige week maakte de rechtbank al bekend dat M. moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Vorige week liepen enkele duizenden mensen mee in twee herdenkingstochten voor Gino, in Kerkrade en Maastricht. Gino woonde in Maastricht, maar verbleef vanwege de ziekte van zijn alleenstaande moeder tijdelijk bij zijn oudere zus in Kerkrade.

