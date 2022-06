Als Endless Boogie niet al bestond, zou de rockband met die naam alsnog uitgevonden moeten worden. In Paradiso speelde het viertal uit Brooklyn vijf songs in ruim anderhalf uur. Dat is, grof uitgerekend, twintig minuten per nummer. De een wat langer, de ander wat korter. Maar nooit minder dan een kwartier. Want Endless Boogie neemt de groepsnaam serieus en rockt als een dolle. Alsof Status Quo een verbond is aangegaan met Hawkwind om zo lang mogelijk in één akkoord te blijven hangen.

Dat klinkt retro, maar in zijn abstractie en minimalisme is het fenomeen Endless Boogie juist uiterst vernieuwend. De band werd in 1997 opgericht door medewerkers van het platenlabel Matador, die bij het promoten van muziek van anderen zelf de kriebels kregen. Spil van de band is zanger en sologitarist Paul ‘Top Dollar’ Major, een veteraan met de prachtig doorleefde kop en het lange haar van een oude hippie. Major is een kenner op het gebied van obscure psychedelische rock en maakte zijn beroep van het opsporen en verkopen van zeldzame grammofoonplaten. Met zijn snauwende, grommende zang en zwaar fuzzende gitaarspel is hij de artistieke erfgenaam van Motörheads Lemmy en Jimi Hendrix in één.

Overdosis John Denver

Sleutelsong was het nummer ‘Vibe Killer’, een hypnotiserende maalstroom van ritme en noise die de titel weersprak door juist een maximum aan vibratie door de zaal te jagen. Bij het elastisch rekken van hun nummers schakelde de band regelmatig over van een bijtend boogieritme op een Krautrock-achtige cadans. Tussendoor gaf Major een klein college Nederlandse rockgeschiedenis: ‘Hocus Pocus’ van Focus redde hem van een overdosis John Denver op de Amerikaanse radio, en Q65 is onze beste popgroep aller tijden. Al die liefde verwerkte hij in muziek die de eindeloze mogelijkheden van bas, gitaar en drums van climax naar climax voerde.

Rock Endless Boogie. Gehoord: 15/6, Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 17/6, Vera, Groningen. Inl: vera-groningen.nl ●●●●●