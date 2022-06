Alleen nog homoseksuele acteurs in homorollen - is het daar nu tijd voor?

Het voelde bijna als verraad toen acteur Sean Penn begin dit jaar in een interview zei dat mannen anno 2022 „verwijfd” zijn geworden. Penn won nota bene een Oscar voor zijn rol als Harvey Milk, een van de eerste openlijk homoseksuele politici in de VS, en verklaarde nu doodleuk dat „laffe genen” ertoe leiden dat sommige mannen rokken dragen.

Ik wist niet wat ik hoorde en velen met mij. Hoe kan hij zo’n archaïsche kijk hebben op wat het betekent om man te zijn, vroeg ik me af. Hij had zich toch bij het maken van Milk enigszins in zijn personage verdiept?

Voor het eerst begreep ik waarom sommige mensen niet langer willen dat homoseksuele personages gespeeld worden door heteroseksuele acteurs – een oproep die de laatste jaren luider klinkt, maar waar ik als gay man een andere kijk op had. Veelgehoorde argumenten zijn dat acteurs die gay zijn geen gelijke kansen op werk hebben, dat heteroseksuele acteurs zich niet in homoseksuele karakters kunnen verplaatsen en de verhalen zo alsnog van buitenaf worden verteld – de filmmakers baseren zich immers niet op eigen ervaring. Zelf had ik er geen problemen mee zolang de personages respectvol en realistisch worden neergezet en niet uitsluitend dienen als inwisselbare sidekick of gimmick, iets wat tot eind vorige eeuw de norm was. Bovendien: het hele idee achter acteren is toch dat je in de huid van iemand ánders kruipt?

Maar nu zag ik ineens in dat mensen als Penn films maken over onderwerpen die hun helemaal niet aan het hart gaan, die ze misschien niet eens begrijpen, maar die wel faam en filmprijzen garanderen.

Waar heteroacteurs het altijd als doodsteek voor hun carrière zagen om een homoseksueel personage te spelen, leek het tij na het succes van Brokeback Mountain in 2005 definitief gekeerd. Hoofdrolspelers Jake Gyllenhaal en Heath Ledger werden beiden genomineerd voor een Oscar.

„Ik denk dat na Brokeback meer acteurs bewust kozen voor queer rollen om hun filmcanon en nalatenschap groter te doen lijken”, zei filmkenner Erik Anderson vorig jaar daarover in de Britse krant The Guardian. „Grotendeels omdat zo’n rol hun veel prijzen kon opleveren.”

Brokeback Mountain

Voor mijn eigen coming-outtraject was Brokeback Mountain om andere redenen betekenisvol. Ik was zestien toen de film uitkwam en zat zo diep in de kast, dat ik een vriendinnetje had. Toen we op een avond een film kozen uit haar dvd-collectie, wilde ik het liefst Brokeback Mountain zien. Dat zei ik natuurlijk niet. Uiteindelijk huurde ik ’m bij de videotheek toen ik alleen thuis was. Het was de eerste keer dat ik twee mannen op het scherm seks zag hebben en de eerste keer dat ik me kon verplaatsen in een filmromance. Dat de hoofdrolspelers in het echt heteroseksueel waren, maakte me niets uit. Wat me wel iets deed, was dat een buurmeisje vertelde dat ze de seksscène tussen beide hoofdrolspelers ‘vies’ vond – tot groot vermaak van haar ouders. Eindelijk een verhaal dat over mij ging en dan reageerde mijn omgeving er zo op.

Van de lhbtq+-representatie die er anno 2022 in films en series is, had ik destijds nooit durven dromen. En nu vindt menig kijker het dus tijd voor de volgende stap: laat die rollen spelen door mensen die daadwerkelijk lhbtq+ zijn.

Bij transgender personages klinkt die roep al langer dan bij gay rollen. Toen Eddie Redmayne zeven jaar geleden een trans vrouw speelde in The Danish Girl kreeg hij veel kritiek. Hij pareerde door te stellen dat zijn vorige filmpersonage „een man van in de vijftig met ALS” was (Redmayne speelde natuurkundige Stephen Hawking in The Theory of Everything). Waarmee hij bedoelde: dat ben ik ook niet in het echt. Vorig jaar kwam hij op de opmerking terug: hij zou The Danish Girl, al maakte hij die „met de beste intenties”, nu afwijzen, omdat er bij castingprocessen „voor veel mensen geen plek aan tafel is”.

Die ene seksscène in Brokeback Mountain is niet de meest realistische

Actrice en schrijfster Jen Richards legt in de Netflix-documentaire Disclosure uit 2020, over de representatie van transgender personen in Hollywood-films, uit waarom rollen als die van Redmayne problematisch zijn. „Het publiek denkt [door deze films] over trans vrouwen als mannen met pruik en make-up in kostuum.” Oftewel: cisgender mannen (mannen die zich identificeren met hun geslacht bij de geboorte) in zo’n rol voeden zo het foutieve idee dat trans vrouwen ‘mannen in vermomming’ zijn. Dat kan volgens Richards leiden tot meer geweld tegen deze groep.

