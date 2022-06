Een knappe origami-robot waar je toch weinig aan hebt

Het origami-robotje buitelt over de tafel. Bij een legoblokje draait hij om zijn verticale as, hupst schijnbaar moeiteloos over het obstakel heen en buitelt weer door. Het robotje, ter grootte van een erwt, kan ook zwemmen en hij kan vloeistoffen opnemen en uitscheiden. Dat maakt hem geschikt om medicijnen af te leveren in een natte omgeving als het lichaam, schrijven onderzoekers van Stanford University in de Verenigde Staten deze week in Nature Communications. Maar of dit in de farmaceutische praktijk standhoudt is twijfelachtig.

Origami is een papiervouwkunst. Dit robotje is gemaakt van dun plastic. Het is gevouwen in een zeshoekige cilinder volgens het zogenoemde Kresling-patroon, met schuine vouwlijnen die voor een twistende beweging zorgen als er druk op de boven- of onderkant van de cilinder wordt uitgeoefend. Wanneer het robotje door water beweegt, werkt de vorm als een propeller.

Op het uiteinde zit een plaatje van zacht rubber met magnetische deeltjes erin. Aansturing gebeurt van afstand, door met spoelen een roterend driedimensionaal magnetisch veld op te wekken. Met twee magnetische plaatjes, op allebei de uiteindes van de cilinder, kan het robotje in- en uitvouwen: een pompende beweging waarmee het vloeistoffen kan uitscheiden. Het robotje heeft een doorsnede van 7,8 millimeter.

De origami-robot onderweg door een vloeistof. Het robotje is zo groot als een erwt en zou in het menselijk lichaam medicijnen moeten kunnen afleveren. Foto Ruike Renee Zhao

De meeste kleine robotjes kunnen een of misschien twee bewegingen maken. De oriëntatie, de kant die de robot op kijkt, is daarbij vaak van belang. Deze robot kan rollen, op zijn kant draaien, een klein sprongetje maken en zwemmen, ongeacht de oriëntatie. Het magnetisch veld dwingt hem de efficiëntste manier van voortbewegen te kiezen. Dat de vorm ook ruimte biedt om vloeistoffen te vervoeren en de beweging mogelijk maakt om een vloeistof gecontroleerd los te laten, maakt hem vollediger dan veel andere robots die mikken op een rol bij uitgifte van medicijnen in het lichaam.

De onderzoekers demonstreerden de kunsten van de robots ook in een geprepareerde varkensmaag met kunstmatige maagsappen. Maagsappen geven meer weerstand dan water, maar door een iets krachtiger magnetisch veld toe te passen, ging het zwemmen net zo snel als in water. Dat biedt perspectief voor andere vloeistoffen, zoals bloed. De robot kan in andere maten worden uitgevoerd, schrijven de onderzoekers, al naar gelang de wens van de klinische praktijk. Vele malen kleiner zou hij ook in bloedvaten of urineleiders zijn werk moeten kunnen doen.

Aan één nanorobotje heb je niet genoeg Robbert Jan Kok Universiteit Utrecht

„Dit robotje kan veel en dat ze hem zo precies kunnen aansturen is knap. Een technologisch hoogstandje. Maar het staat ver af van het farmaceutische veld”, zegt Robbert Jan Kok, hoogleraar technologie van medicijnafgifte aan de Universiteit Utrecht. Doelgerichte medicijnafgifte is een serieus onderzoeksveld. „Het is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker, waarbij vaak sterke medicijnen met heftige bijwerkingen worden gebruikt. Toch ligt een benadering met robotjes niet voor de hand.”

„Een robotje van dit formaat kan misschien iets betekenen in de maag of de darmen. Maar daar zijn ook andere, simpeler benaderingen voor te bedenken”, zegt Kok. „Capsules met coatings die alleen door bepaalde plaatselijke enzymen afgebroken worden bijvoorbeeld. Ik vraag mij sterk af of een robotje als dit overeind blijft in de voortdurend bewegende, en soms stevig stromende omgeving in de maag en darmen.”

„Ze claimen dat het robotje ook kleiner kan, de bloedbaan of urineleiders in. Maar wil je de bloedbaan in dan moet je naar nanoformaat, 10.000 keer kleiner dan dit robotje. Dat is niet zomaar gedaan. En al lukt het, dan is er nog maar heel weinig ruimte in het robotje over om medicijn in te vervoeren. Aan één nanorobotje heb je niet genoeg, dan moet je met een hele zwerm werken. Dat is ingewikkeld en kostbaar, en grote kans dat het immuunsysteem ze herkent en aanvalt. Ook hier zijn andere benaderingen die al wel toegepast worden in farmaceutisch onderzoek, het laten aanhaken van nanodeeltjes met geneesmiddelen op antilichamen bijvoorbeeld.”