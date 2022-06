Inflatie in de VS dwingt Biden tot noodsprongen

Elk winkelbezoek in de Verenigde Staten biedt nieuwe verrassingen. Nu eens is het schap met grote flessen bronwater leeg, dan is de prijs van kip weer 10 of 20 procent hoger dan een paar maanden geleden. Al maanden is er vrijwel geen babymelkpoeder verkrijgbaar. Al meer dan een jaar rijzen de benzineprijzen de pan uit, van gemiddeld 2,17 dollar per gallon (zo’n 50 cent per liter) in 2020 naar ruim 5 dollar nu. Elk tekort, elke prijsstijging heeft een eigen oorzaak: aanvoerproblemen, oorlog, droogte of een gesloten fabriek. Maar ze hebben allemaal hetzelfde gevolg: Amerikaanse burgers verliezen het vertrouwen dat het binnenkort goed komt met de economie. En omdat er een direct verband is tussen consumentenvertrouwen en steun voor de regeringspartij, kijken president Biden en de Democratische Partij met angst en beven naar de tussentijdse parlementsverkiezingen in november.

Daarom deelde Biden vorige week vrijdag, in een toespraak in de haven van Los Angeles, royaal zwartepieten uit voor de huidige economische situatie. Weliswaar een historisch lage werkloosheid op 3,6 procent en stijgende lonen. Maar ook verwaarloosbare groei van het bruto binnenlands product en een gemiddelde inflatie van 8,6 procent in mei. „Poetins prijsstijging raakt Amerika hard”, zei Biden. Hij gaf verder ondernemers de schuld, die volgens hem „belachelijke prijzen” vragen voor farmaceutische producten, en oliebedrijf Exxon dat „het afgelopen jaar meer geld heeft verdiend dan God”. Ten slotte moesten ook Bidens politieke rivaal Trump en zijn aanhangers binnen de Republikeinse Partij, de „MAGA-gang”, het ontgelden. Die zouden geen belastingverhoging willen voor de allerrijksten van het land – 54 bedrijven die tezamen 40 miljard hebben verdiend – maar wél extra belastingen voor de lagere middenklasse.

Aandacht afleiden

Door zo nadrukkelijk schuldigen aan te wijzen voor de malaise leidt Biden de aandacht af van een ongemakkelijke kwestie. Hij is met veelomvattende wetten de economie gaan stimuleren na de coronalockdown. De federale overheid heeft miljarden dollars in de samenleving gepompt en daarmee de vraag naar goederen aangemoedigd in een economie die hortend en stotend op gang kwam, en die nog altijd niet soepel loopt. Er zit domweg te veel geld in het systeem, waardoor de vraag overspannen is en de prikkel om te werken laag, wat weer bijdraagt aan de horten en stoten van de productie.

Dit verklaart mede de geringe waardering in de peilingen voor Bidens economisch beleid. Bij Ipsos, begin juni, bleek dat maar 37 procent van alle Amerikanen tevreden is met Bidens aanpak van de economie. Zelfs onder Democratische kiezers is niet veel meer dan de helft van de ondervraagden tevreden over hun president als het gaat om de inflatie en benzineprijzen. Als Biden de verkiezingen ingaat als de verantwoordelijke voor de hoge prijzen en het koopkrachtverlies, dan is de kans reëel dat hij de tweede helft van zijn termijn zal moeten regeren met een Republikeinse meerderheid in het Congres.

Woensdag maakte voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, bekend dat de rente met 0,75 procent omhooggaat en dat er binnenkort misschien nog eens zoveel bovenop komt. De economie moet snel afkoelen, anders richt de inflatie diepere schade aan, zei hij. In zijn toelichting aan journalisten bleek dat bankier Powell een andere sleutel voor het bestrijden van de inflatie kiest dan politicus Biden. In Los Angeles, de grootste invoerhaven van de VS, zei Biden: „Een van de belangrijkste manieren om inflatie te bestrijden, is door de transportkosten van goederen in de aanvoerlijnen te verlagen.”

In dat licht moeten ook de berichten worden gezien dat Biden overweegt de door Trump aan China opgelegde handelstarieven te versoepelen. De extra kosten van die strafmaatregelen worden betaald door de Amerikaanse consument – iets wat Trump altijd weersprak – en het wegnemen ervan zou de prijzen doen dalen. Zo’n besluit ligt politiek gevoelig. China is een concurrent van de VS en de vakbonden waren tevreden met elke maatregel die ervoor kon zorgen dat de Amerikaanse maakindustrie werd bevoordeeld boven de Chinese.

Powell keek woensdag niet naar de aanbodzijde van de economie. „We moeten de vraag omlaag krijgen.” De rente verhogen kan daarbij instrumenteel zijn. Maar de inflatie zelf kan ook helpen bij het afkoelen van de economie, als Amerikanen door verlies van koopkracht minder uitgeven. Dat is precies wat in mei voor het eerst gebeurde. Consumentenuitgaven bleken onverwacht te zijn gedaald.

Prijzen aan de pomp

De prijzen van benzine aan de pomp blijven de meest zichtbare en pijnlijke uiting van de inflatie. Het heeft Biden tot internationale noodsprongen gebracht. Vorige maand versoepelde de regering-Biden al de sancties tegen Venezuela in de hoop het omstreden regime van Maduro tot hogere olieproductie te verleiden. Het ministerie van Financiën gaf oliebedrijf Chevron toestemming om olievelden in Venezuela te exploiteren. Toenmalig president Trump had dat verboden.

Biden is bovendien van plan deze zomer Saoedi-Arabië te bezoeken, een voornemen dat hem onmiddellijk hoon van de Republikeinen en kritische vragen vanuit zijn eigen partij opleverde. Voordat hij president werd, hekelde Biden zijn voorganger nog, die volgens hem „aanschurkte” tegen de dictatoriale leiders van Saoedi-Arabië. Trump bleef zakendoen met het regime, ook nadat de kritische Saoedisch-Amerikaanse journalist Jamal Khashoggi in 2018 werd vermoord en al snel uitlekte dat Amerikaanse inlichtingendiensten de machtige kroonprins Mohammed bin Salman ervan verdachten hier opdracht toe te hebben gegeven. De reis zou eerst naar verluidt in juni plaatsvinden, maar volgens Amerikaanse media is deze uitgesteld tot juli en omgebouwd tot een regionale toer. Maar zelfs al houdt Biden ook diplomatieke besprekingen met Egypte en Israël, iedereen begrijpt dat het hem vooral om de Saoedische olie te doen is.