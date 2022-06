Veel meer dan vliegen op een bezem

‘Kleine wervelwind, houwmouw, beter gezegd: ‘heks’”. Met deze opvallende woordbetekenis komt de Belgische taalkundige Frans Debrabandere in zijn Limburgs etymologisch woordenboek: De herkomst van woorden uit beide Limburgen (2011). De beschrijving luidt: „Het woord is te verklaren door het primitieve volksgeloof. Van heksen wordt toch beweerd dat ze op een bezem door het luchtruim vliegen.”

Hoe het nou precies kwam dat men in Limburg ‘heks’ zei voor ‘kleine wervelwind’ blijft schimmig. Scherper is de oorsprong van ‘houwmouw’. Die is gerelateerd aan remou(w) of rouwmouw, beide afkomstig van het Franse remous dat ‘woeling, draaiklok of werveling’ betekent. En volgens Debrabandere moeten we in al dit gewoel die gevaarlijke, vliegende vrouwen zien, de hexe (Middelnederlands).

Tante Em

Goedbeschouwd wisten behalve de Limburgers ook de Amerikaanse schrijver L. Frank Baum dat een heks een wervelwind is, in het laatste geval tenminste te oordelen naar de beschrijving in zijn klassieker The Wizard of Oz (1900) van hoe het meisje Dorothy en haar hondje Toto door een wervelwind in Munchkin Country belanden, in het Land van Oz waar ze oog in oog komen te staan met de heks der heksen: de Gemene Heks van het Oosten. En in Victor Flemings verfilming uit de jaren dertig zien we hoe de heks gestalte krijgt; voor onze ogen transformeert zich ‘vrouw’ tot ‘heks’ als Tante Em op haar fiets, meegevoerd door de twister, verandert in de verwerpelijke aartsvijand van alle goede mensen en Munchkins.

Scène uit The Wizard of Oz (1939) Foto Eye Filminstituut

‘Heks’ mag dan ‘primitief volksgeloof’ zijn zoals Debrabandere stelt, ze is springlevend, onverminderd in het centrum van het discours over vrouwenhaat en het rechtzetten van misdaden uit het verleden, specifiek de heksenvervolgingen tijdens de renaissance. Vandaar dat Susan Smit, zelf heks en auteur van het recente De heks van Limbricht, pleit voor een postuum pardon in Nederland voor vrouwen die destijds als heks zijn aangewezen, berecht en vermoord. En dat waren er véél. Smit: „Zo kwamen er in Roermond in 1613 in twee maanden 68 vrouwen op de brandstapel.”

Het gekke is: de heks gaat nooit meer weg. Ze blijft ons teisteren, ons inspireren. Mannen rillen alleen al bij de gedachte aan haar, vrouwen juichen als ze haar zien. Hoe dan ook brengt ze chaos, deze kleine wervelwind.

Heksenflessen

Het mooiste heksenverhaal is een film uit 2016: The Love Witch van de feministische regisseur Anna Biller. Haar hoofdpersoon, de beeldschone heks Elaine, brengt mannen met haar heksenflessen (inhoud: urine en een gebruikte tampon) in magische vervoering. Haar doel: zo’n man transformeren zodat die zijn ware gevoelens toont, ein-de-lijk klaar voor de grote romantische liefde. Als Elaine arriveert in een klein stadje treft ze de gemeenschap als een houwmouw. Stoere, slimme mannen vallen bij bosjes voor haar. Maar ze overleven het niet, onbekwaam als ze zijn voor de ware liefde waar Elaine voor lééft.

Elaine laat zien dat de heks veel meer is dan een ‘vrouw die op een bezem door het luchtruim vliegt’. Juist in haar moderne gedaante is ze het schrikbeeld van kwetsbare mannen. „Volgens experts zijn mannen erg fragiel”, legt de liefdesheks uit. „Laat je je gelden, worden ze verpletterd.”