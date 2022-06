BOOS wint Zilveren Nipkowschijf met aflevering over The Voice

Het programma BOOS van BNNVARA heeft met een aflevering over seksueel misbruik bij The Voice of Holland de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Dat is donderdag bekendgemaakt in Hilversum. Het is voor het eerst dat een online videoreeks de prijs, die doorgaans voor televisieprogramma’s is, in ontvangst mag nemen.

Het team van presentator Tim Hofman deed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice. De onthullingen betekenden het einde van de talentenshow en zorgde voor vervolging van diverse medewerkers, zoals rapper Ali B.

Andere genomineerden voor de Nipkowschijf was Het Jaar van Fortuyn, de tv-serie van Michiel van Jaarsveld over de in 2002 vermoorde politicus. Ook de documentaireserie Mijn vader de gelukszoeker van NPO1-presentatrice Nadia Moussaid was genomineerd, daarin ging ze met haar vader terug naar zijn geboorteland Marokko. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan Nieuwsuur (NOS/NTR) en was er een speciale vermelding voor De Wasstraat (Human). De Ere Zilveren Nipkowschijf ging toen naar Het Sinterklaasjournaal (NTR).

De Zilveren Reismicrofoon is naar het het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland gegaan. Paul Witteman heeft de ere Nipkowschijf in ontvangst genomen. De 75-jarige VARA-presentator stopte onlangs met het muziekprogramma Podium Witteman. Hij begon in 1975 bij het radioprogramma Dingen van de Dag en stapte in 1986 over naar televisie. Het bekendste is hij van de talkshow Pauw&Witteman (2006-2014).

