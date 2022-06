Kuipers moet keuzes maken, vindt de Kamer

Urenlang hoort zorgminister Ernst Kuipers (D66) de kritiek uit de Tweede Kamer op zijn coronabeleid ogenschijnlijk onbewogen aan. Hij frummelt wat aan z’n gezicht, speelt veelvuldig met z’n pen. Dan begint hij opeens heftig te knikken als Mirjam Bikker van de ChristenUnie zegt dat de Kamer na ruim twee jaar coronavirus toch niet alleen Kuipers verantwoordelijk kan houden voor een langetermijnstrategie. „Waarom kijken we ook niet naar andere ministers uit het kabinet, burgemeesters, schoolbestuurders?”

Het is een van de weinige momenten van bijval voor Kuipers, die daarvoor en daarna van vrijwel alle partijen – ook uit zijn eigen coalitie – een stortvloed aan verwijten kreeg. De belangrijkste: een half jaar na zijn aantreden ligt er nog geen gedegen langetermijnplan dat de samenleving helderheid geeft voor de komende maanden en erna. Terwijl het RIVM al waarschuwt dat de besmettingen stijgen en een zomergolf aanstaande is. „Gaat de minister zich laten verrassen door een volgende golf?”, vroeg SP’er Maarten Hijink. „De minister lijkt te hopen dat het allemaal zal meevallen. Bereid je nou voor op het ergste.”

Kuipers geeft in Kamerdebatten en interviews al maanden dezelfde boodschap af: de coronabestrijding is in de huidige fase van de pandemie niet meer alleen aan de overheid, ook aan de samenleving zelf. Hij hoopt dat burgers bij klachten of een bezoek aan kwetsbare ouderen zelftesten blijven doen, dat ondernemers zélf plannen maken voor als de besmettingen stijgen. Lisa Westerveld (GroenLinks) ziet in Kuipers „een minister die niet meer de verantwoordelijkheid wil nemen voor het coronabeleid, zijn publieke verantwoordelijkheid wil privatiseren”. De samenvatting van Bij1-leider Sylvana Simons: „Zoek het allemaal zelf maar uit.” VVD’er Judith Tielen wil meer „zichtbare regie” van Kuipers.

Maatregelenladders

De kritiek van de Kamer spitste zich op een aantal punten toe. Allereerst de onduidelijkheid over onder welke omstandigheden er weer maatregelen nodig kunnen zijn. Dat Kuipers en het kabinet bedrijven en burgers willen betrekken bij het coronabeleid vinden partijen van links tot rechts te prijzen. Maar sectoren als de detailhandel en horeca hebben wel „kaders, regie, hulp en ondersteuning nodig”, vindt onafhankelijk Kamerlid Liane den Haan. En dat er volgens de huidige planning pas in september ‘maatregelenladders’ per sector komen is veel te laat, vindt SGP’er Chris Stoffer. „Ik ben verbaasd dat die plannen er nog niet zijn. Waar zit dit op vast?”

Zorgen zijn er ook over de zorg. Veel zorgmedewerkers zijn oververmoeid of kampen met langdurige klachten na hun Covid-besmetting, het personeelstekort is groter dan voor de coronacrisis. In de Kamer bestaat de vrees dat er daardoor dit najaar bij een hoge Covid-golf te weinig bedden beschikbaar zijn, ook omdat Kuipers niet wil investeren in structureel hogere IC-capaciteit. „De minister neemt een ongelofelijke gok met onze gezondheid”, vindt Fleur Agema (PVV). „Een extra ziekte betekent dat je extra ziekenhuiscapaciteit nodig hebt. Ik had meer van deze minister verwacht.”

Opnieuw snel veel mensen vaccineren kan een ander middel zijn om een nieuwe golf te dempen. Dat de GGD’s volgens Kuipers zes weken nodig hebben om weer op het hoogste priktempo te komen vindt D66-woordvoerder Wieke Paulusma „veel te lang”. SP’er Hijink vreest dat de GGD’s door de krapte op de arbeidsmarkt niet snel genoeg personeel kunnen vinden. Andere partijen vinden de overheidscommunicatie over het belang van herhaalprikken momenteel gebrekkig.

Kuipers probeerde de Kamer op alle punten gerust te stellen. De coronaminister ziet op dit moment weliswaar een „sterke stijging” van het aantal besmettingen door de opmars van subvarianten van Omikron, maar Kuipers heeft „nog geen aanwijzingen” dat deze varianten ziekmakender zijn. Bij het RIVM vindt nog altijd „continue monitoring” van het virus plaats, bezwoer Kuipers, die zichzelf „primair verantwoordelijk” voor de virusbestrijding noemde.

Nieuwe maatregelen zijn volgens Kuipers pas aan de orde „als er een ernstiger variant komt waarbij de situatie totaal anders is” en er meer mensen in het ziekenhuis zouden komen. Wélke maatregelen hij dan mogelijk moet nemen kon Kuipers de Kamer nog niet vertellen, wel dat de nog te voltooien sectorplannen „de basis vormen voor eventuele maatregelen”. Kuipers’ collega van Economische Zaken Micky Adriaansens (VVD) twitterde tijdens het coronadebat dat zij donderdag nog had gesproken met de betreffende sectoren. „Er liggen al plannen die we samen gaan afmaken.”

Snel vaccineren als het nodig is zal voor de GGD’s geen probleem zijn, beloofde Kuipers. Hoewel de GGD’s nu op een „waakvlamstand” staan, kunnen zij volgens de minister terugvallen op een flexibele schil medewerkers die snel oproepbaar zijn. „De GGD’s hebben plannen liggen voor verschillende scenario’s, en zijn daarop voorbereid.”