80 procent van de Amerikanen heeft nooit een transgender persoon ontmoet, wijst onderzoek van lhbtq+-rechtenorganisatie GLAAD uit. In Nederland zijn geen officiële cijfers hierover beschikbaar, maar ook in eigen land zijn er beslist talloze mensen die geen trans personen kennen. Als de trans vrouw uit de film óók op de rode loper en in interviews een trans vrouw is, kan dat bijdragen aan betere beeldvorming.

Het toenemende geweld tegen transgender personen onderstreept de urgentie van Richards’ woorden. Daarom schaarde ik me wél achter de oproep om trans rollen door trans mensen te laten spelen. Bij gay rollen leek de situatie mij en ook anderen minder nijpend. In 2020 werden de films Ammonite en Supernova, waarin heteroseksuele acteurs stellen van gelijk geslacht spelen, nog met veel lof ontvangen.

Bijna karikaturaal

Maar verandering lijkt ingezet. In hetzelfde jaar kreeg musical The Prom kritiek omdat de heteroseksuele James Corden op bijna karikaturale wijze een homoseksuele man speelde. Op Paul Verhoevens ‘lesbische-nonnenfilm’ Benedetta klonk in 2021 kritiek die we eerder hoorden bij films over liefde tussen twee vrouwen: dat we die liefde, en dan vooral de seksscènes, overduidelijk zien door de objectificerende, wellustige ogen van een heteroseksuele man.

Regisseurs kiezen steeds vaker voor een cast waarbij elk personage dat lhbtq+ is wordt gespeeld door iemand die dat ook is. Neem de Nederlandse productie ANNE+, het Amerikaanse Pose of het Britse It’s A Sin. Later dit jaar verschijnt de romantische komedie Bros, de eerste gay romantische comedy die door een grote filmstudio wordt uitgebracht en waarin alle rollen, ook de heteroseksuele, door lhbtq+-acteurs worden gespeeld. Noemenswaardig is ook The Umbrella Academy: na de transitie van hoofdrolspeler Elliot Page komt in het nieuwe seizoen ook zijn karakter uit de kast als trans.

Rolmodellen

Jojanneke van der Toorn, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie en expert op het gebied van diversiteit en inclusie, deed onderzoek naar rolmodellen. Wanneer die ontbreken, kan dat voelen alsof je „niet gezien of gehoord wordt”, vertelt ze. „Jezelf niet of nauwelijks terugzien in films en series kan het signaal afgeven dat je er niet bij hoort”, zegt ze aan de telefoon . „Rolmodellen zijn immers mensen tegen wie je opkijkt en die je kunnen inspireren en motiveren, vooral als ze in belangrijke opzichten op je lijken. Ik kan me voorstellen dat het teleurstellend is als iemand van wie je denkt dat die jouw gemarginaliseerde groep vertegenwoordigt niet tot die groep blijkt te behoren. Zij kunnen daardoor denken dat er voor hen geen plek is om hun eigen verhaal te vertellen.”

Schaarste, daar draait het volgens Van der Toorn om. „Witte, heteroseksuele, cisgender personen zonder lichamelijke of verstandelijke beperking hebben overal rolmodellen. Een cisgender persoon die een transgender rol speelt zou wellicht niet zo’n issue zijn als er óók talloze trans acteurs waren die zo’n rol kregen. Maar dat is niet de realiteit.”

Gz-psycholoog Martijn Kemna, die identiteitsproblemen bij lhbtq+-personen tot zijn expertise schaart, ziet in zijn praktijk de gevolgen van het ontbreken van rolmodellen. „De ontwikkeling van de identiteit van lhbtq+’ers komt tot stilstand, wat leidt tot schaamte of angst. Als je geen voorbeelden hebt, kan dat heel eenzaam zijn.” Maar, zegt Kemna: „Er zijn zat voorbeelden van lhbtq+’ers die opgroeiden met andere lhbtq+’ers in hun omgeving en tóch enorm worstelden met hun seksualiteit of genderidentiteit.”

In de documentaire Disclosure wordt een fragment uit The Joan Rivers Show getoond waarin Rivers verschillende trans mensen te gast heeft. Een van hen zegt daarin: „Ons hele leven zagen we ons zelf weerspiegeld door andermans prisma’s. We hoorden mensen ons analyseren, beschrijven wat onze gevoelens waren.”

De lhbtq+-representatie in films en series mag dan toegenomen zijn, die worden alsnog vaak gemaakt met de blik van niet-lhbtq’ers. Dat geldt óók voor Brokeback Mountain. Die ene seksscène is, zo begrijp ik sinds ik zelf seks heb, bijvoorbeeld niet de meest realistische. En het is er dus ook maar één, terwijl de film meerdere seksscènes tussen mannen en vrouwen bevat.

Heteroacteurs verbieden om homo’s te spelen vind ik nog steeds een wat rigoureuze maatregel, maar het zou helpen als die acteurs op z’n minst worden omringd door filmmakers die wél tot de lhtbq+-gemeenschap behoren. Alleen dan worden onze verhalen correct en compleet verteld. En laten we de rollen dan vooral ook evenrediger verdelen. Misschien krijgen dan naast heteroseksuele acteurs die gay spelen ook wat vaker acteurs die daadwerkelijk gay zíjn de kans om een Oscar te winnen.