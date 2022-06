Een groot gevoel voor moleculen

Een beetje chemicus weet tegenwoordig dat het vak eerder een gevoel voor moleculen vereist, dan een grote verzameling kennis van moleculen. Maar toen Jacobus van ’t Hoff in 1878 in een zaal vooraanstaande wetenschappers zijn oratie wijdde aan het belang van verbeeldingskracht in de wetenschap, moet het als vloeken in de kerk zijn geweest. Louter conclusies op basis van harde, onomstotelijke feiten zijn wetenschappelijk te noemen, was de heersende gedachte. En zo stond überhaupt het bestaan van atomen destijds nog ter discussie.

Rob van den Berg: Een Gedreven buitenstaander J.H. van ’t Hoff, de eerste Nobelprijswinnaar voor scheikunde Prometheus, 672 blz. €50 ●●●●●

Het moet Van ’t Hoff dan ook een goede dosis verbeeldingskracht hebben gekost om als eerste in te zien dat moleculen een ruimtelijke oriëntatie hebben – en dat deze van belang zijn voor chemische eigenschappen. En een beetje genialiteit, om te zien dat moleculen een spiegelbeeld kunnen hebben. Hij zou later de eerste Nobelprijs voor Scheikunde ontvangen. De nieuwe biografie over hem, Een gedreven buitenstaander, vertelt in detail wat hem op ideeën bracht die nog altijd relevant zijn in de scheikunde.

Daarbij is het – soms tragische – privéleven belangrijk om de carrièreloop van Van ’t Hoff goed te kunnen begrijpen, stelt auteur Rob van den Berg. Zo lezen we ruimschoots mee met de nauwe correspondentie tussen Van ’t Hoff en zijn ouders, die hij als tiener schrijft dat hij tot een „droog wetenschappelijk conglomeraat geslonken zou zijn”, als hij niet zo gegrepen zou zijn door de „bijna uitsluitend subjectieve” poëzie van zijn idool Lord Byron. Met een beetje fantasie lees je daarin de oorsprong van Van ’t Hoffs wetenschappelijke verbeeldingskracht.

Soms kan de schrijfstijl in Een gedreven buitenstaander ietwat archaïsch aanvoelen, tot het punt waarop de negentiende-eeuwse citaten nauwelijks misstaan naast de moderne tekst. De biografie telt ruimt 450 pagina’s plus zo’n 200 aan voetnoten en bronvermelding. Dat laatste verraadt het uitzonderlijk ruimschootse onderzoek dat aan het boek vooraf moet zijn gegaan. Zo is Een gedreven buitenstaander een indrukwekkende biografie.