Lieke Martens na vijf jaar weg bij FC Barcelona

Voetballer Lieke Martens vertrekt na vijf jaar bij FC Barcelona. Dat meldt ze donderdagavond op Instagram. Daar schrijft ze een „nieuw avontuur” te gaan beginnen, zonder verdere details te geven over een toekomstige club. Haar contract bij de Catalaanse club is afgelopen.

„Ik kwam naar FC Barcelona in een tijd dat de club een ambitieus project startte om leidend te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal. We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen hebben bereikt die we vijf jaar geleden stelden”, schrijft de 29-jarige Martens. Ze zegt op Instagram dat het winnen van de Champions League in 2021 het absolute hoogtepunt was, net als het winnen van de FIFA-prijs voor beste voetballer ter wereld in 2017.

Deze zomer speelt Martens tijdens het EK in Engeland met de Oranjevrouwen. De voetballer pakte afgelopen seizoen twee titels met FC Barcelona: de landstitel en de Spaanse beker. In de finale van de Champions League verloren ze dit jaar met 3-1 van Olympique Lyon. Hoewel het onduidelijk is wat Martens nu gaat doen, gaat in Franse en Spaanse media al een tijd het gerucht rond dat ze naar Paris Saint-Germain overstapt.

