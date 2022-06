Colombia wil een buitenstaander als president, maar wie?

Dikke mist hangt in witte slierten tussen diepgroene heuvels. Een man duwt een kar met fruit voort over de harde keien van een koloniaal straatje. Na een regenbui loopt Aminta Maniozca (72), een korte vrouw met inheemse trekken, naar het centrale plein van Piedecuesta. De buitenwijk van de Colombiaanse stad Bucaramanga is de geboorteplaats van Rodolfo Hernández, een zakenman die komende zondag president van een van de grootste landen van Zuid-Amerika kan worden.

In deze slotweek probeert zijn campagneteam nog de laatste kiezers enthousiast te maken voor een stem op de antisysteemkandidaat. Zo poogt Hernández’ goede vriend en campagneleider Antonio Baldeleón Bonilla om Aminta Maniozca een wit modelhuisje binnen te trekken, pal tegenover de kerk. Het is ingericht met een fraaie keuken, een moderne slaapkamer en een washok met spiksplinternieuwe wasmachine. „Is dit geen droomhuis?”, glimlacht hij naar de vrouw, die zich verwondert over het vrolijke huisje.

Maniozca heeft geen eigen huis en woont in bij haar dochter op wier kosten ze leeft. „Ik krijg een soort bijstand van nauwelijks vijftig euro per maand”, zucht ze. „Dit zou een uitkomst voor me zijn!”

„Maar wel stemmen op Rodolfo zondag”, roept Baldeleón, als hij haar gegevens heeft ingevuld. Bij de ingang staat een moeder met drie kinderen. Zij leven op straat, zegt ze. „Als Rodolfo wint, laat hij honderdduizenden van dit soort huizen bouwen”, lacht hij haar vriendelijk toe.

Het zijn dit soort projecten waarmee de 77-jarige bouwmagnaat Hernández scoort onder Colombianen. Tijdens de eerste ronde eind mei haalde de rechtse populist, die zich laat aanspreken bij zijn titel ingenieur, uit het niets 26 procent van de stemmen. Hij drong zo verrassend door tot de tweede ronde, waar ‘el ingeniero’ het zondag moet opnemen tegen de linkse kandidaat Gustavo Petro.

Kandidaten

Rodolfo Hernández Rechtse populist Gustavo Petro Linkse voormalige guerrillastrijder

Sowieso verandering

De stembusgang wordt nu al ‘historisch’ genoemd. De laatste peilingen voorspellen een nek-aan-nek race, waarin Petro licht voor zou liggen. Hoewel veel Colombianen opgelucht zijn dat er hoe dan ook afgerekend wordt met de oude garde, staan er zondag tegelijkertijd twee zeer verschillende politici tegenover elkaar.

Hernández, oud-burgemeester van Bucaramanga, is een industrieel, die multimiljonair werd met een eigen bouwbedrijf en nu met een anti-corruptieboodschap tegen het hele politieke establishment aantrapt. Hij presenteert zich als buitenstaander die orde op zaken komt stellen, een onbehouwen zakenman-politicus in de stijl van Berlusconi en Trump.

Gustavo Petro is ook oud-burgemeester, maar dan van de hoofdstad Bogotá. Hij was in zijn jonge jaren guerrillastrijder bij de beweging M-19 en presenteert zich ook als anti-establishment. Alleen loopt hij al veel langer mee in de Colombiaanse politiek en belooft hij met zijn Pacto Histórico een groen en sociaal beleid.

„Het zegt veel dat juist deze kandidaten met elkaar om het presidentschap strijden”, zegt politicoloog Óscar Parra van de Katholieke Universiteit in Bucaramanga. „Tweehonderd jaar hebben we dezelfde mensen in het machtscentrum gehad, met nu een conservatieve elite rond oud-president Álvaro Uribe (2002-2010) die decennialang veel macht had”, zegt Parra.

