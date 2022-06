Politicoloog Yascha Mounk: ‘Patriottisme is een dier dat we moeten temmen’

Onvermoeibaar houdt de Oekra-iense president Zelensky westerse landen voor dat de strijd van zijn land tegen het autocratisch bestuurde Rusland elke democraat ter harte zou moeten gaan. Zijn Amerikaanse collega Joe Biden viel hem tijdens een rede in Warschau bij en sprak van een „test aller tijden voor democratie”.



Yascha Mounk: Het grote experiment. Waarom multiculturele samenlevingen uiteenvallen en hoe ze kunnen standhouden. Spectrum, 384 blz. € 29,99 Het grote experiment. Waarom multiculturele samenlevingen uiteenvallen en hoe ze kunnen standhouden. Spectrum, 384 blz. € 29,99

CV

Yascha Mounk (1982), zoon van Poolse ouders, groeide op in München. Na een studie geschiedenis in het Britse Cambridge promoveerde hij aan Harvard University op de rol van persoonlijke verantwoordelijkheid in de hedendaagse politiek en filosofie. Hij doceert aan de Johns Hopkins University. In 2020 zette hij het online forum ‘Persuasion’ op, gewijd aan de waarden van vrije samenlevingen.

Ook de Duits-Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk (40), die de laatste jaren veel onderzoek deed naar de vitaliteit van westerse democratieën, vindt dat er veel op het spel staat. Om te beginnen moeten met name Europeanen, die lang in de luwte van de wereldpolitiek hebben kunnen leven, volgens hem afscheid nemen van een aantal illusies.

Zo is niet langer vol te houden dat westerse landen hun onafhankelijkheid kunnen bewaren én tegelijkertijd grote hoeveelheden Russisch gas afnemen, zoals met name in Duitsland velen meenden. „Die gedachte is van een treurige naïviteit”, zegt Mounk in een hotel met uitzicht op de Amsterdamse Herengracht. „Dus moeten we nadenken of we echte offers willen brengen om in een land te wonen dat werkelijk over zijn eigen lot beschikt.”

Mounk heeft recht van spreken. Al in 2015 schreef hij een open brief aan de toenmalige leiding van de Duitse SPD om zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij ergerde zich aan de zijns inziens geringe solidariteit van de sociaaldemocratische partij met immigranten uit Syrië en elders. Daarnaast hekelde hij destijds de onverschilligheid van de SPD jegens „de slachtoffers van Russische agressie”. Hij wees op de 5.000 Oekraïense burgerdoden die er ook toen al waren gevallen in het oosten. Onbegrijpelijk vindt Mounk dat oud-bondskanselier Gerhard Schröder, die nauwe (financiële) betrekkingen met het Kremlin onderhoudt, tot op de dag van vandaag in de partij zit. „Ik ben liever geen lid van een club die hem ook toelaat.”

U sprak van offers, maar zijn wij in het Westen bereid echt offers te brengen voor het eigen land, misschien zelfs je eigen leven of dat van je kinderen op te offeren? Is dat niet uit onze cultuur verdwenen?

„Dat is misschien weggeweest zolang de geschiedenis ons met rust liet. Er zijn ook verontrustende tekenen. Sommige peilingen in de Verenigde Staten en in enkele Europese landen lieten zien dat de meerderheid van de mensen onmiddellijk zou vluchten, als hun land werd binnengevallen. Maar ik denk dat het in werkelijkheid toch anders zou liggen.”

Waarom?

„Als Rusland echt Duitsland of Frankrijk zou binnenvallen zouden de meeste mensen in staat zijn tot meer dapperheid dan ze zelf nu denken. Dat is ook precies de misrekening die Poetin maakte. Hij dacht dat hij op weinig verzet zou stuiten en dat Oekraïne, net als Westerse naties, zo decadent zou zijn dat mensen het verleerd waren om offers te brengen. Hij zat ernaast en ik denk dat hij ernaast zou zitten als hij dezelfde conclusie zou trekken over een land als Nederland.”

