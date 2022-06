Vertrouwen in het nieuws weer gedaald na piek in coronatijd

Het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws is na de coronapandemie weer gedaald, nadat het aan het begin van de pandemie juist piekte. Dat blijkt woensdag uit het ‘Digital News Report’, een jaarlijks onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford University en het Commissariaat voor de Media. Het onderzoek werd begin 2022 uitgevoerd, sommige coronamaatregelen golden toen nog en de oorlog in Oekraïne was nog niet begonnen.

56 procent van de Nederlanders vertrouwde begin 2022 „het merendeel van het nieuws”, aldus het rapport. Eerder bereikte het vertrouwen tijdens de coronapandemie een hoogtepunt (59 procent gaf toen aan vertrouwen te hebben in het merendeel van het nieuws), maar naarmate de pandemie langer duurde, ontstond er juist voor een dip in het vertrouwen en in de totale nieuwsconsumptie. Nu, in 2022, is het vertrouwen in het nieuws nog iets verder gezakt.

Het vertrouwen is onder alle leeftijdsgroepen gedaald, maar vooral onder jongeren, is te lezen in het rapport. 19 procent van de jongeren geeft aan moeite te hebben het nieuws te begrijpen of te volgen.

Podcasts

In de meeste van de 46 onderzochte landen is het vertrouwen in het nieuws overigens gedaald, Nederland zakt daarom niet in de ranglijst: het blijft een van de landen waarin het vertrouwen relatief groot is. In Frankrijk geeft bijvoorbeeld slechts 29 procent aan het merendeel van het nieuws te vertrouwen, in het Verenigd Koninkrijk is dat 34 procent.

Ook de consumptie van nieuws is gedaald onder Nederlanders. Bovendien zijn meer Nederlanders actief het nieuws gaan mijden. De respondenten vinden vooral de overdaad aan aandacht voor onderwerpen als politiek en het coronavirus een reden om nieuws te mijden, stelt het rapport. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. 55-plussers geven vooral aan dat de hoeveelheid nieuws vermoeiend voor ze is, en voor jongere leeftijdsgroepen is een belangrijke reden om nieuws te mijden dat nieuws een negatieve invloed heeft op hun humeur.

Hoewel het algemene vertrouwen van Nederlanders in het nieuws is gedaald, blijft het vertrouwen in verschillende nieuwsmedia wel stabiel ten opzichte van eerdere jaren. De NOS krijgt het hoogste rapportcijfer in vertrouwen (7,4), gevolgd door RTL Nieuws (6,7). Podcasts blijven ook stijgen in populariteit – een trend die de afgelopen jaren doorzette. Vooral jongeren willen niet meer anders, schrijven de onderzoekers. Ruim drie kwart van de jongeren luistert maandelijks naar podcasts.

Correctie (15 juni 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat er 27 landen zijn onderzocht. Dat is hierboven aangepast.