Na de vijftig jaar burgeroorlog tussen de staat en de guerrillero’s zijn veel Colombianen angstig voor links in de politiek. „Dat lijkt nu te keren, mensen willen verandering”, zegt hij. „Alleen wil een deel dat die verandering over links gaat, terwijl een ander deel dat over rechts wil. Zondag zullen we zien waar de meeste kracht ligt”, zegt hij.

TikTok-campagne

Hernández voert zijn campagne vooral via sociale media, met vlot gemonteerde TikTok-filmpjes waarin hij in snedige oneliners afrekent met corruptie. Ze slaan al weken aan. In een overdekt winkelcentrum van Bucaramanga worden continu videobeelden vertoond van de kandidaat bij grote bouwprojecten. Twee miljoen woningen belooft hij per direct te bouwen. In Colombia, met zijn enorme klassenverschillen, is een woning voor lang niet iedereen weggelegd.

In Bucaramanga (580.000 inwoners), in de oostelijke deelstaat Santander, is Hernández een grote held. In de tweede ronde haalde hij in zijn thuisstad twee derde van de stemmen. Hier kent iedereen al jaren een geruchtmakend filmpje dat de afgelopen maanden ook in de rest van Colombia viraal ging. Daarin beticht Hernández als burgemeester een lokale politicus ervan steekpenningen aan te nemen. Na een minutenlange tirade, waarbij hij steeds driftiger wordt, geeft hij de politicus een harde klap in het gezicht.

Die geslagen man heet John Claro en hij woont met zijn vrouw, dochter en zes honden in een kleine flatwoning in een van de moderne woontorens van Bucaramanga. Claro, lange grijze baard en zwarte hoed, staart naar de beelden op YouTube, waar ‘de klap’ al miljoenen keren is bekeken, en zet het geluid op de hoogste stand. Als het moment suprême komt, duikt hij even met de telefoon op de bank en schiet in de lach. „Dit gesprek duurde veel langer dan dit stukje dat op YouTube staat”, zegt hij.

John Claro werd in zijn gezicht geslagen door Hernández toen die burgemeester was. Foto Damien Fellous

„Eigenlijk nam ik Hernández onder vuur door hem te bevragen over een woningbouwproject dat maar niet van de grond kwam en huizen die hij beloofd had aan de armen. Hij ergerde zich en werd boos en begon mij te beschuldigen en uit te schelden”, aldus Claro.

Terwijl hij zijn piepende honden wat brokjes geeft, bekijkt Claro de laatste beelden van de video met een tierende Hernández. „Het gevaarlijke is dat we straks een president krijgen die het land totaal niet kent. Hernández is burgemeester van Bucaramanga geweest. Hij kent alleen deze streek, verder niets. En hij is grof, gewelddadig – dat heb ik zelf gemerkt – en onbetrouwbaar. Ik ken geen slechtere burgemeester dan Hernández! En populair zijn op TikTok maakt je absoluut geen goede president, integendeel.”

Hij riep op het gemeentehuis gewoon dat alle vrouwen hoeren zijn Melida Herrea secretaresse tijdens burgemeesterschap Rodolfo Hernández

In Bucaramanga is Hernández’ levensloop met meer dan één mysterie omgeven. Zowel zijn vader als zijn (adoptie)dochter werd ontvoerd door guerrillastrijders, is het algemene verhaal. Voor zijn vader betaalde Hernández losgeld, voor zijn dochter weigerde hij dat.

„Ik vind het goed dat hij dat geld niet aan criminelen heeft betaald”, zegt Alex Cruz, een scooterrijder van 19 die dit jaar voor het eerst mag stemmen. „Want anders gaan ze hem chanteren. Hij wil niet corrupt zijn, daarom betaalde hij niet.”

