Franse jongeren willen helemaal niet in Nederlandse cafés gaan werken

In een ander land werken in een café of restaurant? „Ja hoor, dat is een goed idee”, zegt magazijnmedewerker Hagie Touray (20), wonend in de Parijse voorstad Stains. Maar in Nederland? „Ehh. Non.” Touray kan zich niet voorstellen dat hij dat ooit zou doen, vertelt hij op een bloedhete middag in de schaduw van een hoge berkenboom in de nabijgelegen voorstad La Courneuve, bij een met graffiti bekladde flat.

Het is niet dat hij niet internationaal georiënteerd is: hij groeide op in Spanje en droomt ervan monteur te worden in de Verenigde Staten. Maar Nederland trekt hem niet. „Ik ken het land helemaal niet, dat is het probleem. Ik ben er nog nooit geweest en ik ken geen mensen die daar wonen. Ik vind Nederland wel leuk – er komen veel goede voetballers vandaan – maar ik zou er nooit heen gaan om te werken.”

Hagie Touray (20): „Ik vind Nederland wel leuk – er komen goede voetballers vandaan – maar ik zou er nooit naartoe gaan om te werken.” Foto Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

Lees ook: Minister Van Gennip: Franse jeugdwerklozen welkom op Nederlandse arbeidsmarkt

Toch is Touray het soort jongere dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) in gedachten moet hebben gehad toen ze eerder deze week in een interview met het AD opperde dat jongeren uit Franse voorsteden (banlieues) aangetrokken kunnen worden om het personeelstekort in de Nederlandse horeca en de tuinbouw tegen te gaan. „In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de banlieue. Veel hoger dan wij hier kennen”, zei Van Gennip. „ Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters.” Er bestaat overigens geen overheidsprogramma om buitenlandse jongeren te verleiden in Nederland te komen werken: Van Gennip wilde naar eigen zeggen vooral Nederlandse werkgevers duidelijk maken dat er binnen de EU „landen zijn met hoge werkloosheid én arbeidspotentieel”.

‘Met stomheid geslagen’

In La Courneuve – de voorstad met het hoogste werkloosheidspercentage van de regio Île-de-France – lijkt er weinig animo voor bitterballen frituren en koffie schenken in Nederlandse cafés en restaurants. Jongeren zeggen liever in Frankrijk te blijven, bij vrienden en familie. En als ze ambities hebben om naar het buitenland te gaan, geven ze de voorkeur aan landen waar ze Frans kunnen spreken of Engels kunnen leren – zoals Touray naar de VS wil.

Savannah Lefebvre (15): „Jullie kunnen ook Engels toch? Dan kan ik dat daar leren.” Foto Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

De 18-jarige scholier Melinda Laczko – haar felblauwe ogen worden extra benadrukt door haar kobaltblauwe shirt – zegt alleen voor werk te zullen verhuizen naar een ander land „als het héél goed betaalt of als ik hier niets kan vinden”.

Van Gennip ziet Frankrijk als een ontwikkelingsland Stéphane Manigold vakbondsleider

Van dat laatste zou geen sprake moeten zijn, zegt vakbondsleider voor restaurateurs in Île-de-France Stéphane Manigold telefonisch. Hij benadrukt dat er ook in Frankrijk enorme arbeidstekorten zijn in de horeca (250.000 à 300.000 vacatures) en zegt daarom „met stomheid geslagen” te zijn door de uitspraken van Van Gennip. Het is volgens hem niet zo dat de werkloze en geschikte jongeren voor het oprapen liggen. „Wij zetten ons al jaren in om jongeren uit de buitenwijken te motiveren naar onze bedrijven komen, waar we ze opleiden en perspectieven geven.”

Om mensen aan te trekken zijn de salarissen in de horeca eerder dit jaar met 16 procent verhoogd (het minimum uurloon is nu 11,01 euro, meer dan in Nederland waar 18-jarigen nog geen 8 euro per uur verdienen en 21-jarigen recht hebben op 10,67 euro per uur). Ook organiseert de sector geregeld bijeenkomsten waar jongeren koks en restauranthouders ontmoeten en informatie krijgen over werken in de sector.

Kenny Pradel (19): „Jongeren kunnen een reis naar Nederland niet betalen. Ze zullen er pas komen werken als de banen hun op een presenteerblaadje worden aangeboden.” Foto Anita Pouchard Serra/Hans Lucas

Manigold vindt ook dat Van Gennip zich „arrogant” toont met de suggestie dat Franse jongeren liever in Nederland zouden willen werken dan in Frankrijk. „Mijn collega’s en ik zeiden tegen elkaar: ze denkt dat Frankrijk een ontwikkelingsland is! Ze vergeet dat de Franse keuken immaterieel erfgoed van UNESCO is, dat wij onze mensen beter betalen en de meeste mensen in vaste dienst zijn en dus beter beschermd worden”, zegt hij ontstemd. „Ik weet niet of die opmerking voortkwam uit minachting, arrogantie of onhandigheid.”

Op eigen houtje vertrekken

De 19-jarige student Internationale Handel Kenny Pradel, die uit Guadeloupe komt en voor een stage in La Courneuve is, kan zich wél voorstellen dat een horecabaan in Nederland interessant kan zijn voor sommige buurtgenoten. „Ik denk dat het hun een kans kan bieden om een andere cultuur te ontdekken”, zegt hij in een zangerig Frans dat verraadt waar hij geboren is. „Maar het is voor veel jongeren hier niet makkelijk om zo’n reis te betalen en op eigen houtje te gaan. Het zou ze op een presenteerblaadje moeten worden aangeboden, zoals dat bij mij ging met mijn stage.”

De 15-jarige Savannah Lefebvre, wier lange oranje nagels verraden dat ze in opleiding is tot schoonheidsspecialist, zou zich voor zo’n project wel kunnen aanmelden, zegt ze. „In een hotel werken lijkt me wel leuk. Jullie kunnen ook Engels toch? Dan kan ik dat daar leren.”