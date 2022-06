Chimpansees op de savanne profiteren van branden in het grasland

Chimpansees die leven op de savannes in Senegal profiteren van branden die vaak in hun leefgebied woeden. In verbrand gebied zoeken de chimps anderhalf tot vier keer korter op één plek naar voedsel dan in onaangetast gebied en dat is een duidelijk een teken dat ze er snel veel voedsel vinden.

De Amerikaanse primatologen Nicole Herzog en Jill Pruetz en de Amerikaanse antropoloog Kirsten Hawkes zien in dit voordeel van verbrand gebied een eerste fase van omgang met vuur die ook de menselijke voorouders miljoenen jaren geleden moeten hebben vertoond, zo schrijven ze in een artikel in het Journal of Human Evolution. Bij mensen is die vertrouwdheid met vuur uiteindelijk uitgelopen tot actief vuurgebruik, in ieder geval vanaf 400.000 jaar geleden of volgens omstreden inschattingen al vanaf 2 miljoen jaar geleden. Een grasbrand kan extreem harde noten makkelijker te openen maken, wortels en fruit worden beter zichtbaar en het terrein wordt toegankelijker.

Moderne mensen

De onderzochte chimpanseekolonie leeft op de ’s zomers bloedhete savanne bij de Fongoli-rivier in Zuidoost-Senegal. Chimps zijn met de bonobo’s de naaste verwanten van moderne mensen, wier verre voorouders ook op savannes leefden. De Fongoli-chimps vertonen veel parallellen met vroege mensen: ook zij verblijven in grotten (tegen de hitte), ze jagen met speren en ze houden ook opvallend goed in de gaten of ze niet te ver weg van waterbronnen gaan. Ze hebben ook een breder dieet dan de ‘gewone’ chimpansees die in het bos leven van vooral fruit en bladeren.

In een normaal droog seizoen wordt driekwart van het chimpansee-territorium getroffen door brand. De branden worden soms aangestoken door mensen in de buurt om bij hun tochten door het gebied de hinder van het hoge gras te verminderen en beter te zien of er gevaarlijke dieren in de buurt zijn. In een eerder onderzoek stelden Pruetz en Herzog al vast dat de chimps goed kunnen omgaan met de risico’s en met grote kalmte zelfs de grootste branden moeiteloos ontwijken. Ze hebben ook een voorkeur voor foerageren in de verbrande gebieden, zagen de onderzoekers toen al. Rusten en vlooien doen ze liever in intact gebied.

De onderzoekers brachten nu nauwkeurige observaties (inclusief gps-data) van het foerageergedrag van in totaal 13 chimpansees (803 uur in totaal) tijdens het droge seizoen in verband met 91 grote en kleine branden die toen in hun gebied woedden.