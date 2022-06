Peter Handke is een groot schrijver, maar een belabberde boodschapper

De Oostenrijker Peter Handke werd in 2019 met de Nobelprijs voor Literatuur beloond vanwege zijn ‘invloedrijke schrijverschap dat met grote taalkunst de periferie en de concrete menselijke ervaring heeft onderzocht’. Typische comitétaal waarmee op een of andere manier zowel heel veel als zo goed als niks lijkt te worden gezegd, maar wie de drie vertaalde essays van Handke leest die uitgeverij Koppernik nu uitgebracht heeft kan zich desondanks wel iets voorstellen bij de woordkeuze van de jury. In Essay over de jukebox, Essay over de geslaagde dag en Essay over de moeheid, alle rond 1990 geschreven, kortom rond die Wende, lijkt het inderdaad Handkes intentie te zijn geweest om licht te werpen op wat je allemaal wel niet kunt ervaren (en vooral hoe specifiek) bij het luisteren naar muziek uit apparaten, tijdens de arbeid of bij het indommelen. Al helt dat laatste woord wat te veel over naar ‘de slaap’, want Handke benadert de moeheid ook als ‘iemand moe zijn’. Je bent met iemand, en opeens hangt die persoon je de keel uit: verbinding verbroken. Raadselachtige materie. En echt materie voor Handke, die het met een verbetenheid onderzoekt alsof hij speurt naar een medicijn tegen een of andere gruwelijke ziekte.

Dat onderzoek voltrekt zich nauwelijks in boeken of archieven. De essayist Handke zoekt de antwoorden ‘in zichzelf’, redenerend, categoriserend en daarbij af en toe, vermoedelijk uit het geheugen puttend, terugvallend op een dode denker. Nobelprijs of niet: zijn fanatisme en met name zijn intellectuele bewijsdrift maakt Handke vaak best onleesbaar. Er zijn ongetwijfeld hoogbegaafden die likkebaarden van paginalange zinnen vol puntkomma’s, gedachtestreepjes en haakjes, maar een wat nuchterder lezer wordt meer dan eens overvallen door de gedachte dat Handke misschien een groot schrijver is, maar een belabberde boodschapper. Wat is de winst van het schrijven van zinnen die amper begrepen kunnen worden omdat ze zo uit hun voegen barsten van de informatie? Dit is vooral het geval in het essay over de jukebox, waarin Handke een hij-vorm hanteert om zijn egocentrisme te maskeren en waarin je al vroeg in de gaten hebt dat het waarschijnlijk nooit over een jukebox zal gaan. Als dat dan wél gebeurt, diep in het boekje, is het meteen beter, omdat daar dan eindelijk wat menselijke beleving doorheen kiert.

Geknikkebol in klaslokalen

Dat is gelukkig ook veel het geval bij het essay over de moeheid. Alleen al de afbakenende keuze voor het woord, Müdigkeit in het Duits, is een vondst van jewelste, want er mag dan, zoals Handke zelf ook opmerkt, volop literatuur over de slapeloosheid zijn verschenen, over de moeheid veel minder. Het is alsof er door het schrijven een luikje opengaat in je eigen hoofd, waaruit allerlei herinneringen tuimelen die te maken hebben, wat zeg ik, die gedetermineerd werden door de moeheden die Handke benoemt. Het geknikkebol in klaslokalen (ook in die van de universiteit), die eerdergenoemde mentale verwijdering tussen twee mensen, maar ook de moeheden in of van de verschillende sociale klassen: zo’n boekenwurm als Handke werd vroeger, toen hij eens wat zwaars heuvelop moest tillen bij de bouw van een huis, al snel overvallen door afpeigering. Nee, dan de arbeiders die zoiets dagelijks deden. Zij slaagden er in om hun krachten gelijkmatig over de dag te verdelen. Een vorm van waardigheid.



