OM eist tot twee jaar cel tegen complotdenkers

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar cel geëist tegen complotdenker Wouter R.. Justitie verdenkt de 54-jarige R. van opruiing, smaad, laster en het bedreigen van onder andere RIVM-baas Jaap van Dissel. Tegen medeverdachte Joost K. (44) eist het OM een voorwaardelijke celstraf van negen maanden tegen medeverdachte Joost K. (44) en dat hij zich laat behandelen voor een paranoïde waanstoornis. Beide mannen staan terecht op verdenkingen van (doods)bedreigingen tegen Van Dissel, premier Mark Rutte, oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en een huisarts in Bodegraven.

De verdachten maakten internetuitzendingen onder de naam Red Pill Journal waarin complottheorieën werden verspreid over zogenaamde pedo-netwerken. De officier van justitie noemde het gevaarlijk dat de verdachten nog steeds in Telegramgroepen op „handen worden gedragen”. „Op een gegeven moment komen er weer coronamaatregelen, ik denk dat we ons grote zorgen moeten maken als de verdachten zich dan weer gaan mengen in de discussies in deze chatgroepen.” Volgens het OM ontvingen beide verdachten in totaal ruim 110.000 euro aan donaties van hun aanhang.

Wouter R. werd beschreven als de leider van de groep complotdenkers, die „volhardend en volledig toerekeningsvatbaar” is en zich „zeer bewust is van zijn draagvlak”. In de eis, die werd uitgesproken in de rechtbank in Den Haag, opperde de officier van justitie dat dit hem „zeer aangerekend moet worden”. R. heeft in chatkanalen onder andere het privéadres van Van Dissel verspreid, hem van dichtbij geobserveerd, gefilmd en opgeroepen hem „bezoekjes” te brengen.

Joost K. verspreidde berichten, naar eigen zeggen op basis van herinneringen uit zijn kindertijd, waarin hij zei dat Van Dissel en de huisarts waren betrokken bij satanistisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. Het OM noemde het „bizarre beschuldigingen”.

