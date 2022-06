Veel boekbewerkingen in selectie Toneeljury

Twaalf voorstellingen zijn door De Nederlandse Toneeljury geselecteerd als beste en belangrijkste van het afgelopen seizoen. Voor het eerst in drie jaar is de selectie terug bij de normale omvang, zelfs één meer dan gebruikelijk. De lockdown van afgelopen winter verstoorde het theaterseizoen niet zodanig dat de jury opnieuw besloot tot uitstel of het anders inrichten van de selectie.

Integendeel, de jury zag dat de theater-makers zich aan hun belofte hielden en ruimschoots de verloren tijd inhaalden: „De Nederlandse Toneeljury moest alle zeilen bijzetten om de hoeveelheid aan nieuwe producties, met veelal een beperkt aantal speelbeurten, te kunnen zien.”

Zes voorstellingen in de grote zaal koos de jury, vijf in de kleine zaal en één locatievoorstelling. In de grote zalen zijn dat vier boekbewerkingen (waaronder De Ilias van Homerus, de basis voor Trojan Wars) , één originele, moderne toneeltekst (Girls & Boys van Dennis Kelly, uit 2018) en één zeer vrije bewerking van een oud toneelstuk (De Dokter naar Professor Bernhardi van Arthur Schnitzler, uit 1912). Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit zijn de boekbewerkingen dus aan de winnende hand in de schouwburgen, aldus deze jury. Afwijkend is de keuze voor een jeugdtheatervoorstelling, Trojan Wars. Zoals veel jeugdtheater buitengewoon genietbaar voor alle leeftijden, maar jeugdtheater heeft al een eigen competitie.

Uit de kleine zalen werd maar één boekbewerking geselecteerd (De Meester en de Margarita). De voorstelling Lady Chatterley’s Lover is een analyse en reactie op het boek, geen bewerking. Vijf keer is er sprake van eigen, originele teksten. Met de aantekening dat Winter/21/J. een crossover is, en in wezen een dansvoorstelling, van een choreograaf, en daarmee de grootste verrassing – van een selectie die verder weinig verrassingen kent.

Theater Rotterdam is het enige gezelschap dat tweemaal een productie in de selectie heeft. Van de grote, rijksgesubsidieerde gezelschappen ontbreken het Noord Nederlands Toneel, Theater Utrecht en Toneelgroep Maastricht. Internationaal Theater Amsterdam, Het Nationale Theater, Toneelgroep Oostpool en Het Zuidelijk Toneel zagen wel werk gekozen, al is het Zuidelijk Toneel alleen co-producent bij TG Ilay den Boer. In 2019 baarde de jury opzien door geen eigen producties van de grote gezelschappen te kiezen.

Regisseur Erik Whien is de absolute lieveling van de jury: „Een van de grootste regisseurs van dit moment.” Zijn regies werden in drie opeenvolgende seizoenen geselecteerd. Na Eindspel in 2020 en Sea Wall in 2021 werd nu zijn regie Slachthuis vijf uitverkoren. Ook regisseur Daria Bukvic is eveneens een opvallende, terugkerende keuze. Na Melk & Dadels in 2019 en Othello in 2020 is nu haar regie van Girls & Boys verkozen.

Daar staat tegenover dat de jury geen liefhebber is van het werk van de artistiek directeuren van de twee grootste toneelhuizen, Ivo van Hove van Internationaal Theater en Eric de Vroedt van Het Nationale Theater. Beiden regisseerden het afgelopen seizoen grootschalige, ambitieuze projecten: Van Hove Age of Rage (en daarnaast Gevechten en metamorfosen van een vrouw) en Eric de Vroedt Leedvermaak (en daarnaast De eeuw van mijn moeder). Een regie van De Vroedt werd voor het laatst gekozen in 2018 (The Nation) en een regie van Van Hove voor het laatst in 2017 (De dingen die voorbijgaan). De coronajaren vertekenen dit beeld enigszins.

Waarbij ook aangetekend dat de jury om de zoveel jaar van samenstelling wisselt. De huidige negenkoppige jury staat onder leiding van presentator Hadassah de Boer en bestaat verder uit zes programmeurs en directeuren van theaters, een docent en een criticus (NRC-recensent Sander Janssens).

