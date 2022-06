Plan voor Pence op 6 januari was illegaal, wisten Trump en zijn adviseurs

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vicepresident Mike Pence ernstig in gevaar gebracht op 6 januari 2021. In de aanloop naar de gewelddadige bestorming van het Capitool zette Trump Pence voortdurend onder druk, zowel in de beslotenheid van het Witte Huis, als in de publieke ruimte, tijdens verkiezingsbijeenkomsten of in tweets.

Dat was het centrale punt donderdag tijdens de derde openbare hoorzitting over de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. In verhoren met, opnieuw, louter oud-medewerkers van het Witte Huis, van de vicepresident en een staatsrechtgeleerde die de Republikeinse presidenten Ronald Reagan en -George H.W. Bush had gediend, kwamen de ondervragers van de onderzoekscommissie tot de conclusie dat een valse theorie over de macht van de vicepresident bewust werd verspreid om Pence onder druk te zetten.

De advocaat die deze theorie bij president Trump onder de aandacht bracht, John Eastman, gaf in gesprekken met naaste medewerkers van de vicepresident met zoveel woorden toe dat zijn voorstellen in strijd met de wet waren en dat het negenkoppige Hooggerechtshof het resultaat ervan met 9 tegen 0 stemmen zou afwijzen. Hij verwachtte alleen, had Eastman gezegd, dat het hof zijn vingers er niet aan zou willen branden.

Twee opties

Eastman gaf twee opties, zo getuigde Greg Jacob, juridisch adviseur van de vicepresident. Pence kon als voorzitter van de Congresvergadering waar de verkiezingsuitslag formeel zou worden bekrachtigd, de stemmen uit zeven staten die Biden had gewonnen, afwijzen. Of hij kon de procedure schorsen om de staten in kwestie te laten uitzoeken of de stemmen voor Biden geldig waren. In clipjes van eerdere, besloten verhoren met andere getuigen liet de commissie horen wat medewerkers van Trump van de theorie vonden: „knetter” (Witte-Huisjurist Pat Cippolone) en „onzinnig” (Witte-Huisjurist Eric Herschmann).

Lees ook: Trump ‘verloor contact met de werkelijkheid’ na nederlaag

Ook nadat de juridisch adviseur van de vicepresident Eastman er vooraf van had overtuigd dat zijn theorie niet klopte, dat de gang van zaken nooit zou worden goedgekeurd door de rechters en dat vicepresident Pence er niet aan zou meewerken, hield de advocaat op de ochtend van 6 januari nog een toespraak voor vele tienduizenden aanhangers van Trump. „We vragen Pence alleen maar dat hij de staten hierover laat beslissen.” Het is allemaal wettig, viel Trumps advocaat Rudy Giuliani hem bij. Nadien zou Eastman aan -Giuliani mailen dat hij had „besloten dat ik in aanmerking zou moeten komen voor een presidentieel pardon”. Trump deelde er 133 uit, maar Eastman kreeg geen gratie.

Pence weigerde in te stappen toen de geheime dienst hem per auto uit het Capitool wilde rijden

De commissie hamerde telkens op twee punten. Ten eerste dat zowel Trump als zijn adviseurs wisten dat hun voorstellen in strijd waren met de wet. Dat is een punt dat nog van belang kan zijn als de commissie in een later stadium moet beslissen of ze individuen zal aangeven bij het openbaar ministerie. Ten tweede dat Trump desondanks de druk op Pence bleef opvoeren. Dat laatste kon de commissie vrij eenvoudig aantonen, omdat Trump dat doorgaans openlijk deed.

Zo sprak Trump op een verkiezingsbijeenkomst in Georgia, voor de senaatscampagne in die staat, op 4 januari, twee dagen voor de bestorming van het Capitool. Pence kon maar beter „zijn best voor ons doen”, zei Trump. „En als hij zijn best niet doet, dan vind ik hem niet meer zo aardig.” Hij herhaalde dat op de ochtend van 6 januari in Washington, waarna duizenden van zijn aanhangers naar het Capitool trokken en daarbij scandeerden: ‘Hang Mike Pence op.’

Greg Jacob, juridisch adviseur van vicepresident Pence, donderdag. Foto Susan Walsh / AP

Greg Jacob getuigde dat de geheime dienst de vicepresident per auto uit het Capitool wilde rijden, maar dat Pence weigerde in te stappen. Tegen zijn persoonlijke beveiliger hoorde Jacob Pence zeggen: ‘Ik vertrouw jou wel, maar jij zit straks niet achter het stuur.’ Ook zou Pence de relschoppers niet het genoegen hebben willen doen van zijn aftocht.

Zelfs nadat hij op de hoogte was gebracht van de grimmige toestand rond en in het Capitool, vuurde Trump nog een tweet af op zijn vicepresident. ‘Mike Pence had niet de moed om te doen wat nodig was om ons land en de grondwet te beschermen.’