In zijn boeken analyseert Mounk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Amerikaanse Johns Hopkins University, vooral de gevaren waaraan democratieën van binnenuit zijn blootgesteld. Onder meer door populistische, autoritaire leiders die de democratische instellingen in hun land ondermijnen en steeds meer macht naar zich toetrekken. Hierover schreef hij de bestseller The People vs Democracy. Daarnaast dreigen zulke leiders de immigranten het land uit te zetten en een eind te maken aan de multiculturele samenleving. Dit laatste is het hoofdthema in Mounks nieuwe boek The Great Experiment (vertaald als: Het grote experiment).

Mounk keert zich zowel tegen rechtse populisten die terug willen naar de etnisch homogene samenleving van weleer als tegen een linkse stroming die meent dat de integratie van achtergestelde minderheden hoe dan ook tot mislukken is gedoemd. Mounk: „Zij leggen uiteindelijk zo veel nadruk op verschillende identiteiten en definiëren mensen zozeer op grond van huidskleur of religie dat ze de samenleving blootstellen aan bepaalde gevaren. Links vormde altijd een kracht voor de overbrugging van tegenstellingen van ras en religie maar deze benadering helpt die juist versterken. Bovendien dreigen ze zo de hoofdmoot van de samenleving zozeer van zich te vervreemden en zo’n negatief beeld van de toekomst te schetsen dat ze de mensen in de armen van extreemrechts drijven.”

In uw boek pleit u voor patriottisme, omdat dat als een soort cement voor de samenleving zou kunnen dienen. Begeeft u zich daarmee niet op glad ijs, gelet op het verleden?

„Kijk, ik ben een Duitse jood. Ik ben altijd bang dat nationalisme uit de hand loopt en patriottisme is geen vanzelfsprekendheid voor me. Maar ik heb de laatste decennia ook gezien wat er gebeurt wanneer tolerante mensen, die willen dat onze diverse samenleving een succes wordt, wegvluchten voor patriottisme. De ergste demagogen staat het intussen vrij de symbolen van de natie voor zichzelf te gebruiken. Dat we het patriottisme hebben opgegeven is een van de redenen waarom het zo makkelijk was voor mensen als Donald Trump om de verkiezingen te winnen. Ik denk over patriottisme als een half getemd dier dat altijd gevaarlijk zal zijn maar dat we moeten temmen en nuttig moeten maken.”

Mounk pauzeert even en voert dan een kroongetuige uit linkse kring op die eerst internationale solidariteit onderstreepte maar later het nut van patriottisme ontdekte. „George Orwell, die zijn leven riskeerde tussen de Republikeinen tijdens de Spaanse Burgeroorlog, schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog een essay, waarin hij, misschien nogal verrassend, de lof van het patriottisme zong. De reden was, schreef hij, dat als intellectuelen erin waren geslaagd mensen het patriottisme uit het hoofd te praten, SS’ers na de oorlog door de straten van Londen zouden patrouilleren.”

Hoe zou dat patriottisme van u er in de praktijk dan uitzien?

„Traditioneel hebben de meeste samenlevingen in West-Europa, vermoedelijk ook in Nederland, een etnisch bepaald concept van nationalisme gehad. Als je mensen in Rome of Amsterdam in 1955 had gevraagd wie nu echt bij hun samenleving hoorde, zouden ze hebben gezegd: mijn ouders en grootouders kwamen ook al van hier. Maar zo’n omschrijving spreekt vandaag de dag veel minder aan. De meeste Nederlanders beseffen heel goed dat er mensen zijn van wie de grootouders niet hier woonden of wier huidskleur niet blank is en die toch volop Nederlands zijn.

„Er zijn veel filosofen die daarom liever in een soort constitutioneel patriottisme vluchten, waarin de nadruk ligt op grondrechten en waarden. Dat spreekt mij persoonlijk ook aan. De proclamatie door Abraham Lincoln van de emancipatie van de slaven was bijvoorbeeld een patriottische daad.”

Maar aan zo’n constitutie zit toch weinig eigens? Die lijken in veel landen immers sterk op elkaar.

