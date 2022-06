In Almere denken en beslissen de gedupeerden van Toeslagenaffaire mee

Als je een luchtfoto bekijkt van Almere lijkt het moeilijk verdwalen in dit toonbeeld van ruimtelijke ordening. De nog geen vijftig jaar oude stad is keurig opgedeeld in ongeveer even grote vakjes met hetzelfde patroon. Toch raakten uitgerekend hier vele inwoners de weg kwijt, maar dan in een door de overheid opgetuigd toeslagensysteem: ruim 2.500 van de bijna 200.000 inwoners van Almere hebben zich gemeld als gedupeerde van de Toeslagenaffaire. Percentueel meer dan in andere gemeenten.

De aanpak van de problemen in Almere wordt door Tweede Kamerleden geregeld genoemd als voorbeeld van hoe je de Toeslagenaffaire als gemeente goed afhandelt. Almere heeft een wethouder, Froukje de Jonge (CDA, sociaal domein), die naar eigen zeggen „buiten de regels om werkt” bij het oplossen van de problemen. Gedupeerden mogen meebeslissen over oplossingen in een onlangs opgericht ‘College van Herstelexperts’. Op deze manier probeert Almere het beschadigde vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen.

De Toeslagenaffaire leek aanvankelijk een probleem dat door de landelijke overheid moest worden opgelost: de Belastingdienst had een groot aantal ouders ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en het kabinet moest financieel compenseren. Maar al snel bleek dat er voor gemeenten ook een taak ligt. Gedupeerden werden door hun schulden bijvoorbeeld ook hun huis uitgezet, raakten hun baan kwijt of zagen hun kinderen uit huis geplaatst worden. Voormalig staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen (D66) stelde 11 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om gedupeerden te helpen met het oplossen van dit soort problemen.

Herstelexperts

In haar ruime, moderne werkkamer in het stadhuis zit De Jonge aan een houten, ronde tafel met naast haar twee Almeerse gedupeerden: Rachelle (40) en Samantha (42). Zij vormen samen met twee andere toeslagenouders de herstelexperts. Ze willen niet met hun achternaam in NRC en vertellen liever niet hoe de Toeslagenaffaire hen zelf heeft geraakt. De twee ouders kennen elkaar via een plaatselijke lotgenotengroep van toeslagenouders, KOT Almere. „Begin vorig jaar zijn we heel erg gaan trekken aan de wethouder”, zegt Rachelle. „We wilden graag meebeslissen over ons eigen herstel.”

Het was de eerste keer in het hele toeslagenschandaal dat ik echte erkenning voelde Rachelle gedupeerde

De twee vertellen dat een paar toespraken van De Jonge in de gemeenteraad belangrijk waren voor het herstel van hun vertrouwen. „Ze zei niet alleen dat ze fouten heeft gemaakt, ook dat je als veroorzaker van een probleem niet de oplossing kunt bedenken”, zegt Rachelle. Samantha: „Je zag dat ze geraakt was. Daardoor wist ik dat ze meende wat ze zei.” Rachelle: „Het was de eerste keer in het hele toeslagenschandaal dat ik echt erkenning voelde.”

De wethouder zegt dat zij inzag dat de gevolgen van de Toeslagenaffaire niet „met de geldende regeltjes op te lossen zijn”. Belangrijk daarbij was een rapport van De Zolderkamer, een landelijk collectief van toeslagengedupeerden, dat zich inzet voor meer inspraak. De herstelexperts hielpen mee met de oprichting van het collectief. De Jonge: „Wat er in het Toeslagenschandaal gebeurd is, is niet normaal. Daarom dacht ik: we moeten buiten de regels om werken.”

8 jaar wachten op huurwoning

Dat laatste deed De Jonge, telkens met toestemming van de gemeenteraad. Ze sprak bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties af dat toeslagengedupeerden ‘absolute’ voorrang krijgen bij woningen. Ze hoeven niet te wachten – in Almere is de wachttijd voor een sociale huurwoning gemiddeld 8 jaar, bleek vorig jaar uit onderzoek van de NOS. Bij het toewijzen van een woning wordt de voorkeur voor bijvoorbeeld wijk en aantal slaapkamers gehonoreerd.

En ze zorgde ervoor dat gedupeerden altijd aanspraak kunnen maken op speciale geldpotjes voor mensen die onder de armoedegrens leven, dus ook als ze eigenlijk net iets te veel verdienen.

Op initiatief van het College van Herstelexperts wordt binnenkort een plek in de stad geopend voor toeslagengedupeerden. Daar zullen vanaf dan ook de gesprekken tussen de gemeente en de gedupeerden plaatsvinden. Rachelle: „In het stadhuis ben je op de thuisbasis van de ambtenaren. Wij willen dat de ambtenaren naar ons toe komen.”

Op de vraag of de herstelexperts ook gaan beslissen wat de gemeente moet doen met het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor toeslagengedupeerden, reageert De Jonge aanvankelijk aarzelend. „Dat is wel de bedoeling, maar er is iets gebeurd wat Rachelle en Samantha nog niet weten en ik twijfel of dit het goede moment is om dat te zeggen.” De Jonge besluit het toch te vertellen, omdat ze denkt dat het een goed voorbeeld is van hoe „het systeem” niet altijd de beste oplossing voortbrengt. „Voor het budget is al een bestedingsvoorstel gedaan door ambtenaren”, zegt De Jonge. „Ze kwamen met een keurig ambtelijk voorstel waar ze drie maanden aan hadden gewerkt. Maar ik vroeg natuurlijk: ‘Hebben onze herstelexperts dit al gezien?’ ‘Nee,’ antwoordden ze, ‘we willen het ze nog voorleggen.”

„Maar het voorstel was al geschreven”, zegt Rachelle.

De Jonge: „Ja, dus ik heb het hele voorstel van tafel geveegd.”

Rachelle en Samantha zeggen niets, maar kijken minder gespannen.

De Jonge: „Dit is een treffend voorbeeld: ambtenaren willen het goede doen, maar de uitkomst is niet het goede. We hebben nog veel te leren.”