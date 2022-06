VVD’er Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, was „helemáál niet teleurgesteld”, al had een meerderheid van de VVD’ers op het congres net tegen haar stikstofplannen gestemd. Ze had ook niet „het gevoel” dat de partij niet achter haar stond.

De schone, valse schijn van de politiek: als je de ene dag op blote voeten tussen boze boeren staat, kun je een dag later niet afgaan tussen je eigen mensen?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn nu een jaar en drie maanden geleden en aan wie van de nieuwe Kamerleden je het ook vraagt: het gaat héél goed. En als ze de volgende keer toch niet op de kandidatenlijst staan, zijn ze zo goed als zeker zélf toe aan iets anders.

In de zomer van 2016 zei SP’er Tjitske Siderius in De Stentor dat je op het Binnenhof altijd over je schouder moet kijken. Er kan iemand staan met een mes. Ze was zelf toen nog maar zo’n twee jaar Kamerlid en wilde, zei ze, weg uit die „slangenkuil”.

Het kwam ongewoon eerlijk over: zo’n harde wereld was niets voor haar. Ze wordt nu wethouder in het Gelderse stadje Hattem, voor de PvdA en GroenLinks, en op een terras in Dalfsen, waar ze woont, zegt ze dat ze met die slangenkuil vooral de SP-fractie had bedoeld. De manier waarop de SP’ers met elkaar omgingen had ze heel naar gevonden. „Er was continu strijd.” Maar als ze het idee had gehad dat de partij haar in 2017 weer op de lijst had willen zetten, was ze misschien toch doorgegaan. „Ik had een missie.” De SP wilde haar niet meer.

Ze voelde zich lang ellendig door wat ze had meegemaakt in Den Haag. „Je kunt zeggen dat het me heeft beschadigd.” Ze had haar SP-lidmaatschap opgezegd en hoorde niets meer van de partij. Totdat begin vorig jaar het kabinet-Rutte III viel over de toeslagenaffaire. Bij Op1 was Felix Rottenberg van de PvdA al een keer over haar begonnen, de Volkskrant schreef een column over haar: zíj had in 2014 als eerste Kamerlid door dat gezinnen in de vernieling raakten en vroeg in een motie om een onderzoek. Die werd weggestemd.

Op de dag dat het kabinet aftrad, kreeg ze een appje van de SP-voorzitter: ze had zich zo „ingezet” voor de slachtoffers, hoe beleefde zíj deze dag? Tjitske Siderius vond het raar. Maar ’s avonds zag ze bij Jinek dat Renske Leijten over haar begon, de volgende dag zette een andere SP’er de motie uit 2014 op Twitter. De partij maakte goede sier met haar.

Zelf vindt ze helemaal niet dat ze het zo goed heeft gedaan. Ze vindt dat de hele Tweede Kamer kritisch moet zijn over zichzelf. Ook de SP. „Maar daar denken ze altijd dat ze gelijk hebben.” Ze is nu lid van de PvdA. In Den Haag, zegt ze, is in die partij misschien ook wel „strijd”. „Ík blijf dicht bij de IJssel.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.