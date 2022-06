Schiphol schrapt vluchten, reisbranche reageert woedend

Er heerst grote onzekerheid onder Nederlandse reizigers, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties over wat de gevolgen zijn van het plan van Schiphol om deze zomer tientallen vluchten per dag te schrappen. De reisbranche is woedend op Schiphol en bereidt een rechtszaak voor.

Alleen door het annuleren van vluchten denkt de luchthaven nog een dreigende chaos zoals in de meivakantie en rond Pinksteren te kunnen voorkomen. Veel reizigers hadden toen last van aanzienlijke vertragingen, mensen misten hun vluchten en op enkele momenten moest de marechaussee in actie komen tegen agressieve reizigers.

De problemen op Schiphol komen door de personeelstekorten bij ondersteunende diensten als de beveiliging en de bagageafhandeling. De luchthaven probeert het personeelsprobleem onder meer op te vangen door medewerkers een zomerbonus te geven en een banenmarkt te organiseren, maar die lossen niet alle urgente problemen op.

Het is volstrekt onacceptabel dat Schiphol zijn personeelsbeleid niet op orde heeft

„Er zal capaciteitsbeperking zijn deze zomer”, bevestigt een woordvoerder van Schiphol donderdagmiddag. „Daarover vinden nu afrondende gesprekken plaats. Reizigers krijgen helaas te maken met een periode van onduidelijkheid, want eerst moet de slotcoördinator precies bepalen hoe en wat, en pas daarna is voor luchtvaartmaatschappijen duidelijk wat voor hen de impact is.” De slotcoördinator is de organisatie die op Schiphol start- en landingsrechten (slots) vergeeft aan de luchtvaartmaatschappijen. „Dat moet nog geconcretiseerd worden naar reizigers en vluchten”, stelt de woordvoerder van Schiphol. Pas dan kunnen luchtvaartmaatschappijen en reisbedrijven hun klanten informeren, aldus de luchthaven.

Woedend

„Het is volstrekt onacceptabel dat Schiphol zijn personeelsbeleid niet op orde heeft en dat daardoor de vakantie van heel veel Nederlanders in het water dreigt te vallen”, aldus Frank Oostdam, directeur van de ANVR. De brancheorganisatie van Nederlandse reisbedrijven is „woedend” over het uitblijven van duidelijkheid over de zomerse vluchten.

Oostdam bevestigt dat de ANVR een juridische procedure gaat starten om de schade van geannuleerde vakanties te verhalen op Schiphol. „De reisbranche mag niet de zwarte piet toegespeeld krijgen van de problemen op de luchthaven.”

Hoeveel vluchten Schiphol deze zomer wil annuleren is nog onduidelijk. Het vliegveld en de luchtvaartmaatschappijen zouden donderdag meer details bekendmaken, maar dat moment is nu doorgeschoven naar vrijdag. In de sector wordt gesproken over tientallen vluchten per dag tot en met eind augustus. Op Schiphol landen en vertrekken dezer dagen ongeveer 1.300 vluchten per dag.

Vrijdag wordt ook duidelijk of er net zoveel lijnvluchten van bijvoorbeeld KLM en Lufthansa worden geschrapt als vakantievluchten van bijvoorbeeld TUI, Transavia en Corendon. Wie zijn lijnvlucht geannuleerd ziet naar een bestemming waarop een maatschappij meerdere keren per dag vliegt, boekt gemakkelijk een alternatieve vlucht. Maar veel vakantievluchten gaan maar één keer per dag, en slechts een aantal keren per week. Een alternatief is dan niet snel gevonden. Bovendien betekent het annuleren van een vakantievlucht ook problemen met reeds geboekte hotelovernachtingen, transfers en excursies.

Nauwelijks mogelijkheden

Vluchten annuleren is een van de vier punten in een actieplan tegen de chaos dat Schiphol op Hemelvaartsdag publiceerde. „Schiphol wil dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de beschikbare personele capaciteit”, aldus het plan van president-directeur Dick Benschop.

Acties die daartoe worden ondernomen zijn onder meer de „uitplaatsing” van vluchten naar regionale luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde, en als „uiterste maatregel zal overleg worden gevoerd over een (verplichte) beperking van het aantal vluchten om zo nodig tot een passende operatie te komen”, meldt het actieplan. Directeur Benschop noemde vluchten annuleren begin juni een laatste „stok achter de deur”.

Al snel werd echter duidelijk dat regionale vliegvelden nauwelijks mogelijkheden hebben om vakantievluchten over te nemen. Rotterdam en Eindhoven hebben weinig ruimte (vrije slots) en Eelde ligt voor veel reizigers te ver weg. Bovendien moeten luchtvaartmaatschappijen met dezelfde crew vliegen als zij zouden doen vanaf Schiphol. De reistijd naar een andere luchthaven telt daarbij als werktijd – en die gaat af van de tijd in de lucht. Door het hoge ziekteverzuim en de krappe roosters bij veel maatschappijen dreigt ook daar een personeelstekort.

De grote vraag is wie de rekening gaat betalen van de geannuleerde vluchten. Reizigers hebben recht op een vergoeding van de reissom en mogelijk aanvullende compensatie. Dat staat in de Europese richtlijn bescherming passagiersrechten. De reisbranche en de luchtvaartmaatschappijen zullen de schade die waarschijnlijk vele miljoenen euro’s zal bedragen, proberen te verhalen op Schiphol. De zomerbonus voor medewerkers en andere kosten die voortvloeien uit het actieplan en het sociaal akkoord dat de luchthaven-directie sloot met vakbonden FNV en CNV kost Schiphol – en zijn aandeelhouders – naar schatting 40 tot 50 miljoen euro. De gemeente Amsterdam, voor circa 20 procent eigenaar van het vliegveld, meldde eerder dat het niet vooraf op de hoogte was gesteld van het plan om miljoenen euro’s te steken in hogere lonen.

Het is de vraag of de luchthaven zich zal kunnen beroepen op overmacht. Als de veiligheid en de openbare orde op en rond Schiphol in gevaar zijn, moet de burgemeester van Haarlemmermeer ingrijpen. Burgemeester Marianne Schuurmans (VVD) is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Kennemerland. Volgens een woordvoerder van Schuurmans zal de burgemeester Schiphol in een extreme situatie opdragen de veiligheid en de openbare orde te herstellen. „Maar de burgemeester schrapt geen vluchten. Dat is een bedrijfsmatige beslissing van Schiphol zelf.”