Van nieuwe en oude meesters

"Je moet niet proberen iets na te doen, maar je mag je wel laten inspireren," zegt Vincent Mentzel, één van de zestien fotografen die door het Mauritshuis ter gelegenheid van het tweehonderdjarig jubileum van het museum werden uitgenodigd om een eigentijdse foto te maken bij een schilderij uit de collectie van het museum. Mentzel maakte in navolging van Johannes Vermeer 'Gezicht op Delft' uit 1660-1661 een hedendaags Delfts stadlandschap, andere fotografen zoals Dustin Thierry, Elspeth Diederix, Kadir van Lohuizen en Rineke Dijkstra lieten zich inspireren door de zeventiende-eeuwse schilderijen van kunstenaars als Jan Steen, Gerard ter Borch, Rembrandt en Paulus Potter. Sommigen kozen voor een overeenkomst in onderwerp (een fruitstilleven, koeien, een vrouw die geconcentreerd opgaat in haar bezigheden), anderen spelen met en reflecteren op de schilderijen door losse associaties. De tentoonstelling 'Flash | Back' is t/m 16 oktober te zien in het Mauritshuis.