Dat er vervolgens nooit meer iets van zijn dochter is vernomen, is pijnlijk, maar John Claro heeft daar een hele andere verklaring voor. „Waarschijnlijk is ze zelf weggelopen en heeft ze zich bij de guerrilla aangesloten. Veel jongeren deden dat in die tijd. Ze zou slecht door hem zijn behandeld en is weggelopen, dat is wat ik hoor”, zegt hij. Hernández wil niet ingaan op alle speculaties. „Ik heb dagelijks nog pijn van het verlies van mijn dochter, meer wil ik er niet over zeggen”, schreef hij onlangs op sociale media.

Twijfel bij zwevende kiezers

In een barretje achter het gerechtshof tussen luide vallenato-muziek ploft advocaat Sergio Toledo neer op een stoel en legt hij een dikke stapel documenten op tafel. „Een heel dossier tegen Hernández”, zegt hij fel. Zijn cliënt Jaime Nuñez komt erbij met twee koffie en werpt een snelle blik op de papieren. „Dit is het bewijs”, zegt de advocaat. „Jaime zou een paar jaar geleden een huis krijgen van Hernández, die toen nog burgemeester was, maar het hele project bleek een leugen.”

Met ruim twintigduizend andere gedupeerden wacht hij nog steeds op het huis dat hem beloofd was in ruil voor een stem. „Hernández heeft nog nooit een huis gebouwd, hij is een oplichter. Als hij onze president wordt, gaat Colombia kapot”, zegt advocaat Toledo boos.

Naast hem knikt Melida Herrea bevestigend. „Ik werkte op het gemeentehuis als secretaresse, en weet je dat hij gewoon riep dat alle vrouwen hoeren zijn? Als hij president wordt, wil ik emigreren”, zegt ze beslist.

Buitenstaander Rodolfo Hernández drong in mei verrassend door tot de tweede ronde van de presidentsrace. Foto Damien Fellous

Het proces dat Toledo tegen Hernández voert is maar een van de vele. Hij wordt ook beschuldigd van corruptie met een afvalbedrijf dat tijdens zijn burgemeesterschap grote contracten binnen sleepte, een bedrijf waar zijn zoon mede-eigenaar van is. „Hij is niet voor niets presidentskandidaat. Het is voor Hernández belangrijk dat hij de verkiezingen wint, anders moet hij de gevangenis in”, meent Toledo.

Hernández’ controversiële opmerkingen zorgen voor twijfels bij zwevende kiezers. Zo ontstond recentelijk ophef, nadat hij live op televisie verklaarde dat hij een bewonderaar is van de „grote Duitse denker Adolf Hitler”, waarna hij zich verontschuldigde en zei dat hij Albert Einstein had bedoeld.

Bovendien kan hij niet rekenen op een politieke partij in het Congres. Mocht Hernández in het paleis belanden, dan zal hij alsnog coalities moeten sluiten met dezelfde oude politiek die hij zegt te verafschuwen. Petro, die al twee keer eerder president probeerde te worden, heeft al zulke verbonden gesloten met kopstukken van andere partijen.

Hoewel in de minderheid, zijn er ook in Bucaramanga Petro-aanhangers. In een zijstraatje om de hoek van Hernández’ modelwoningen hangt een banier van de goedlachse ex-guerrillero en zijn running mate, de zwarte milieu-activiste Francia Márquez. In het partijkantoor is het op twee medewerkers na, stil. „Voor mij betekent Petro echte verandering. De aanpak van armoede, meer aandacht voor het milieu, eindelijk een president die echt een echt sociaal beleid gaat voeren”, zegt Victor Torres, een geschiedenisdocent.

Zijn vriendin, ook een Petro-aanhanger, vult hem aan. „Met hem wordt hopelijk ook het geweld aangepakt in onze samenleving, en de verdeeldheid die er heerst”, zegt ze. „Hernández polariseert alleen maar, terwijl Petro juist verbindt.”

Maria Paula Ortiz, een aanhanger van presidentskandidaat Rodolfo Hernández, deelt pamfletten uit op het centrale plein van Bucaramanga. Foto Damien Fellous