Schiphol stelt grens aan aantal vertrekkende reizigers deze zomer

Schiphol gaat deze zomer minder reizigers laten vertrekken vanaf de luchthaven. Er komt een zogenoemde „daggrens”. Het maximum aantal vertrekkende reizigers zal per dag verschillen. In juli loopt dat aantal op tot 67.500 op de drukste dagen en in augustus tot 72.500. Dat maakte Schiphol donderdagavond bekend, voorafgaand aan een persconferentie over de te nemen maatregelen.

„Het is niet verantwoord om op goed geluk de zomer in te gaan. We zijn verantwoordelijk voor onze passagiers en hun veiligheid”, zei Schiphol-topman Dick Benschop. De vraag die Schiphol verwacht is hoger dan de capaciteit die de luchthaven met deze maatregelen kan bereiken en voorstellen. „We zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen beter is, hoe pijnlijk ook, om het weken van tevoren te zeggen.”

Of de luchthaven daarvoor ook een bepaald aantal vluchten per dag zal schrappen, wordt vermoedelijk later vanavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie. Schiphol zegt dat er zonder ingrijpen „onhanteerbare wachtrijen ontstaan” waardoor veel reizigers hun vlucht missen. „Dat zorgt voor onveilige situaties voor reizigers en medewerkers.”

Al weken kampt de luchthaven in Amsterdam met een personeelstekort bij onder meer de beveiliging en de bagage-afdeling, waardoor er chaotische druktes ontstonden. In de meivakantie en rond Pinksteren werden er in weekenden tientallen vluchten geannuleerd. Dit leidde tot vertragingen, gemiste vluchten en lange rijen met een aantal keren agressieve reizigers. De luchthaven probeert de problemen op te lossen door zijn grondpersoneel meer te betalen, maar kampt desondanks met een capaciteitsprobleem, ook aankomende zomermaanden.

KLM: Schiphol financieel aansprakelijk

Vliegtuigmaatschappij KLM begrijpt de noodzaak om aanvullende maatregelen, zegt het bedrijf in een reactie. Maar het bedrijf zegt dat het gedwongen reduceren van het aantal vluchten „zeer ongewenst is en eenmalig en kortstondig moet zijn”. „Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol.” Het bedrijf gaat Schiphol verantwoordelijk houden voor de financiële impact van de maatregelen.

KLM zegt zich er hard voor te maken om zoveel mogelijk reeds geboekte passagiers op vakantie te laten gaan. „Dit kan onder andere door een limiet te stellen aan het aantal tickets dat nog wordt verkocht met vertrek vanaf Schiphol gedurende deze periode.” Op die manier wordt het aantal passagiers beperkt, zegt het bedrijf. Die maatregelen komt bovenop bestaande acties van KLM, zoals het spreiden van vluchten.

De persconferentie begint om 19.00 uur. Dit bericht wordt aangevuld.