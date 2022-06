‘Zwaar geschut nodig tegen Russisch overwicht in Donbas’

Deze week besloot Mychajlo Podoljak, adviseur van de Oekraïense president Zelensky, de wapens dan maar op Twitter te bestellen.

„Om de oorlog [met Rusland, red.] te beëindigen hebben we pariteit in zware bewapening nodig”, twitterde de adviseur van de Oekraïense president Zelensky afgelopen dinsdag. Daarna volgde een indrukwekkende boodschappenlijst: duizend houwitsers, driehonderd MLRS-systemen, vijfhonderd tanks, tweeduizend pantservoertuigen en duizend drones. „De vergadering van de contactgroep van Defensieministers wordt op 15 juni in Brussel gehouden”, schreef Podoljak. „Wij wachten op uw beslissing.”

Afgelopen woensdag vergaderden de Defensieministers inderdaad op het NAVO-hoofdkwartier in de Belgische hoofdstad.

Maar het Amerikaanse hulppakket dat woensdag werd aangekondigd door minister van Defensie Lloyd Austin, stak schril af tegen Podaljaks bestelling. De VS beloofden achttien extra M777-houwitsers, bovenop de 108 die eerder zijn geleverd. De Amerikaanse Chef-Staf Mark Milley liet doorschemeren dat bondgenoten nog zo’n honderd extra ‘schietbuizen’ zullen leveren: een fractie van het aantal waar Zelensky’s adviseur om vroeg. Op vragen van journalisten daarover reageerde Austin nogal korzelig: de VS reageren op aanvragen van de hoogste Oekraïense Defensiebaas, minister van Defensie Oleksi Reznikov, zei hij.

Draagbare antitankwapens

Kievs vraag om zware wapens is begrijpelijk. In de eerste weken van de oorlog wist Oekraïne de Russische opmars naar Kiev te stoppen met draagbare westerse antitankwapens. Nu de oorlog wordt gevoerd in de Donbas, zit Kiev te springen om zwaarder geschut. Volgens schattingen van de Oekraïense generale staf schieten Russische troepen per dag 50.000 granaten af, tegen hooguit vijfduizend Oekraïense. Als gevolg daarvan sneuvelen aan Oekraïense kant elke dag tussen de honderd en tweehonderd militairen. Het gevecht om de Donbas, zo zei Zelensky, zal de geschiedenis in gaan als „een van de meest gewelddadige veldslagen in de Europese geschiedenis.”

De Russische strijdkrachten beschikken over een enorm artilleriepark dat al aan het begin van de oorlog superieur was aan het Oekraïense arsenaal. Na ruim honderd dagen vechten heeft Kiev bovendien een ander probleem: de granaten zijn op. Omdat de NAVO-standaard (155 millimeter) verschilt van de sovjetnorm (152 millimeter) kan het westen het munitietekort niet zomaar oplossen: om Oekraïne van voldoende granaten te voorzien moeten de kanonnen er bij worden geleverd.

Een houwitser van het type AHS Krab van het Poolse leger tijdens een NAVO-oefening in het Poolse Zagan in 2015. Foto Sean Gallup/Getty Houwitsers van de Duitse Bundewehr tijdens een oefening in Münster in 2010. Foto Thomas Imo/Photothek /Getty Het Slowaakse leger oefent met Zuzana-houwitsers tijdens de legeroefening Summer Shield in mei dit jaar bij de legerbasis Adazi in Letland. . Foto Ints Kalnins/Reuters Oekraïense militairen afgelopen maandag op een Amerikaanse houwitzer M109 in de oostelijke regio Donetsk, waar zwaar gevochten wordt. Foto Gleb Garanich/Reuters

In de afgelopen weken hebben verschillende NAVO-landen artillerie beloofd. De VS leverden bijvoorbeeld ruim honderd M777’s, een licht wapensysteem dat gemakkelijk door de lucht kan worden vervoerd en relatief eenvoudig is te bedienen. De Amerikaanse houwitsers maken nu al het verschil op het slagveld. Maar de twaalf zware zelfrijdende Pantserhouwitser 2000’s die Duitsland en Nederland eind april hebben toegezegd, zullen volgens Kiev pas vanaf volgende week arriveren.

De Pantserhouwitsers zijn uiterst modern, maar ze zijn ook technisch complex. Het opleiden van de Oekraïense bemanningen voor de stukken heeft meer dan een maand in beslag genomen. Hetzelfde geldt voor de M109’s van Noorwegen, of voor het Franse artilleriesyteem Caesar. Bij de westerse militaire hulp aan Oekraïne is de grootste flessenhals niet de hardware, maar het trainen van het personeel. Dat de NAVO-landen zoveel verschillende wapensystemen hebben, compliceert de zaken alleen maar verder. Alleen als het gaat om 155-millimeter geschut levert het Westen acht verschillende types. Elk wapensysteem vergt aparte expertise, en eigen reserve-onderdelen – een logistieke nachtmerrie.

Doelen tot zo’n tachtig kilometer

Neem bijvoorbeeld de Multiple Launch Rocket Sytems (MLRS)-systemen die de VS, Groot-Brittannië en nu ook Duitsland gaan leveren: in totaal 10 lanceersystemen. Met de raketten die het Westen levert, kunnen doelen tot zo’n tachtig kilometer afstand worden vernietigd, en dankzij GPRS-technologie kan dat met dodelijke precisie. De MLRS en HIMARS-systemen zijn een game changer in de artillerieduels in de Donbas. Maar zonder getraind personeel zijn de lanceersystemen niets waard.

De Amerikaanse onderminister van Defensie Colin Kahl sprak deze week van een ‘eerste batch’, die op termijn zal worden uitgebreid. „We leiden peloton voor peloton op”, zei generaal Mark Milley. „Deze systemen zullen wel degelijk het verschil gaan maken”, zei minister van Defensie Austin. En om zijn woorden iets meer gewicht te geven refereerde de voormalige viersterrengeneraal aan zijn eigen militaire carrière. „General Milley en ik hebben verschillende gevechten gevoerd. En als je aan het vechten bent, dan heb je nooit genoeg”, aldus Austin. Wapens en munitie, bedoelde de Amerikaanse minister van Defensie daarmee.

Op het slagveld in de Donbas gingen de bombardementen intussen door. Russische troepen in de Donbas kruipen kilometer voor kilometer vooruit, onder een artilleriebarrage die de Amerikaanse generaal Milley, zo zei hij tijdens de persconferentie woensdag in Brussel, doen denken aan de Eerste Wereldoorlog.

Mychajlo Podoljak stuurde woensdag opnieuw een noodkreet de wereld in.

„De frontlinie is meer dan duizend kilometers”, twitterde de presidentiële adviseur woensdag. „Elke dag krijg ik bericht van de verdedigers: wanneer kunnen we nieuwe wapens verwachten?”