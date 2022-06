Steun van Macron, Scholz en Draghi brengt kandidaat-lidmaatschap EU voor Oekraïne forse stap dichterbij

Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië willen dat Oekraïne onmiddellijk geaccepteerd wordt als kandidaat-lid van de Europese Unie. Dat was de belangrijkste boodschap die de leiders van die landen meebrachten toen ze donderdag hun opwachting maakten bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev.

„We steunen alle vier de onmiddellijke kandidaat-status voor lidmaatschap”, zei de Franse president Emmanuel Macron. „Deze status zal vergezeld gaan van een routekaart en houdt rekening met de situatie in de Balkan en de nabuurschap, met name Moldavië”, voegde hij eraan toe. Een aantal Balkanlanden is al jaren kandidaatlid en gefrustreerd over de trage vooruitgang op de weg naar EU-lidmaatschap. Moldavië, buurland van Oekraïne, diende dit voorjaar eveneens een aanvraag in voor lidmaatschap.

Macron, kanselier Olaf Scholz en premier Mario Draghi waren in de nacht van woensdag op donderdag per trein vanuit Polen naar Kiev gereisd. De Roemeense president Klaus Iohannis voegde zich in Kiev bij het EU-gezelschap.

Met de aankondiging komt de vurige wens van de Oekraïense regering om lid te worden van de Unie een forse stap dichterbij. Een groot aantal Oost-Europese landen heeft zich al voor kandidaat-lidmaatschap uitgesproken. Een handvol landen liet aarzelingen doorschemeren. Nederland wil een advies van de Commissie afwachten dat deze vrijdag wordt verwacht. De 27 lidstaten buigen zich eind volgende week tijdens een top in Brussel over de kwestie.

Positief oordeel

Ook met een positief advies van de Commissie is de discussie allerminst beslecht. Want zo’n besluit roept een reeks netelige vragen op – over andere kandidaten, procedures en regels. En daarmee over de aard van wat de EU wil zijn of worden.

De precieze formulering is afwachten, maar zeker is inmiddels wel dat de Commissie Oekraïne groen licht wil geven. Ook Moldavië zou een positief oordeel kunnen verwachten, terwijl voor Georgië er nog hobbels wachten.

Een positief advies zou nauwelijks een verrassing zijn, na de weinig behoedzame toon van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die de afgelopen maanden al meermaals liet weten dat het land wat haar betreft welkom is. De afgelopen weken en maanden lobbyden Oekraïense politici, Zelensky voorop, onvermoeibaar voor een positief oordeel. Vorige week nog hield parlementsvoorzitter Ruslan Stefanchuk in Straatburg een gloedvol betoog vóór toetreding voor het Europese Parlement.

Daarmee heeft wat normaal een technische, enigszins saaie uiteenzetting van de plussen en minnen van een ‘kandidaat-kandidaat’ is, een gigantische politieke lading gekregen. Dat een eventueel EU-lidmaatschap van Oekraïne nog jaren, wellicht decennia op zich zal laten wachten, doet daar weinig aan af. Voor- en tegenstanders erkennen dat de symbolische waarde groot is. Het is een blijk van steun voor de Oekraïense bevolking en een duidelijk signaal richting de Russische president Vladimir Poetin. Maar sceptici zetten vraagtekens bij het zo sterk politiseren van wat – in theorie – toch juist een heel formeel en technisch proces zou moeten zijn.

Politieke wil

De afgelopen jaren werd de discussie over uitbreiding in Europa gedomineerd door de vraag over het hoe: stapje voor ministapje, met veel aandacht voor precieze regels, procedures en rechtsstatelijkheid. Maar de casus Oekraïne toont dat het in de kern toch vooral een kwestie van politieke wil is. Het tempo waarmee Brussel het rapport voor dit drietal landen heeft opgesteld is ongekend – en roept juist daarom bij sommigen argwaan op.

EU-uitbreiding is de afgelopen jaren immers met opzet in slow motion gezet. De groeipijn die ontstond nadat begin deze eeuw in korte tijd meer dan tien lidstaten zich bij de EU voegden, is bij sommige lidstaten nog altijd niet weggeëbd. Niet zelden staat de bevolking op zijn zachtst gezegd niet te juichen bij nieuwe kandidaten – getuige ook het Oekraïne-referendum in Nederland. In 2016 verwierp Nederland na een raadgevend referendum een Associatieverdrag waarin de banden tussen Kiev en Brussel werden aangehaald. Ook al kan de daadwerkelijke toetreding van Oekraïne nog tien, misschien wel twintig jaar op zich wachten, het vooruitzicht alleen al levert voor sommige regeringsleiders koortsdromen op over nieuwe publieke onrust of referenda. (Nederland heeft zo’n referendum inmiddels afgeschaft.)

Volle EU-wachtkamer

Naast Oekraïne en Moldavië diende ook Georgië dit voorjaar meteen een aanvraag in en sommige landen vinden het lastig dat drietal zomaar op te splitsen. Welk signaal geeft de EU aan Poetin als ze een land nog wat langer laat bungelen?

Daarbij komt dat de EU-wachtkamer al behoorlijk vol zit met Balkan-landen, die soms al meer dan tien jaar wachten op enige vooruitgang in hun toetredingsprocedure. De rotvaart waarmee uitbreidingskwesties nu behandeld worden, motiveert hen weer eens hard op de deur te kloppen. Als geopolitieke overwegingen zo belangrijk zijn, waarom dan niet ook de Balkan duidelijker vooruitzicht bieden? Niet toevallig komen regeringsleiders van de Balkanlanden volgende week donderdag óók naar Brussel voor een topoverleg.

Groeispurt

De symbolische belangrijke steun voor Oekraïne valt per definitie samen met de vraag of de EU weer een groeispurt tegemoet wil zien. En wat betekent dat dan voor de EU zelf, die ook in de huidige formatie al worstelt met veto’s, verdeeldheid en rechtsstaatproblemen? Uitbreiding leidt onvermijdelijk tot een verstrekkend debat over de aard van de unie, de manier waarop ze werkt, wie hoeveel betaalt en hoe de macht verdeeld is. In het verleden gingen toetredingsgolven gepaard met nieuwe Europese verdragen.

De formuleringen van de Commissie zullen vrijdag vermoedelijk iets meer duidelijkheid scheppen over hoe de EU deze puzzel zal proberen op te lossen. Maar koorddansen wordt het vooral volgende week, als de EU-lidstaten het unaniem eens moeten worden over de hartenwens van Kiev.