Het werk van Dom Phillips in zijn geliefde Amazone kostte hem zijn leven

Een laatste trip had Dom Phillips (57) nog nodig en dan kon hij zijn boek over de Amazone afronden waar hij al langere tijd aan werkte. Tijdens die laatste reportagereis verdween de Britse journalist samen met gids en onderzoeker Bruno Pereira in de Javari-vallei, een gebied diep in de Amazone, bij de grens met Colombia en Peru. Na een zoektocht van tien dagen werden op 15 juni menselijke resten gevonden en bekenden twee eerder in beeld gekomen verdachten de moord.

In de Javari-vallei wonen ongeveer vijftien zogeheten ‘geïsoleerde’ inheemse groepen, die geen contact of beperkt contact willen met de buitenwereld. Ze worden in hun bestaan bedreigd door illegale goudzoekers, houtkappers, drugshandelaren en illegale visserij. Hierover maakte journalist Dom Phillips in het gebied reportages, Bruno Pereira kende het gebied goed en streed al jaren voor de rechten van de oorspronkelijke bewoners. Het kostte hen uiteindelijk het leven.

„Dom voelde grote liefde voor de Amazone en maakte zich ook grote zorgen over het oerwoud”, vertelt Jonathan Watts, vriend, collega en milieuredacteur bij The Guardian, de Britse krant waar Phillips naast zijn werk voor The Washington Post veel voor schreef. Phillips maakte reportages over de vernietiging van de natuur, het geweld tegen de oorspronkelijke bevolking en de illegale praktijken die er plaatsvonden. Scherpe reportages, gebaseerd op diepgravend onderzoek. Hij ging integer om met bronnen, zocht alles grondig uit en schreef zijn verhalen met zeer veel gevoel voor stijl op.

„In het boek dat hij aan het afronden was, wilde hij uiteenzetten hoe de Amazone nog te redden was. Hij had daar ook echt ideeën over. Wat er bijvoorbeeld wel werkte en wat niet in de ontwikkeling van dat gebied”, zegt Watts. Zijn stem klinkt gebroken en verdrietig.

Geliefd en behulpzaam

Jarenlang was Watts zelf correspondent in Brazilië voor The Guardian en werkte hij veel samen met Phillips, die onder zowel zijn buitenlandse collega’s als Braziliaanse journalisten zeer geliefd was. Sociaal en behulpzaam. Nooit te beroerd om je op weg te helpen met contacten en informatie.

Zo kreeg ik een lijstje namen en telefoonnummers gemaild, en deelde hij zijn contacten toen ik jaren terug eens naar een voor mij nog volstrekt onbekend deel van de Amazone ging. Hij stuurde de chauffeur die hem naar het gebied had rondgereden een berichtje dat ik hem zou inschakelen.

Phillips woonde en werkte al vijftien jaar in Brazilië, het land waar hij ooit terecht kwam toen hij - in een vorig leven – verbonden aan het tijdschrift Mixmag, over rave muziek schreef. Hij was in 1992 de bedenker van de genreterm ‘progressive house’ zo staat op de website van het tijdschrift.

In 2007 bezocht hij Brazilië met een groep Braziliaanse dj’s met wie hij naar São Paulo ging. Hij werd verliefd op het land en besloot te blijven. Hij rondde er zijn boek af over de opkomst en gekte rondom elektronische muziek: Superstar DJ’s Here We Go! : The Rise and Fall of the Superstar DJ dat verscheen in 2009.

Voor Phillips was het boek een afscheid van die muziekscene. In Brazilië ging hij als correspondent aan de slag. Hij maakte faam in de tijd van booming Brazil. Het land werd onder toenmalig president Luiz ‘Lula’ da Silva een van de grote ‘opkomende economieën’, met een economische groei van 7 procent in één jaar. Met internationale sportevenementen in aantocht zoals het WK Voetbal in 2014, en de Olympische Spelen, twee jaar later, leek het in Brazilië niet op te kunnen.

