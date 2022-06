OM brengt circa 1.500 zaken niet voor Gelderse rechtbank vanwege personeelstekort

Het Openbaar Ministerie brengt honderden zaken niet voor de rechter vanwege personeelstekorten bij de rechtbank Gelderland. Het gaat om zo’n 1.500 dossiers die al meer dan anderhalf jaar op behandeling wachten door een politierechter. Een aantal zaken zal worden afgedaan met een strafbeschikking van het OM en de rest wordt geseponeerd, meldt het OM donderdag.

Het gaat in alle gevallen om strafzaken waarin maximaal één jaar celstraf kan worden opgelegd - „eenvoudige misdrijven, zoals diefstallen, verkeerszaken en bezit van hennep”, schrijft het OM. In hoeveel zaken de overtreder alsnog een strafbeschikking krijgt en hoeveel zaken worden geseponeerd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. In het najaar moet dit voor alle circa 1.500 zaken zijn vastgesteld.

Het OM Oost-Nederland kampt al langer met een grote achterstand, onder meer als gevolg van de coronacrisis en een toenemende complexiteit van rechtszaken. Om de achterstand weg te werken heeft het OM een „groot aantal zaken” opnieuw beoordeeld en nagegaan of deze op een andere manier konden worden afgedaan. De rechtbank heeft daarnaast onderzocht of het inplannen extra strafzittingen mogelijk was, maar daarvoor waren onvoldoende rechters beschikbaar. Rechtbanken in de rest van het land konden geen rechtszaken overnemen, omdat zij hiervoor onvoldoende capaciteit hebben.’

Drastische maatregelen

Hoofdofficier Marthyne Kunst van het OM Oost-Nederland zegt dat „drastische maatregelen” nodig zijn, omdat het aantal te behandelen zaken blijft oplopen. Rechtbankpresident Rémy van Leest stelt dat de rechtbank al „geruime tijd” kampt met een tekort aan rechters. Het kabinet heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer rechters aan te nemen en op te leiden, maar volgens hem lost dat de problemen niet meteen op.

Het OM en de rechtbank Gelderland zeggen zich te realiseren dat „deze onvermijdelijke keuze” pijnlijk kan zijn voor slachtoffers, die hoopten op een veroordeling. Ze wijzen erop dat slachtoffers die het niet eens zijn met de beslissing in hun zaak de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij het gerechtshof.