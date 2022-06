In ‘Sport/vrouw’ blijkt een trainer geen man te hoeven zijn om macht te misbruiken

Bij de Olympische Spelen in Tokio deden er voor het eerst net zoveel vrouwen als mannen mee en dat gaf de Vlaamse televisie reden om Sport/vrouw te maken, zes afleveringen over zeven Belgische topsportsters. Elke week een ander thema, dat van woensdagavond was ‘mijn coaches, mijn team’. Wie ‘maakt’ zogezegd de sportvrouw. De ouders, om te beginnen. De vader en moeder van wielrenster Jolien d’Hoore steken heel wat uren, emoties en „een paar auto’s” in hun „bolleke”. Atleet Élodie Ouédraogo had het geluk een vader te hebben die van atletiek én van haar hield, de moeder van atleet Rani Rosius sjouwt haar dochter schone kleren en bananen achterna.

Natuurlijk gaat het ook over de managers, de masseurs, de mental coaches en de mecaniciens. Meestal zijn het mannen en meestal gaat dat goed, mits er „vertrouwen en respect” is. Mannen doen er alles aan om de Belgian Cats, de Vlaamse basketbalsters, in bloedvorm te krijgen, en de Red Flames, de voetbalsters, op Europees niveau. En bij het turnen blijkt dat een trainer geen man hoeft te zijn om macht te misbruiken. Marjorie Heuls, hoofdcoach van het damesturnen, werd door een ex-pupil beticht van intimidatie en pesterijen. Maar van turnster Nina Derwael geen woord kwaad over haar aanpak. Zonder haar, zegt zij, had ze nooit de top bereikt.

Immoreel en sensueel

Hou die top even in gedachten, want we gaan dertig jaar terug in de tijd. In de documentaire Basic Instinct: Seks, spanning en Stone wordt met alle (hoofdrol)spelers teruggeblikt op het enorme succes van de film Basic Instinct in 1992. De film die van actrice Sharon Stone een wereldster maakte. Net op tijd, zegt ze, want ze was al 32, en dat is rijkelijk oud om als actrice door te breken. Een tijdje lijkt de documentaire precies dat verhaal te vertellen: film maakt actrice beroemd. Maar in de laatste tien, twaalf minuten kantelt het beeld zo, dat ik eerlijk gezegd niet zo goed meer weet of Basic Instinct Stone nou gemaakt of gebroken heeft. Zelf zegt ze dat ze al met al toch blij is met de film, maar ze lijkt dat te willen vinden, misschien omdat anders alle ellende die het opleverde voor haar privéleven en carrière voor niks waren.

Het filmscript was „immoreel, gewelddadig en sensueel”, likkebaart regisseur Paul Verhoeven, het kostte scriptschrijver Joe Eszterhas precies dertien dagen om het te schrijven en het voor 4 miljoen dollar te verkopen. De mannelijke hoofdrol was al vergeven, dat werd Michael Douglas, die wel zin had in een „slam dance”, een controversiële film. Maar het was lang zoeken naar een actrice die de moordzuchtige, biseksuele, geniale schrijfster kon spelen. Verhoeven: „Naast Michael Douglas moest een co-star komen.” Geen onbekende Sharon Stone.

De film, zegt regisseur Verhoeven, ging uiteindelijk helemaal over Stone. Dat kwam vooral door die ondervragingsscène waarin ze tegenover drie agenten zit en haar benen over elkaar slaat waardoor een fractie van een seconde een plukje schaamhaar te zien is. Zij maakte zich tijdens de opnames vooral druk om haar weidse armgebaren, want blote vrouwenoksels kwamen destijds ook niet door de filmkeuring.

Ze heeft haar ondergoed uitgetrokken, op verzoek van de regisseur. Ze vertrouwde hem „tot op zekere hoogte”. De regisseur zegt daarover: „Ik heb haar gevraagd: doe je alles wat ik vraag? Ze zei ja. En daarna heeft ze nooit meer geprotesteerd.” Dat die schaamhaarscène in de film zou komen, is niet met haar besproken, zegt ze. „Ondenkbaar dat het niet met Michael Douglas was besproken als er een stukje piemel in beeld was geweest.” De editor weigerde de scène te schrappen. Hij zegt in de documentaire wat hij toen tegen haar zei: „Dit maakt je beroemd.” En verguisd, als ik het tenminste goed begrijp.