Liefde voor de natuur

Dom Phillips woonde in Rio de Janeiro in het bohémiendorpje Santa Teresa, tussen het groen van het grootste stadsbos ter wereld: het Tijuca regenwoud, pal onder het beroemde Jezusbeeld. Zijn liefde voor de natuur kon hij er goed kwijt. Hij genoot van fietstochten, van wandeltochten en van ‘suppen’ (staand peddelen) bij Posto 6, op het beroemde strand van Copacabana. In Rio leerde hij ook zijn vrouw Alessandra Sampaio kennen. In 2020 verhuisde het stel naar Salvador waar Dom behalve journalist ook als vrijwilliger Engelse les gaf in een van de sloppenwijken van de stad. „Hij had een hele creatieve manier van lesgeven. We zongen liedjes van de Beatles en andere Britse popsterren”, vertelde een leerling op de Braziliaanse tv.

Lees ook:‘Deel van Amazone waar vermisten verdwenen, wordt van alle kanten bedreigd’

Maar het waren uiteindelijk de reizen naar de Amazone die het meeste indruk op hem maakten en de laatste vijf jaar was Phillips zich steeds meer gaan specialiseren als milieujournalist. „Hij was gepassioneerd door het oerwoud. De Amazone was voor hem iets goddelijks”, vertelde zijn vrouw Alessandra geëmotioneerd op de Braziliaanse tv-zender Globo in de eerste dagen na zijn verdwijning. „Hij begreep de complexiteit van de Amazone heel goed. Hij snapte ook waarom bijvoorbeeld de garimpeiros (goudzoekers) doen wat ze doen, en dat ze hun gezinnen te eten moeten geven, hij luisterde ook naar hun verhaal”, zegt ze.

In de vriendschap en samenwerking met Bruno Pereira, een zogeheten indigenista, kenner van de inheemse bevolking en cultuur, vond Phillips een zielsverwant. Toen de twee elkaar leerden kennen, werkte Pereira nog bij het overheidsorgaan voor inheemsen (Funai) en ging hij mee als gids.

Tochten die Phillips met Pereira maakten, waren intensief. Soms dagen lopend door de jungle, begeleid door inheemsen. Slapen in het bos, samen een hangmat delen. In een open bootje de rivieren over trekken onder flinke tropische regens.

Dom Phillips hield van dit soort trips maar ze waren kostbaar. Voor zijn boek had hij van een fonds geld gekregen, maar dat was niet genoeg. „Hij leende geld bij zijn familie in Engeland om het te kunnen bekostigen”, weet Watts. „Dom wist dat deze trip in de Javari-vallei gevaarlijk was, want hij was er al geweest in 2018, ook met Bruno”.

Gevaarlijker sinds aantreden Bolsonaro

Het werk werd daarbij steeds moeilijker en gevaarlijker sinds het aantreden van president Bolsonaro in 2019. Hij is een voorstander van het openstellen van de Amazone voor economische activiteiten. Diens regering probeert er naarstig wetten door te krijgen om de beschermde gebieden van de inheemsen open te stellen voor mijn- en landbouw. Sinds Bolsonaro’s aantreden nam de ontbossing toe, en ook de moorden op inheemse leiders, op milieuactivisten en op journalisten.

Lees ook:Inheemse bewoners beschermen hun eigen land in de Braziliaanse Amazone

Bolsonaro doet er alles aan om de inheemsen hun beschermde gebieden te ontnemen. Officiële instanties belast met bescherming van inheemsen en de Amazone zijn onder Bolsonaro uitgehold. Vorig jaar maakte NRC nog een reportage over de Krikati, een groep inheemsen in de Amazone-deelstaat Maranhão. Zij nemen-vanwege gebrek aan overheidsbescherming-het heft in handen en patrouilleren in hun gebied bewapend tegen illegale indringers. Phillips was in de Javari om onder meer te schrijven over een soortgelijke inheemse zelfverdedigingsgroep.

„Dom durfde paden in te slaan, waar de meeste journalisten niet komen en daarbij legde hij zaken bloot. Bijvoorbeeld hoe de inheemse bevolking slachtoffer van steeds meer geweld. En waar niemand voor werd opgepakt of berecht”, verzucht Watts.

