FNV en Uber ontmoeten elkaar in de rechtbank: wil de chauffeur wel in loondienst?

„Weet je wat het probleem is?” Uber-chauffeur Hakim Benamran – kaal hoofd, grote zonnebril, zwaar Amsterdams accent – komt direct ter zake, donderdagochtend op het plein voor het Gerechtshof Amsterdam. „De klant heeft het goed. Uber heeft het goed. De chauffeur niet.”

Donderdag stonden vakbond FNV en Uber tegenover elkaar in een kort geding, dat door de vakbond was aangespannen. FNV eiste daarin dat Uber een dwangsom betaalt van 100.000 euro per dag, met een maximum van 10 miljoen euro, als het zich niet blijft houden aan een uitspraak van de rechter in september vorig jaar. De rechter besliste toen dat de taxiapp gebonden is aan de cao Taxivervoer en haar Nederlandse chauffeurs in dienst moet nemen.

Ondanks het oordeel van de rechter zijn Uber-chauffeurs negen maanden later nog altijd zzp’ers. Volgens Maurits Schönfeld (Uber-directeur voor Noord-Europa) is de beslissing van de rechter „te complex” om uit te voeren, zei hij in een gesprek voorafgaand aan de zitting. „Het is bijna niet te overzien. En veel chauffeurs willen niet, dat maakt het heel lastig.” De FNV stelde donderdag dat ze „verwacht van een beursgenoteerde onderneming dat die gewoon een uitspraak van de rechter nakomt”.

In Nederland rijden zo’n vierduizend chauffeurs voor Uber, die vooral werken in en rond Amsterdam. De rechter stelde in september dat Uber zijn chauffeurs als ‘schijnzelfstandigen’ behandelt. Ze zijn officieel zzp’er, maar Uber gedraagt zich als een werkgever. Het bedrijf bepaalt de kilometervergoeding, bedrijfskleding en routes die chauffeurs moeten rijden. Chauffeurs die te veel korte ritten annuleren moeten op het Uber-kantoor tekst en uitleg komen geven.

Er zijn chauffeurs, onduidelijk is hoeveel, die in hun levensonderhoud volledig afhankelijk zijn van Uber en niet profiteren van de voordelen van een arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook veel chauffeurs voor wie dit niet geldt: zij zetten de Uber-app af en toe aan tussen de vaste ritten door. Loondienst betekent dat ze weliswaar meer werknemersrechten krijgen (pensioen, vakantiegeld), maar er vaak in inkomen op achteruitgaan.

Chauffeurs zoals taxiondernemer Ronald Prins uit het Brabantse Vlijmen, die naast Uber nog andere opdrachtgevers heeft. Op de gang buiten de zitting vertelt hij dat een arbeidsovereenkomst met Uber betekent dat hij minder dan de helft gaat verdienen. Aan een dienstverband moet hij dan ook „niet denken”.

Lees meer over de strategie van Uber: ‘Uber lobbyt in stilte tegen ongunstig vonnis’

Groot gevecht

Voor beide partijen staat er veel op het spel. Voor de vakbond is het gevecht met Uber een prestigestrijd, waarbij de FNV probeert om een groot Amerikaans platformbedrijf op de knieën te krijgen. Uber is namelijk alles wat de FNV niet wil: een tussenpartij die zich onttrekt aan een cao en voorkomt dat werknemers zich kunnen verenigen.

Voor Uber heeft de zaak ondertussen enorme consequenties. Verlies in hoger beroep, later dit jaar, betekent dat het bedrijf de app moet aanpassen, taxiprijzen de lucht in schieten en het complete bedrijfsmodel op de schop moet. De advocaat van Uber zei donderdag tijdens de zitting dat verlies „een fiscale en administratieve nachtmerrie” betekent voor het bedrijf en Uber als gevolg „de relatie met duizenden chauffeurs moet verbreken”. Niet ondenkbaar is dat Uber dan uit Nederland vertrekt, al zegt Schönfeld dat een dergelijk scenario „niet hoog op het lijstje staat”.

Om de zaak naar zich toe te trekken hebben zowel FNV als Uber volop lobbykracht ingezet. Beide partijen organiseerden voor de zitting gesprekken met journalisten om hun standpunten over te brengen – ook NRC sprak deze week met zowel Uber als FNV. Daarnaast schuiven beide kampen chauffeurs naar voren die wel of juist bewust geen arbeidsovereenkomst willen met Uber.

Eerder bleek uit onderzoek van NRC dat Uber een groepje chauffeurs financieel heeft geholpen om een stichting op te richten die zich publiek tegen een arbeidsovereenkomst verzet, de Stichting voor Zelfstandige Chauffeurs (SvZC). De stichting kreeg hulp van een ervaren lobbyist en flyert op de taxistandplaats om chauffeurs te overtuigen zich tegen de FNV te keren. Naar eigen zeggen hebben zich inmiddels „honderden” chauffeurs bij de stichting aangesloten.

Uber boekte donderdag op dat vlak een klein succes. Tijdens de zitting kregen tegenstanders van een arbeidsovereenkomst voor het eerst de kans hun bezwaren aan de rechter toe te lichten. Zij betoogden dat verplichte loondienst voor taxiondernemers met meerdere opdrachtgevers feitelijk betekent dat ze gaan stoppen met Uber.

Wel of niet in dienst, dat is volgens taxichauffeur Hakim Benamran helemaal het probleem niet, zegt hij op het plein voor het Gerechtshof. Het echte probleem, volgens álle chauffeurs: Ubers lage ritprijzen in combinatie met de hoge inflatie en de brandstofprijs. „Man, dit is allemaal één grote poppenkast”, zegt Benamran. „Een dienstverband? Wat we echt nodig hebben is een betere vergoeding.”

De rechter doet naar verwachting 2 augustus uitspraak.