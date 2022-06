Braziliaanse politie meldt aanhoudingen en vondst menselijke resten in Amazone

Een Braziliaanse man heeft bekend de vermiste Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse activist Bruno Pereira omgebracht te hebben. Dat heeft de Braziliaanse federale politie woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de stad Manaus. De verdachte heeft de politie naar begraven menselijke resten geleid, onderzoek moet uitwijzen of het om het vermiste duo gaat.

Tot nu toe zijn er twee aanhoudingen verricht in de vermissingszaak. Het gaat om twee broers, die als illegale vissers werkten, werden in de buurt van Phillips en Pereira gezien op de dag dat ze verdwenen. Volgens de verdachte heeft hij de twee doodgeschoten, hun boot laten zinken en hen begraven.

Grote zoektocht

Nadat Dom Phillips, een Britse journalist die voornamelijk voor The Guardian schreef, op 5 juni verdween met zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira toen ze in een motorboot richting het rivierstadje Atalaia do Norte voeren, sloegen collega’s en familie gelijk alarm. De Javari-vallei, diep in de Amazone vlakbij de grens met Peru, is een gebied waar veel drugshandel, illegale visserij en illegale mijnbouw plaatsvindt. Phillips en Pereira, die voor hun vertrek doodsbedreigingen hebben gekregen, waren in het gebied voor een boek dat de Britse journalist schreef.

Inheemse gemeenschappen in de omgeving begonnen gelijk met een grote zoektocht. Het duurde echter enkele dagen voordat federale troepen werden ingezet om met zwaarder materieel het gebied uit te kammen. De afgelopen dagen kwamen er tegenstrijdige berichten uit het gebied. Zo werd de vrouw van Phillips maandag verteld dat de lichamen van de twee waren gevonden, maar dit werd later tegengesproken door autoriteiten. De Braziliaanse ambassadeur in Engeland bood hier later excuses voor aan.