AIVD ontmaskert Russische inlichtingenofficier bij Internationaal Strafhof

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft een Russische inlichtingenofficier ontmaskerd die probeerde als stagiair te gaan werken bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat heeft de Nederlandse inlichtingendienst donderdag bekendgemaakt. De man werkte voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe onder een Braziliaanse ‘dekmantelidentiteit’.

Het ICC onderzoekt sinds het begin van de Russische invasie oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. Ook doet het Strafhof onderzoek naar eerdere Russische oorlogsmisdaden in Georgië in 2008. De Russische inlichtingenofficier is door de AIVD aangemerkt als „gevaar voor de nationale veiligheid” en ongewenst vreemdeling. Hem is in april de toegang tot Nederland ontzegd en hij is „met de eerstvolgende vlucht” teruggestuurd naar Brazilië. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou hierover zijn geïnformeerd.

De man deed zich voor als de 33-jarige Braziliaan Viktor Muller Ferreira. In werkelijkheid heet hij Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov (36 jaar) en moest hij politieke, technische en operationele inlichtingen doorsturen naar de GROe. Zo’n inlichtingenofficier noemt de AIVD ‘een illegal’. Doordat hij zich voordeed als Braziliaan zou hij tot bepaalde informatie kunnen komen die voor Russische personen niet toegankelijk zijn.

Nepidentiteit

De veiligheidsbedreiging die uitging van de man was „in potentie zeer hoog”, schrijft de AIVD. „Als deze persoon de kans had gekregen om daadwerkelijk werkzaamheden te verrichten bij het ICC, had hij hier inlichtingen kunnen verzamelen, bronnen kunnen spotten (of rekruteren) en toegang kunnen krijgen tot digitale systemen.”

De AIVD heeft de volledige dekmantel van de Russische spion gepubliceerd, waarin hij in detail vertelt waar hij zogenaamd woonde in Brazilië, waar hij naar school ging en van welke sportclub hij fan was toen hij jong was. Zo schrijft hij: „Vanuit mijn jeugd heb ik goede herinneringen aan de brug van president Costa e Silva. Ik keek graag naar de auto’s [...] maar ik hield niet van de vislucht van de haven vlakbij huis.” De training die nodig is voor zo’n nepidentiteit is langdurig en intensief, waardoor het lastig is een illegal te ontmaskeren, schrijft de AIVD.