Grenzen van het genre

Met de keuze voor cabaret vorig jaar (Niemand anders van Micha Wertheim) en jeugdtheater en dans deze keer toont de jury afwijkende keuzes, die lastig te doorgronden zijn. Voor een bijdrage aan de discussie over de grenzen van het genre zijn de keuzes te weinig consequent. Er is bijvoorbeeld voldoende aanbod van briljant en grensoverschrijdend cabaret (Wertheim opnieuw, Wim Helsen, Stefano Keizers) om het gebaar van vorig jaar een vervolg te geven en relevant te maken.

Opvallend en zorgwekkend is het ontbreken van Vlaamse producties in de selectie. Vlaamse theatermakers hebben het al jaren moeilijk in Nederland: weinig boekingen, korte speellijsten. Het werk van Milo Rau bij NT Gent bracht de aandacht enigszins terug. Aan de kwaliteit van het werk kan het niet liggen. NT Gent, Ontroerend Goed en De Hoe, bijvoorbeeld, maken consequent werk van hoog niveau, dat kan wedijveren met de Nederlandse producties.

Zijn er verder evident ontbrekende voorstellingen? Nauwelijks. Om er enkele te noemen: NRC was zeer positief over The Clowns Convention van Wunderbaum, Midzomernachtsdroom van Toneelgroep Oostpool, weer regie Daria Bukvic en Maria Maria Maria van De Veenfabriek. Die hadden niet misstaan in deze selectie.

het Nederlands Theater festival: 1 t/m 11 september, Amsterdam. Info: Van de selectie zijn tien voorstellingen te zien op: 1 t/m 11 september, Amsterdam. Info: tf.nl . Trojan Wars wordt niet hernomen. De meester en Margarita is vooraf te zien: 29 t/m 31/8, ITA.

De juryselectie (met citaten uit het juryrapport) GROTE ZALEN De Dokter, door Internatiobaal Theater Amsterdam/ regie Robert Icke: „Laat je nadenken over je eigen (...) subjectieve perspectief (...) tot het identiteitsdebat.” Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, door Theateralliantie / regie Pieter Kramer. „Neemt je mee in de werkelijkheid van hoofdpersoon Christopher, een puberjongen op het autistisch spectrum.” Girls & Boys, door Toneelgroep Oostpool / regie Daria Bukvicć: „IJzingwekkend verhaal dat begint als een luchtige boy meets girl-story.” Trojan Wars, door HNTJong / Het Nationale Theater / regie Noël Fischer: „Overrompelende monsterproductie die (...) toeschouwers vijf uur lang alle hoeken van het theater laat zien.” Lichter dan ik, door Korthals Stuurman Theaterproducties / regie Olivier Diepenhorst: „Een verhaal (...) ruimte geeft aan het perspectief van vrouwen dat te lang in ons koloniale verleden ontbrak.” Slachthuis vijf, door Theater Rotterdam / regie Erik Whien: „Laveert tussen kleinmenselijk drama en het grote gebaar, doorbreekt schaamteloos de vierde wand en vuurt wonderbaarlijke toneelbeelden op de toeschouwer af.” KLEINE ZALEN Lady Chatterley’s Lover, door toneelgroep Amsterdam / Frascati Producties: „Performers Florian Myjer en Lisa Verbelen onderzoeken op nietsontziende wijze hoe heteronormatieve normen (...) de huidige seksualiteit (...) halsstarrig in hun greep houden.” BAAAAAA door Circus Treurdier: „Een intelligent en hilarisch portret van hardnekkige groepsdynamica.” Winter/21/J., door Ryan Djojokarso | LIBI: „Djojokarso zoekt verwarring op, durft te irriteren en weet dan op prachtige wijze ook te raken.” De meester en Margarita, door Orkater / De Nieuwkomers/ Konvooi: „Adembenemende muziektheaterervaring, waarin de waarheid wordt ontmanteld en twijfel en verwarring vervolgens vrolijk gerehabiliteerd worden.” La Codista, door Acteursgroep Wunderbaum / Marleen Scholten / Associazione TRAK / Theater Rotterdam: „Een mooi filosofisch kleinood over onze blik op tijd en tijdsbesteding.” LOCATIEVOORSTELLING Salomonsoordeel, door TG Ilay / Likeminds / Het Zuidelijk Toneel: „Denkoefening die je actief uitdaagt voorbij te gaan aan reflexen van makkelijke antwoorden en snel oordelen.”

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven