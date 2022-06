Drie mannen aangehouden voor bedreigen burgemeester Halsema

De politie heeft drie verdachten aangehouden op verdenking van het bedreigen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Dat meldt het OM donderdag. De verdachten zouden Halsema online hebben bedreigd omdat ze de Ajax-huldiging niet liet plaatsvinden op het Museumplein. Het ging onder andere om doodsbedreigingen.

De drie verdachten, afkomstig uit Hollands Kroon, Den Bosch en Dokkum, zijn 18 tot 24 jaar oud. Een minderjarige verdachte, een jongen van dertien, heeft na een gesprek met de politie en zijn ouders een reprimande gekregen. Hij heeft een excuusbrief aan de burgemeester geschreven en wordt niet vervolgd.

Op 9 mei liet de gemeente Amsterdam weten dat het kampioensfeest van Ajax niet op het Museumplein mocht plaatsvinden, door een gebrek aan beveiliging. De beslissing, die door de Amsterdamse driehoek in samenspraak met Ajax was genomen, werd Halsema niet in dank afgenomen. Op de dag van de huldiging verzamelden zich zo’n zeshonderd mannen voor de ambtswoning die ‘Halsema kankerhoer’ schreeuwden. Ook op het internet werden haar ernstige bedreigingen toegestuurd, waarna ze besloot om aangifte te doen. In een interview met AT5 zei Halsema dat het ging om een „bulk” bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen en seksuele bedreigingen.

Naast deze drie aangehouden verdachten zijn meer mensen gevraagd zich op het politiebureau te melden voor verhoor. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.