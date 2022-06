Hoe ver weg is de metaverse als opvolger van het internet nog?

Bezoeker Quoc Buo Ngo (42) snelwandelt – huppelt bijna – over het terrein van het ‘metaverse festival’ MET AMS in Amsterdam, terwijl hij videobelt met acht collega’s in Vietnam. Hij tikt een andere bezoeker op de schouder en slaat een arm om hem heen om hun gezichten te laten zien aan de Vietnamese collega’s. Even later showt hij de 3D-installaties achter hem, door zijn arm ver uit te steken, zodat zijn collega’s over zijn schouder meekijken.

Het cirkelvormige gebouw van de Gashouder in Amsterdam is voor het evenement dat deze hele week plaatsvindt opgesplitst in twee delen: een zaal met podium, voor de conferenties, waar aansluitend sprekers en panelgesprekken te horen zijn. En een ‘playground’, waar tientallen bedrijven, waaronder Unilever en het Moco Museum hun demonstratie van de ‘metaverse’ laten zien, met virtuele werelden op schermen en virtual reality-brillen. Met glimmende spiegelwanden en lichten strijden ze om de aandacht van de bezoeker, als attracties op een kermis. Toegangskaarten variëren van 289 euro tot 899 euro voor drie dagen.



Foto Simon Lenskens Foto Simon Lenskens Foto’s Simon Lenskens

Levensechte interacties

De metaverse wordt door voorvechters de opvolger van het internet genoemd. Je zou het kunnen beschrijven als een interactieve, driedimensionale versie van het internet. Winkelen, naar een museum, of naar kantoor om te vergaderen: het zou volgens pleitbezorgers binnenkort allemaal virtueel kunnen. Door de ogen van een virtueel persoon, een avatar, rondkijken, bewegen en bijvoorbeeld iets vastpakken – het hoort er allemaal bij.

Quoc Buo Ngo, oprichter van het Noors-Vietnamese bedrijf MyReality, draagt een grijze joggingbroek en New York Yankees-pet. Zijn bedrijf ontwerpt onder andere 3D-landschappen en games. De metaverse is de toekomst, zegt hij. „We hebben meer mogelijkheden nodig om te communiceren en werken op afstand”, zegt hij, zijn collega’s hangen nog altijd aan de lijn. Daarmee steekt Ngo’s kijk af tegen die van Stijn Detmar (20) uit Dordrecht, hij is door maaltijdbezorger Deliveroo ingehuurd om op het festival ijsjes uit te delen. In de toekomst kun je misschien wel een ijsje bestellen in de metaverse, wil het bedrijf laten zien. Detmar denkt niet dat de metaverse levensechte interacties kan vervangen. „Het is leuk om erover te horen. Maar ik heb nog niet per se zin om eraan mee te doen.” Het lijkt hem wel handig voor mensen met een lichamelijke beperking, die zouden in de metaverse bijvoorbeeld virtueel willen sporten, zegt hij.

Lees ook: Silicon Valley is in de ban van een nieuwe visie op de digitale toekomst: de metaverse. Wat is dat?

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, is de grote afwezige op het festival. Peter Meere (36), commercieel directeur van marketingbureau The Brand Father en organisator van het festival, is wel in gesprek geweest met het bedrijf, zegt hij. „Maar al snel werd duidelijk dat er geen samenwerking in zat.” Volgens Meere staat tech-reus Meta al langere tijd op gespannen voet met de „metaverse gemeenschap” van IT-bedrijven en creatievelingen, omdat het bedrijf het aanbod van de technologie die bij de metaverse hoort naar zich toe lijkt te trekken. Meta kocht virtual reality-brillen-producent Oculus bijvoorbeeld. Meere: „Het is afwachten wat Meta precies met de metaverse wil. Het sentiment van de gemeenschap hier is vooral: Facebook heeft hun naam veranderd in Meta, maar wat gaan ze daadwerkelijk toevoegen aan de branche?” Achter die kritiek ligt een strijd tussen een centrale en decentrale visies op de metaverse: hoeveel macht gaat naar grote bedrijven?

Die strijd wordt volop gestreden. Meta gaat nu een ‘metaverse academie’ beginnen in Frankrijk, maakte het bedrijf zondag bekend. Op dertig locaties zullen rond de honderd studenten opgeleid worden tot ontwikkelaars en technici. Meta heeft ook al een virtuele omgeving: Horizon Worlds heeft nu meer dan 300.000 gebruikers. Topman Nick Clegg schreef vorige maand een 8.000 woorden tellend essay, waarin hij uitlegt dat er „geen metaverse komt dat door Meta gerund wordt”. Daarbij vergelijkt hij de metaverse met het internet, er bestaat geen Microsoft Internet of Google Internet, zegt hij. Dat Google op dit moment wél een enorm aandeel heeft in het internet, als zoekmachine, browser en advertentieplatform, vermeldt hij niet.

Foto Simon Lenskens Foto Simon Lenskens Foto’s Simon Lenskens

Digitale influencers

Terug naar het festival in Amsterdam. Daar vliegen de toepassingen van de metaverse je om de oren, maar concreet wordt het niet altijd: sprekers en professionals práten er vooral over. Was de bedoeling niet dat we het zouden beleven?

Digitale influencers met virtuele kleding, een online testrit maken in een auto die je misschien wil kopen, een virtueel concert (ABBA en David Guetta zijn alvast begonnen), vanuit je bed eten bestellen door een virtueel restaurant binnen te lopen waar de gerechten uitgestald staan: het draait volgens de sprekers allemaal om voelen en ervaren, en in de toekomst vooral om kopen – hopen de bedrijven.

Maar de technologie hapert nog, blijkt uit een paar beeldschermen waar errormeldingen op verschijnen. Al die 3D-ambities vragen om enorme processorkracht, en daar is de technologie nog niet klaar voor, stond eerder in NRC.

Lees ook: Iedereen in de metaverse? De virtuele wereld voelt nog niet als thuis

Het is nog niet duidelijk hoe de metaverse er uiteindelijk uit gaat zien, zegt de Italiaanse Antonio Talarico (30) van metaverse marktplaats MetaMundo. Tegelijkertijd is er wel al volop handel in virtuele omgevingen, zoals gebouwen, landschappen en avatars (digtale personen). Een speculatieve handel dus, die vaak óók nog verhandeld wordt in vollatiele cryptovaluta zoals Ethereum. „It’s not a scam”, belooft Talarico, maar de munt Ethereum zakte onlangs al flink in. Avatars die voor omgerekend 300 euro werden verkocht, zijn nu rond de 150 euro waard.

Toch is het voor ontwerpers en bedrijven juist goed als de bubbel op tijd knapt, zegt Talarico. „Wij hebben niet zoveel aan die hype, laat de echte waarde maar zien.”