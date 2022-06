AIVD biedt inkijkje in de dekmantel van de Russische spion die als ‘stagair’ bij het Internationaal Strafhof wilde werken

Victor Muller Ferreira werd in 1988 in Rio de Janeiro geboren uit een ongeplande zwangerschap. Zijn moeder was muzikant. Ze moest Victor alleen opvoeden want vader was naar het buitenland verdwenen. De verlaten vrouw struinde restaurants in Rio af om met optredens een centje bij te verdienen en haar zoon te voeden. Van zijn jeugd herinnert Victor zich vooral de vieze lucht van de haven van Rio; hij hield er een hekel aan vis aan over, ,,in tegenstelling tot andere Brazilianen die houden van alles wat uit zee komt”.

Aldus het levensverhaal van de 33-jarige Braziliaan Ferreira. Volgens geheime dienst AIVD hangt het grotendeels aan elkaar van leugens. Achter de Braziliaanse identiteit zou een 36-jarige Rus schuil gaan die werkt voor inlichtingendienst GRU. Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov, werd in april na een vlucht vanuit Brazilië, de toegang tot Nederland geweigerd . Hij wilde volgens de AIVD bij het Internationaal Strafhof gaan werken, dezelfde instelling die momenteel onderzoekt of Rusland oorlogsmisdaden pleegt in Oekraïne.

Uit het Portugees vertaald

In dezelfde week dat de AIVD werd gesommeerd vijf grote databestanden te verwijderen vanwege onrechtmatig handelen, bracht de dienst donderdagmiddag het nieuws naar buiten over Tsjerkasov. Het bleef niet bij een persbericht. Het levensverhaal van ‘Ferreira’ , voor de gelegenheid uit het Portugees vertaald in het Engels en Nederlands, had de AIVD bijgevoegd. Het verhaal zou hebben gefungeerd als geheugensteuntje voor de liegende Rus.

„De AIVD”, schreef de dienst donderdagmiddag. „heeft voorkomen dat een Russische inlichtingenofficier werkzaamheden kon verrichten bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.” Voorts wordt gemeld: „Tsjerkasov maakte gebruik van een goed doordachte dekmantel, waarbij hij al zijn banden met Rusland, de GRU in het bijzonder, verhulde. (..) Als deze persoon de kans had gekregen om daadwerkelijk werkzaamheden te verrichten bij het ICC, had hij hier inlichtingen kunnen verzamelen, bronnen kunnen spotten (of rekruteren) en toegang kunnen krijgen tot digitale systemen.”

Ruslandkenner Ben de Jong van de Universiteit Leiden schreef veel over illegals zoals Tsjerkasov. „Het gaat” zegt hij „om een praktijk uit de Koude Oorlog toen de Russen andere identiteiten aannamen om niet op te vallen.” De identiteit was vrijwel altijd ontleend aan een overleden persoon. Papieren werden verkregen via een corrupte ambtenaar of een lek in de basisadministratie.

De Russische illegals gingen meestal niet in het land wonen waarvan de nationaliteit was ‘aangenomen’, vertelt De Jong. „De kans was dan te groot dat hun levensverhaal ter plekke zou worden doorgeprikt.” In het onderhavige geval kwam de ‘Braziliaan Ferreira’ wel uit Brazilië aanvliegen, waarbij overigens nog maar de vraag was hoe lang hij daadwerkelijk in dat land verbleef.

De AIVD ging ervan uit dat Tsjerkasov handlangers bij het Strafhof zou recruteren. Ook dat past minder in het historisch patroon dat De Jong kent. „Rusland liet dat rekruteren juist niet over aan illegals. Die genieten geen diplomatieke bescherming en kunnen, als ze worden betrapt, worden opgepakt.” De zeventien Russische diplomaten die onlangs werden uitgewezen hielden zich vermoedelijk wel bezig met recrutering.

Dat Tsjerkasov tegen de lamp liep was volgens de Jong vermoedelijk het gevolg van verraad in Russische kring. „Rusland is erg goed in deze identiteitsdiefstal. De kans dat de vervalsingen zijn opgemerkt, is daarom klein. Een tip aan een westerse geheime dienst is daarom logischer.”

Nederland koos ervoor de zaak niet stilletjes af te doen of Tsjerkasovs gangen bij het ICC te volgen. De Rus werd linea recta teruggestuurd en de succesvolle actie publiek gemaakt. „Dat moet wel met de oorlog in Oekraïne te maken hebben”, aldus De Jong.