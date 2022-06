Celstraffen geëist tegen complotdenkers die Jaap van Dissels leven ‘op zijn kop’ zetten

Complottheorieën verspreiden is een lucratieve handel. Dat bleek donderdag, toen strafeisen werden uitgesproken tegen drie complotdenkers die premier Rutte, minister De Jonge en RIVM-baas Van Dissel hadden bedreigd. Hun YouTube-uitzendingen trokken enkele duizenden kijkers. Zij doneerden fors. Verdachte Wouter R. harkte ruim 71.000 euro binnen, Hans de M. ruim 23.000 en Joost K. ruim 17.000. Geld verdienen was zeker niet hun grootste drijfveer. De drie geloofden oprecht in hun waanideeën, zo zeiden hun advocaten voor de rechtbank in Den Haag.

Centraal stonden ‘hervonden herinneringen’ van Joost K. Hij zou terug kunnen halen hoe hooggeplaatste Nederlanders zich in de jaren 80 in Bodegraven schuldig maakten aan het misbruiken en vermoorden van kinderen. Van Dissel zou betrokken zijn bij deze ‘satanische rituele kindermoorden’. Joost K. zou door hem en een lokale huisarts zijn misbruikt. Voor deze verhalen is geen enkel bewijs. Online werden ze vol overtuiging uitgedragen. De huisarts durfde volgens de officier van justitie geen verklaring af te leggen, uit angst voor een nieuwe stroom aan bedreigingen.

De verdachtmakingen begonnen in online uitzendingen onder de naam ‘Wees de weerstand’. Nadat De M. afhaakte, ging Wouter R. verder met Micha K., die sinds september vast zit in Belfast. Hij is in afwachting van zijn mogelijke uitlevering. In uitzendingen van het ‘Red pill journal’ besteedden de twee voortdurend aandacht aan de verhalen over Bodegraven van Joost K. Dit leidde ertoe dat de begraafplaats in het dorp werd bezocht door tientallen complotdenkers, die geloofden dat er slachtoffers van kindermisbruik begraven liggen. Het gemeentehuis werd beklad en er moest beveiliging worden ingehuurd. Vorige maand werden de drie mannen die terecht stonden al veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven.

Het OM besloot de drie ook strafrechtelijk te vervolgen vanwege opruiing tot moord en bedreiging van Rutte, De Jonge en Van Dissel. In de uitzendingen werd gezegd dat Rutte de „zee in” moest worden gejaagd en dat Van Dissel een „nekschot” verdiende. De Jonge mocht niet vrij rondlopen en moest „gepakt” worden.

Op de eerste zittingsdag liet Van Dissel een slachtofferverklaring voorlezen door een medewerker. Volgens Van Dissel zetten de complotdenkers zijn leven „op zijn kop”. Hij had 24 uur per dag beveiliging nodig. Meerdere kijkers lieten zich inspireren door het Red pill journal en zijn vervolgd om bedreigingen aan het adres van Van Dissel, Rutte en De Jonge. Van Dissel: „Het is onmogelijk jezelf tegen klinkklare onzin te verdedigen.”

Vorige week zeiden de drie verdachten dat ze geen kwade bedoelingen hadden. „We wilden met onze uitzendingen bereiken dat de politie meer onderzoek zou doen naar de aangifte van Joost”, verklaarde R. De advocaat van Joost K. zei dat ook zijn cliënt alleen maar meer onderzoek wenste naar vermeende rituele kindermoorden. Bij zijn cliënt zou een paranoïde waanstoornis zijn geconstateerd, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Bij de dochter van Hans de M. werd kort voor zijn ontsporingen een ernstige ziekte vastgesteld, zo droeg zijn advocaat als verzachtende omstandigheid aan.

Het OM rekent R. zwaar aan dat hij een leidende rol had bij het Red pill journal. Ook filmde hij Van Dissel op straat en verspreidde hij de beelden, waarop hij de RIVM-baas „de grootste smeerkees van de wereld” noemde. Tegen R. werd 24 maanden celstraf geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Tegen Joost K. werd 592 dagen celstraf geëist, waarvan 270 dagen voorwaardelijk en tegen De M. 175 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. Mocht de rechtbank de strafeisen volgen, dan hoeven Joost K. en De M. door hun voorarrest niet de cel in.