Op YouTube staat een videofragment van een ontbijt van buitenlandse journalisten met Bolsonaro waarin Phillips de president beleefd, maar toch uiterst scherp bevraagd naar die toename van de ontbossing en geweld tegen de inheemsen. Hij noemt het feit dat lokale politici in het gebied zijn gesignaleerd met illegale goudzoekers en houtkappers.

Terwijl Phillips in Portugees met charmant Brits accent in alle rust zijn vraag stelt, kijkt Bolsonaro verbeten voor zich uit om venijnig te antwoorden: „De Amazone is van ons, niet van jullie.” Om vervolgens twijfel te zaaien over de jongste ontbossingsstatistieken van het gerenommeerde overheidsinstituut INPE.

Een veelzeggende scene in het grotere verhaal, dat ten grondslag ligt aan het drama rond de moord op Phillips en Pereira: juist onder Bolsonaro voelen de illegale exploitanten van de Amazone zich gesterkt in hun criminele activiteiten waarbij ze geen pottenkijkers kunnen gebruiken.

Bolsonaro, die eerder al de opmerking maakte dat Phillips en Pereira op ‘avontuur’ waren in de Amazone toonde tijdens de zoektocht die woensdag tot een ontknoping leidde, weinig empathie. Volgens de president werd Dom Phillips niet graag gezien in regio omdat hij kritisch schreef over de goudwinning . „Hij had beter op zichzelf moeten letten. Het was zijn eigen keuze om deze reis te maken”, zei Bolsonaro in de Braziliaanse media.

Geweld tegen journalisten en activisten

Dat Phillips en Pereira in de Javari zaken op het spoor waren die hen uiteindelijk hun leven hebben gekost, mag duidelijk zijn: de verdachten die de moord inmiddels hebben bekend waren volgens lokale media betrokken bij illegale visserij uit inheems gebied. Phillips en Pereira waren dit op het spoor.

Hun dood is geen tragische geïsoleerde gebeurtenis, maar past in een patroon waarbij het steeds gevaarlijk wordt voor journalisten, activisten en inheemse groepen om in de Amazone te werken en te leven. „We moeten ons daarom nu focussen op dat systematische patroon en vooruit kijken”, meent collega Jonathan Watts. „Journalisten en activisten moeten bij hun werk in de Amazone beschermd worden, er moet meer onderzoek komen. Want het kan ieder van ons overkomen die zich naar de frontlinie van de oorlog tegen de natuur begeeft. Want dat is wat de Amazone nu is geworden.”

De woorden blijven hangen - ook in de appgroep waar correspondenten in Brazilië nieuwe ontwikkelingen sinds de vermissing van Dom Phillips intensief met elkaar delen. En, nu er na tien dagen duidelijkheid is, elkaar troosten en een hart onder de riem steken. Hoe veilig is het na dit drama nog om in de Amazone verslag te doen? Zijn inheemsen, milieuactivisten en journalisten daar niet al veel langer vogelvrij verklaard?

Nu gaat het om een buitenlandse journalist en dat trekt veel internationale aandacht. Maar in Brazilië worden jaarlijks tientallen lokale journalisten, activisten en inheemsen vermoord vanwege hun inzet voor de natuur. In 2021 ontvingen meer dan dertig inheemse leiders serieuze doodsbedreigingen. In een tijd waarin landen internationaal bepalen dat klimaat en milieu hoog op de agenda staat, zou ook de veiligheid in de Amazone prioriteit moeten krijgen.

Jonathan Watts is stellig. „Als er iets is wat Dom niet zou hebben gewild, is dat alle aandacht nu naar hem en Bruno uitgaat, zonder dat het verandering oplevert. We moeten ons niet laten afschrikken, maar juist laten inspireren door deze tragische gebeurtenis. Doorgaan met onderzoek, juist nu schrijven over wat er daar gebeurd. Ik weet zeker dat Dom daaraan wil bijdragen, want daar heeft hij in feite nu zijn leven voor gegeven”.