Het Nederlandse kabinet is terughoudend om Oekraïne kandidaat-lid van de Europese Unie te maken. Dat bleek opnieuw in het interview met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) in NRC zaterdag. Het kabinet wil afwachten met welke voorstellen de Europese Commissie deze week – naar verwachting 17 juni – zal komen. De passieve houding van het kabinet is opmerkelijk in het licht van de veranderde veiligheidssituatie op het Europese continent sinds de brute Russische inval in Oekraïne.

Jaap de Zwaan is oud-hoogleraar Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-directeur van Instituut Clingendael.

Elk Europees land dat het beleid en de fundamentele waarden van de Europese Unie (denk aan mensenrechten, democratie en rechtsstaat) onderschrijft, kan het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen. Een land ‘kandidaat’ maken, betekent echter nog niet dat de toetreding volgende week moet plaatsvinden.

In het geval van Oekraïne is duidelijk dat er nog een hele weg te gaan is. Er moet worden gewerkt aan het eerbiedigen van de genoemde fundamentele waarden. Het Oekraïense bedrijfsleven moet worden voorbereid op deelname aan de interne markt. Deze processen zullen vele jaren in beslag nemen. Maar bijvoorbeeld op de gebieden van buitenlands beleid, defensie, migratie en justitie zouden wij reeds nu Oekraïne bij onze Europese samenwerking kunnen betrekken.

Eigen belang

Dat het lang zal duren vooraleer Oekraïne echt klaar is om toe te treden, weet president Zelensky ook en is niet bezwaarlijk. Het gaat er om dat land nu de weg te wijzen en perspectief te bieden. Voor Oekraïne is het een kwestie van overleven. Aan onze kant zijn ook eigen belangen in het geding. De veiligheidssituatie in Europa die zo ernstig is verstoord door de rampzalige oorlog die Rusland heeft ontketend, moet aanleiding zijn Oekraïne meer aan ons te binden.

In het interview in NRC stelde minister Hoekstra dat bij de beoordeling van de Oekraïense aanvraag het feit meegewogen moet worden dat ook Georgië en Moldavië en, al eerder, een aantal Balkanlanden een lidmaatschapsaanvraag hebben ingediend. Het is niet duidelijk wat hij hiermee wil zeggen. Zoveel is echter wel duidelijk, dat we ook met die ándere landen wat moeten. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze ten prooi vallen aan andere grootmachten. Wij hebben er – opnieuw – zélf belang bij die landen, al is het maar op termijn, in ons Europees veiligheidsnetwerk op te nemen.

Dat laat onverlet dat we moeten nadenken over de manier waarop de toetreding van de nieuwe kandidaten het beste georganiseerd kan worden. Daarbij zal het beginsel van geleidelijkheid leidend moeten zijn. We moeten ook denken aan vormen van gedifferentieerde integratie, het Europa ‘van verschillende snelheden’ dus. Het is immers ondenkbaar dat in een Unie met straks, zeg, 35 lidstaten, alle landen in staat zullen zijn op hetzelfde moment aan álle verplichtingen te voldoen. Dat is geen realistisch scenario meer. Daarvoor bestaat er te veel heterogeniteit in Europa.

Reëel perspectief

In ieder geval moet in de discussie voorop staan dat Oekraïne en de andere landen lid van de Europese Unie kúnnen worden. Het aanbieden van alternatieven voor het lidmaatschap is geen oplossing. Oekraïne en de andere kandidaten willen erbij horen en niet erbij hangen.

Bij dat alles moet de Europese Unie-samenwerking wel door kunnen gaan. Het steeds toenemende aantal lidstaten moet dan ook niet leiden tot verlamming van de besluitvorming binnen de Unie. Daarom is het invoeren van nieuwe spelregels en modellen van gedifferentieerde samenwerking een goede zaak.

Het zijn dus nieuwe ideeën die we nodig hebben. Aan terughoudendheid en aarzeling is geen behoefte.

Nogmaals, het kabinet dient in te zien dat er op 24 februari van dit jaar wezenlijke veranderingen voor onze veiligheid zijn ingetreden. Ook Nederland heeft er belang bij dat Europese landen die onze waarden willen delen - Oekraïne is daar één van - in staat worden gesteld aan onze samenwerking deel te nemen. Aan het traject kunnen allerlei voorwaarden en termijnen verbonden worden, maar een reëel perspectief dient er wel te zijn.