„Ik ben met u eens dat dat niet genoeg is. De meeste mensen zullen zeggen: Ik hou van mijn land maar daarbij denk ik niet aan de constitutie of aan de politieke geschiedenis. Patriottisme gaat in de praktijk vaak meer over gehechtheid aan specifieke dingen. Zo komen we bij een derde vorm, die van het culturele patriottisme. En dan heb ik het niet zozeer over ‘hoge’ cultuur en grote schrijvers maar over het normale leven, de alledaagse liefde voor steden, het platteland, van geuren en klanken, van de alledaagse gewoontes, van de ‘celebrities’ die bij een dynamische cultuur horen. Het type cultureel patriottisme waarover ik praat is in het heden gegrondvest en kijkt naar de toekomst in plaats van vast te zitten in het verleden.”

Maar zowel rechts als links kijkt toch vooral naar het verleden, wanneer het om patriottisme gaat?

„Aan de rechterkant zijn er veel mensen die zich alleen met de positieve dingen uit de geschiedenis van een natie willen identificeren zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de negatieve aspecten. Maar op links zijn er veel mensen die beweren dat ze zich niet kunnen identificeren met de natie omdat ze zich te zeer bewust zijn van de ergste dingen die dat heeft aangericht. En ze gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat zo’n identificatie tot zulke gevolgen leidt. Maar voor mij gaan die dingen samen. Naties zijn gecompliceerde entiteiten met geschiedenissen die soms heroïsch en dan weer tragisch of diep onrechtvaardig zijn. Ik geloof dat een gezond gevoel van identiteit in gelijke mate waarachtig kan zijn.”

Denkt u hierbij ook aan patriottisme zoals we dat in Oekraïne zien?

„Ik ken Oekraïne niet goed genoeg om dat te beoordelen maar ik geloof zeker dat het op een dwingende manier laat zien waarom we patriottisme nodig hebben. Natuurlijk hebben landen verschrikkelijke dingen gedaan in naam van het patriottisme en Poetin zou ook claimen dat hij een patriot is. Maar het is heel belangrijk dat we een niveau van identificatie houden dat verder gaat dan onze etnische en taalkundige groep alleen. Daarvan maakt ook deel uit dat je in het ergste geval de solidariteit betoont en de moed hebt om voor onze gemeenschappelijke idealen en onze onafhankelijkheid te vechten. De mensen in Oekraïne laten zien hoe je dat kan doen.”

Is een andere fout waaraan sommige politieke, economische en sociale leiders zich bezondigen dat ze neerkijken op de gewone man?

„De elite leidt een totaal ander leven, ze hebben diploma’s van prestigieuze universiteiten en spreken een eigen taal. Over gewone mensen denken ze soms als ‘deplorables’, beklagenswaardige mislukkelingen, zoals Hillary Clinton hen in 2016 aanduidde. Mensen begrepen: dat is hoe ze echt over ons denkt.”

Zulke opmerkingen zijn funest voor de samenhang in een samenleving?

„Ik geloof dat we een visie voor een gezamenlijke toekomst nodig hebben, waarin de meeste mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen, ongeacht tot welke demografische groep ze behoren. Ik vertel mijn studenten, journalisten en vrienden in de VS tegenwoordig: als je niet gelooft dat de meeste mensen in staat zijn goed om te gaan met belangrijke morele vragen, is het moeilijk vol te houden dat je een democraat bent. Helaas zijn er te veel mensen in gevestigde democratieën die rijk en invloedrijk zijn maar die niet langer democraten zijn.”

Ondanks alle problemen toont u zich in uw boek optimistisch over de kans van slagen van ‘het grote experiment’?

„Democratieën, vooral in West-Europa, hebben de laatste decennia geaccepteerd dat immigranten en hun afstammelingen volwaardige leden van de samenleving zijn geworden. Ondanks de vrees van extreemrechts, dat denkt dat immigranten minderwaardig zijn, en ondanks de vrees van een deel van links, dat denkt dat onze samenlevingen zozeer discrimineren dat immigranten geen kans hebben.

„We zien ook een snelle sociale mobiliteit en zelfs een echt gevoel van gemeenschappelijkheid ontstaan. Juist als je beseft hoe moeilijk het is om met verschillende groepen samen te leven kunnen we een beetje trots zijn op hoe goed we het eigenlijk doen vergeleken met andere gebieden in de wereld of andere periodes in de geschiedenis.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven