Nederland heeft in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog structureel ‘extreem geweld’ toegepast. Dat is onze conclusie in het project Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 (ODGOI). En dat premier Rutte deze uitkomsten op 17 februari omarmde, is een politiek feit van betekenis. De conclusies maken immers korte metten met het sinds 1969 gehandhaafde regeringsstandpunt dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië ‘correct’ had gedragen, op enkele betreurenswaardige ‘excessen’ na.

Ben Schoenmaker is directeur van het NIMH en lid van de progammaleiding van het project ODGOI.

Maurice Swirc verwijt de onderzoekers in NRC (11/6) dat zij „de abstracte, verhullende” term „extreem geweld” gebruiken in plaats van klip en klaar over oorlogsmisdaden te spreken. Met zijn suggestie dat het onderzoek van het KITLV, NIMH en NIOD daardoor verbloemend en weinig betekenisvol zou zijn, slaat hij de plank mis.

Volgens Swirc is het onmiskenbaar dat het oorlogsrecht op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van toepassing was en dat de gepleegde misdaden in het conflict derhalve oorlogsmisdaden zijn.

In werkelijkheid bestaat er over dit punt, zeker onder juristen, geen eenheid van opvatting. Zo is er discussie of er sprake was van een interstatelijk of binnenlands conflict. Anders dan Swirc beweert kwalificeerde het Haagse gerechtshof – in een civielrechtelijke zaak – in 2019 executies van Nederlandse militairen ook niet als oorlogsmisdaden maar als „onrechtmatige gedragingen”. Dit laat uiteraard onverlet dat extreem geweld zoals de massamoord in Rawagede, gemeten aan het huidige humanitair oorlogsrecht, zonder twijfel gekwalificeerd kan worden als oorlogsmisdaad.

Oorlogsrecht

Een zorgvuldig gekozen begrippenkader is essentieel om de complexe historische werkelijkheid te duiden. Ogenschijnlijk heldere termen als ‘oorlogsmisdaden’ zijn in veel gevallen echter problematisch. Niet alle vormen van extreem geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zijn immers als oorlogsmisdaad te bestempelen, zoals grootschalige interneringen of het met artillerie bestoken van kampongs bij wijze van represaille. Geweld waarbij soms disproportioneel veel burgerslachtoffers vielen, maar waarvoor het toenmalige humanitair oorlogsrecht veel speelruimte liet. Hadden wij ons beperkt tot oorlogsmisdaden, zouden deze vormen van extreem geweld buiten de scope van het onderzoek zijn gevallen.

De bredere, in de wetenschappelijke literatuur gangbare term ‘extreem geweld’ maakt het mogelijk de complexiteit van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in ogenschouw te nemen. Voor een conflict dat kenmerken had van een burgeroorlog én van een volksopstand tegen een koloniale overheerser die zijn gezag opnieuw wilde vestigen, is dit cruciaal. Er was immers een breed scala van daders en dadergroepen: Nederlandse militairen, hulptroepen en paramilitaire organisaties aan de ene kant, militairen van het Indonesische leger, losse milities, ad hoc gevormde strijdgroepen en gewapende burgers aan de andere kant. Terwijl ‘extreem geweld’ het handelen van al deze groepen dekt, laat de term oorlogsmisdaden een deel daarvan buiten beschouwing.

‘Den Haag’ wordt in de ‘schuldtoewijzing’ geenszins ontzien

Bovendien is ‘oorlogsmisdaad’, in tegenstelling tot wat Swirc beweert, wel degelijk een primair juridische term, die voor historici als een keurslijf werkt. Ook daarom kozen de ODGOI-onderzoekers extreem geweld als overkoepelend analytisch begrip. Daarbij stellen wij onomwonden dat hieronder ernstige misdrijven als mishandeling, marteling, moord, verkrachting, massa-interneringen en brandstichting vallen. In het slotwerk Over de grens worden deze misdrijven uitvoerig en zonder terughoudendheid benoemd en geanalyseerd. Dat Swirc desalniettemin stelt dat de ODGOI-onderzoekers ‘verhullend’ te werk zouden zijn gegaan, is ons dan ook een raadsel.

Gelaagde verantwoordelijkheid

Ook Swircs bewering dat Over de grens de verantwoordelijkheid voor het Nederlandse extreme geweld primair in de schoenen van de krijgsmacht zou schuiven en daarna pas, in mindere mate, in die van de Nederlandse regering, is een verkeerde voorstelling van zaken. Wij beschrijven juist een complexe, gelaagde verantwoordelijkheid die via veel schakels liep van de daders in het veld tot aan het kabinet en het parlement. ‘Den Haag’ wordt in de ‘schuldtoewijzing’ geenszins ontzien.

Met de suggestie dat als Nederland niet bereid is de eigen misdaden als oorlogsmisdaden te erkennen, ons land geen recht heeft zich op te werpen als verdediger van mensenrechten, eindigt Swirc zijn bijdrage. Hij negeert voor het gemak dat sinds de drie instituten in 2012 een groot onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bepleitten, wij juist dat argument steeds hebben gebruikt: Nederland dient onder ogen te zien dat het zelfbeeld te rooskleurig is, juist als het de koloniale geschiedenis en ook deze oorlog betreft. Met zijn eenzijdige focus op de kwalificatie oorlogsmisdaden miskent Swirc de reikwijdte en het gewicht van de bevindingen van het onderzoek. Daarmee staat hij het proces van het bijstellen van het Nederlandse zelfbeeld zelf in de weg.

