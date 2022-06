Defensie krijgt er miljarden bij. Prima, er werd al jaren geklaagd dat men de boel verwaarloosd had en dat de krijgsmacht daardoor kapot bezuinigd was. Er is over een ‘geopolitieke vakantie’ gesproken, waaruit uitgerekend Poetin met zijn invasie in Oekraïne ons ruw heeft wakker geschud.

Ko Colijn is defensiedeskundige en emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen en Mondiale Veiligheid (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Een pluspunt van deze jarenlange slaap is misschien dat we lang konden piekeren over een mooie toekomst, al hadden we misschien iets eerder (Georgië 2008, De Krim 2014) wakker kunnen worden. Bijkomend voordeel van de invasie is dat we ontdekken dat de Russische soldaten veel beroerder opereren dan we dachten. Hun krijgsmachtdelen coördineren de aanvallen niet, ze bellen met oude Nokia’s, ze verwoesten steden in plaats van ze te veroveren en te bezetten, en pogingen om het Oekraïense internet plat te leggen werden eind februari door de Starlinksatellietjes van Elon Musk gefrustreerd, waarna Oekraïense fietssoldaten elkaar de coördinaten van oude Russische tanks konden doorgeven om er een drone op af te sturen. En het Oekraïense moreel blijkt vooralsnog stand te houden tegen de Russische firepower, ook al blijkt deze niet zo hightech te zijn. Eigenlijk is het Russische optreden juist géén reclame voor investeringen in een betere westerse krijgsmacht.

De cijfers

Voorzichtig vertellen de cijfers van de eerste honderd dagen oorlog in Oekraïne hoe zinloos en slecht deze invasie is. Voorzichtig, omdat cijfers niet alles zeggen en bovendien gekleurd zijn. De Russische verliezen zouden 25.000 kunnen zijn, met gewonde soldaten erbij zouden ze 80.000 ‘onbruikbare’ militairen kunnen hebben. De Russen verloren volgens schattingen 1.000 tanks, 50 helikopters, 360 kanonnen en bijna 40 gevechtsvliegtuigen. Gevolg is ook dat orders voor de Russische wapenindustrie haastig worden afbesteld of, uit beleefdheid, uitgesteld, en landen die Russische raketten in gedachten hadden, stellen bezorgd vast dat 60 procent faalde. India, dat al voor 500 miljoen euro aan Russische helikopters schrapte, en China twijfelen.

Oekraïne zou intussen ‘tienduizenden’ militaire en burgerdoden betreuren, en Zelensky sprak onlangs van oplopende aantallen tot honderd doden en vijfhonderd gewonde Oekraïense soldaten per dag, nadat de oorlog zich naar de Donbas had verplaatst. (Misschien is dat inmiddels het dubbele.) Volgens Kiev hebben Russische bombardementen in de eerste honderd dagen voor bijna 40.000 verwoeste gebouwen, 1.900 onderwijsinstellingen, 350 kapotgeschoten bruggen, 500 beschadigde ziekenhuizen en ongeveer evenveel in puin gelegde fabrieken gezorgd.

Het beroerde Russische optreden is géén reclame voor investeringen in een betere westerse krijgsmacht

De Russische bombardementen joegen in Oekraïne 7 miljoen mensen op de vlucht en nog eens 7 à 8 miljoen mensen naar het buitenland (waarvan er op hoop van zegen inmiddels 2 miljoen zijn teruggekeerd) en de Russen bezetten intussen 20 procent van het grondgebied (voor 24 februari was dat 7 procent).

Onnodig te zeggen dat de Oekraïense economie enorm is gekrompen: met 35 procent, de teller stond op een verlies van 600 miljard dollar. Daar staat tegenover dat de Russische economie ook schade lijdt door de haast vijfduizend aparte sancties die het land te slikken heeft; de inflatie is er bijna 20 procent op jaarbasis.

De oorlog mag dan wel eens wat gerelativeerd worden – er zijn jaar in jaar uit zo’n 450 grote conflicten op de wereld, waarvan ruim de helft gewelddadig – deze onderscheidt zich toch wel door de directe gevolgen voor de rest van de wereld. Volgens VN-crisiscoördinator Amin Awad lopen 1,4 miljard mensen hongergevaar door tekort aan graan en kunstmest en heeft vrijwel elk land last van prijsstijgingen, of het nu van energie of couscous is.

Lees ook: Meer geld naar defensie: scepsis blijft op zijn plaats

Achterstallig onderhoud

Nederland gaat dus miljarden extra aan defensie besteden. Geen zinnig mens zal tegen het wegwerken van achterstallig onderhoud zijn. Met kogels schieten in plaats van pang-pang roepen, vermolmde kazernes een opknapbeurt geven, hoger loon bieden om te voorkomen dat je voordeliger bij McDonald’s kunt werken: dat is na dertig jaar bezuinigen goed te verdedigen. Maar verder zijn de nieuwe investeringen nogal arbitrair, onder het motto: méér van hetzelfde. Geld überhaupt kunnen ‘wegzetten’ dicteert kortetermijninvesteringen in Europa (of nationaal), want bestellingen in de VS bij grote wapenfabrikanten kennen een wachtrij waarbij die van Schiphol nog verbleekt.

Als de oorlog in Oekraïne iets leert, is het wel dat dit een ouderwetse landoorlog is. Loopgraven, kanonnen, granaten en veldhospitalen. Tegen een vijand die in de Donbas met tanks uit de jaren 60 vecht. Prima om in kogels te investeren, en cyber mag natuurlijk ook want dat is relatief goedkoop en heeft de toekomst. Het is nu vloeken in de kerk, maar geld was eigenlijk nooit het probleem. Alleen al de Europese NAVO-landen besteden met elkaar vijf maal zoveel aan defensie per jaar als Rusland. Nu nog aan de goede dingen.