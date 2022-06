Rode Kruis: asielzoekers tenten Ter Apel kregen lange tijd geen eten, drinken en hulp

Asielzoekers die verblijven in tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, hebben volgens het Rode Kruis lange tijd geen eten, drinken en hulp van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gekregen. De noodhulporganisatie spreekt donderdag van een „onmenselijke situatie” en heeft aangekondigd de tenten binnen enkele dagen weg te halen, omdat een onveilige situatie zou zijn ontstaan voor zowel asielzoekers als medewerkers. Een woordvoerder van het COA kan het geschetste beeld nog niet bevestigen.

De afgelopen weken moesten asielzoekers in Ter Apel meermaals de nacht op een stoel doorbrengen, omdat alle bedden in het opvangcentrum al bezet waren. Maandag en dinsdag zette het Rode Kruis vijftig tenten bij het azc, met in totaal plek voor tweehonderd asielzoekers. Sinds woensdagavond zaten de mensen die in de tenten verbleven volgens het Rode Kruis zonder eten, drinken en „overige nodige hulp”, een situatie die onder meer zou hebben geleid tot opstootjes en diefstal uit tenten. Het Rode Kruis zegt donderdag rond 13.00 uur zelf voor voedsel en water te hebben gezorgd, ook al is dat niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie.

Verantwoordelijkheid

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, zegt in een persbericht „enorm in de maag” te zitten met de situatie. „We weten dat het personeel van het COA keihard werkt om de situatie in goede banen te leiden en dat dit zwaar is. Tegelijkertijd zien we dat de mensen op de vlucht de dupe zijn van deze opvangcrisis in Nederland.” Ze roept verantwoordelijke partijen op tot een oplossing te komen.

Het Rode Kruis gaat de tenten in Ter Apel vanwege de problemen „binnen enkele dagen” weghalen, meldt Van Schaik. Volgens haar wil het Rode Kruis „absoluut” onderdeel uitmaken van de oplossing voor het asielprobleem en mensen in nood steunen: „Maar op deze manier kunnen wij niet werken. Er moet verantwoordelijkheid worden genomen. Asielzoekers moeten menswaardig behandeld worden.”