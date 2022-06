Corendon verplaatst ongeveer 150 vluchten van Schiphol naar luchthaven Rotterdam

Corendon verplaatst in de vakantiemaanden juli en augustus zo’n 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. De reisorganisatie zegt donderdag de verplaatsing of annulering van vluchten vanwege de personeelstekorten op Schiphol niet af te willen wachten. Daarnaast schrapt Corendon ongeveer 35 vluchten doordat deze bijvoorbeeld worden samengevoegd met andere vluchten naar dezelfde bestemming.

In totaal wordt het aantal vluchten dat Corendon oorspronkelijk vanaf Schiphol had gepland, met een kwart verminderd. De luchthaven in Rotterdam heeft aan Corendon bevestigd dat deze de 150 vluchten kan overnemen. De reisorganisatie kan nog niet zeggen welke vluchten worden overgezet van Amsterdam naar Rotterdam. „We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren”, schrijft Corendon-directeur Steven van der Heijden.

Voorbereidingen voor dit scenario zijn al in mei in gang gezet, meldt de reisorganisatie. Begin mei werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege personeelstekorten bij onder meer de beveiliging en de bagage-afdeling, en heersten er op de luchthaven chaotische taferelen met vertragingen en lange wachtrijen.

