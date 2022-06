Nieuwe Australische regering gaat uitstoot broeikasgassen sneller terugdringen

De Australische regering heeft donderdag aangekondigd dat het de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 sneller wil terugdringen. Terwijl de vorige regering zich nog een reductie van 26 tot 28 procent ten opzichte van 2005 ten doel stelde, wil de vorige maand aangetreden Labor-regering van premier Anthony Albanese de uitstoot met 43 procent verminderen. Daarmee komt Albanese een verkiezingsbelofte na, zo melden internationale media, waaronder persbureau Bloomberg.

Naast de aangescherpte klimaatdoelen ondertekende de Australische regering een bijgewerkte toezegging bij het Parijse klimaatakkoord van de Verenigde Naties, dat tot doel heeft de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2050 zodanig te beperken dat de aardeopwarming ver onder twee graden Celsius blijft. Een van de uitkomsten van de VN-klimaatconferentie in COP26, vorig jaar in Glasgow, was een verzoek aan landen de klimaatdoelen voor 2030 te „herzien en versterken”.

Een van de grootste uitstoters

Premier Albanese presenteert het nieuwe beleid als een trendbreuk en een afrekening met voorgangers. „We hebben negen jaar [de periode dat de Liberal Party de regering leidde, red.] in het verdomhoekje gezeten”, zo zei hij afgelopen week al. Minister van Klimaatverandering en Energie Chris Bowen noemde het nieuwe doel een boodschap aan de internationale gemeenschap: „Wij zijn partners in het aanpakken van de klimaatcrisis.” Vicepresident van het VN-Klimaatpanel IPCC, Mark Howden, reageerde tegenover de BBC positief op de toezegging van de Australische regering.

Australië is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld per hoofd van de bevolking. Afgelopen jaren kreeg het land te maken met grootschalig, mede door klimaatverandering veroorzaakt, natuurgeweld: van extreme droogtes tot vernietigende bosbranden en overstromingen. Volgens het meest recente IPPC-rapport schiet het huidige klimaatbeleid van landen wereldwijd tekort om meer van zulke rampen te voorkomen.