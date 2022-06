Wat merkt de consument nu al van de renteverhogingen?

Het rentespook is terug van weggeweest. De financiële markten zijn al dagen onrustig door de stijgende rentes en andere maatregelen die centrale banken treffen om de hoog oplopende inflatie in bedwang te houden. Maar moeten consumenten – naast de particuliere beleggers die hun aandelenportefeuille in waarde zagen kelderen – ook vrezen voor de hogere rentes?

In Nederland zijn er twee rentes die voor consumenten van belang zijn: ten eerste is dat de spaarrente – of wat daar nog van over is. Deze rente wordt bepaald op de internationale geldmarkt en is dus sterk afhankelijk van het rentebeleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) voert.

Waar spaarders in 2008 nog gemiddeld 2,9 procent rente ontvingen op hun spaargeld, is dat sinds de financiële crisis die in dat jaar begon gedaald tot vrijwel nul. Om de Europese economieën aan te jagen, stelde de ECB zelfs een negatieve beleidsrente in. Geld lenen werd spotgoedkoop, en voor banken werd het onvoordelig om geld ‘vast’ te laten staan op spaarrekeningen.

Wie meer dan 100.000 euro spaargeld op de bank had gestald, zal dat geweten hebben: er moest betaald worden om het geld op de spaarrekening te stallen. Nu de ECB de beleidsrente met ongeveer twee procentpunt gaat opschroeven tussen juli en mei volgend jaar, komen ook de banken in beweging.

Vorige week vrijdag werd bekend dat Rabobank de ‘boete’ halveert tot min 0,25 procent vanaf 100.000 euro. Daarop volgde maandag ING, die de negatieve rente voor grote spaarders afschafte. Donderdag liet ook onlinebank Bunq weten alleen nog een negatieve rente te rekenen voor spaarders met meer dan een miljoen op hun rekening.

Toch hoeven spaarders er voorlopig niet op te rekenen dat de spaarrente weer richting het niveau van 2008 gaat. Volgens economen is de ECB-rente daarvoor nog te laag. Bovendien kan het soms jaren duren voordat de spaarrentes meegaan met de beleidsrente van de ECB.

Hypotheekrente

Dan is er nog die andere rente: de hypotheekrente, die maandelijks door huizenbezitters wordt betaald over hun hypotheek. In tegenstelling tot de vrij statische spaarrente wordt de hypotheekrente bepaald door de kapitaalmarkt. En dus zijn de rentesprongen de afgelopen weken stukken groter.

Ook is duidelijk: bij een stijgende hypotheekrente worden vooral starters getroffen. Voor wie een eerste huis wil kopen, betekent een stijgende hypotheekrente immers dat het bedrag dat geleend kan worden omlaaggaat. Starters, die het op de oververhitte huizenmarkt al zwaar te verduren hebben, krijgen dus nog minder leenruimte, rekent Oscar Noorlag van hypotheekadviseur Van Bruggen Advies voor. In zijn rekenvoorbeeld gaat hij uit van een stel dat samen 83.400 euro verdient en met de huidige rente van 3,3 procent een hypotheek wil aanvragen.

„Met dat inkomen kunnen ze een hypotheek krijgen van 428.468 euro – ongeveer de gemiddelde huizenprijs op dit moment. Als de hypotheekrente stijgt tot 3,8 procent, kan datzelfde stel nog maximaal 417.600 euro lenen. Stijgt de hypotheekrente verder tot 4,8 procent, dan kan dit stel nog maximaal 397.400 euro lenen.”

Dat dit soort rentepercentages niet uit de lucht gegrepen zijn, blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur Van Bruggen. Begin januari was de hypotheekrente voor de meest verstrekte hypotheek (met een rentevaste periode van 20 jaar) nog 1,4 procent. Afgelopen week stond die op 3,7 procent – ruim anderhalf keer hoger. Het adviesbureau sluit niet uit dat de rentes de 4 procent overschrijden.

Naast dat het fictieve stel minder kan lenen, stijgen de maandlasten mee als de hypotheekrente stijgt. Het stel uit het voorbeeld van Noorlag moet bij de huidige rente 1.876,50 euro betalen, als zij het huis kopen voor 428.468. „Stijgt de hypotheekrente naar 4,3 procent, dan betalen ze 244 euro per maand meer, en lossen ze ook nog eens minder af.”

Inmiddels zijn ook hypotheken met een kortere rentevaste periode meer in trek, zo ziet Noorlag. Omdat mensen hopen dat het over tien jaar beter is, kiezen ze vaker voor een hypotheek met een wat kortere rentevaste periode – al biedt dat volgens Noorlag ook geen garanties. „Als je een econoom vorig jaar gevraagd had hoe hoog de hypotheekrente zou staan, dan had niemand je dit kunnen zeggen.”

Omdat de meeste huizenkopers hun hypotheekrente voor periodes van tien tot twintig jaar vastzetten, is een hogere hypotheekrente vooral vervelend voor wie in de tussentijd de renteperiode afloopt. Hoewel, zo stelt Noorlag, sommige huizenbezitters er ook op vóóruit gaan. „Wie in 2002 zijn hypotheekrente voor twintig jaar vastzette, deed dat tegen een hogere rente dan nu.”