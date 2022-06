Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen hitte en geeft tips: gebruik paraplu’s als parasol

Rijkswaterstaat neemt vrijdag extra maatregelen in het zuiden van het land om weggebruikers tegen de voorspelde hitte te beschermen. Dat heeft de overheidsdienst donderdag bekendgemaakt. Het instituut helpt automobilisten die langs de (snel)weg komen te staan door ze naar bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats te brengen. Het hitteprotocol, dat geldt in het geval een grote kans op temperaturen boven de 30 graden Celsius, is vrijdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur van kracht in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Mogelijk geldt het hitteprotocol zaterdag ook.

Daarnaast geeft Rijkswaterstaat adviezen aan weggebruikers die langs het asfalt komen te staan. Het orgaan roept automobilisten op voldoende drinkwater mee te nemen en sigarettenpeuken binnenboord te houden, want „met het warme weer veroorzaakt een brandende sigaret snel een bermbrand”. Verder adviseert Rijkswaterstaat automobilisten voldoende te drinken om geconcentreerd te blijven en een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen tegen de zon.

Het KNMI voorspelt hoge temperaturen voor de komende dagen. Vrijdag wordt het volgens het weerinstituut in het zuiden „tropisch warm” met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden Celsius. Boven de 30 graden kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot 50 graden. Dit weekend wordt vanwege de weersverwachting rekening gehouden met drukte op de weg rondom recreatiegebieden en het muziekfestival Pinkpop, dat vrijdag wordt afgetrapt. Vanwege een feestdag in Duitsland worden daarnaast veel Duitse toeristen verwacht die een lang weekend in Nederland doorbrengen.

