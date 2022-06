Lees ook dit artikel over de strijd in Oost-Oekraïne

De afgelopen weken vluchtten duizenden Oekraïners uit Sjevjerodonetsk. Waar Hajdaj het getal van 10.000 burgers op baseert, is echter niet duidelijk. Maandag liet Hajdaj al weten dat de laatste brug naar het centrum van Sjevjerodonetsk is vernietigd, waardoor evacuaties uit de stad niet meer mogelijk zijn.

In de door Rusland omsingelde Oost-Oekraïense stad Sjevjerodonetsk zijn momenteel nog zo’n 10.000 burgers. Dat heeft de gouverneur van de zelfverklaarde volksrepubliek Loehansk Serhi Hajdaj donderdag gezegd op zijn Telegram-account . Deze bewering is voor NRC niet te verifiëren. Voor de oorlog woonden er nog 100.000 mensen in de stad, die momenteel na hevige gevechten bijna volledig in Russische handen is.

Europese kopstukken Macron, Scholz en Draghi aangekomen in Kiev

De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi zijn donderdagochtend na een reis met de nachttrein aangekomen in Kiev. Dat wordt bevestigd door de Franse regering, meldt persbureau Reuters. Niet eerder sinds het begin van de Russische invasie bezochten de leiders van de belangrijkste Europese landen gezamenlijk Oekraïne.

Macron, Scholz en Draghi zullen in Kiev onder meer praten over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Vrijdag komt de Europese Commissie met een advies over de formele aanvraag die Oekraïne daarvoor heeft ingediend. Het ligt in de lijn der verwachting dat de commissie positief is over een kandidaat-status, hoewel daarvoor ook unanimiteit moet zijn onder de 27 lidstaten. Daarvan lijkt nog geen sprake: onder meer Nederland en Duitsland twijfelen.