Golftoernooi US Open wordt overschaduwd door LIV Series

Op nog geen twintig minuten rijden ten zuidwesten van Boston ligt de oudste countryclub van de Verenigde Staten. Bij de oprichting, 140 jaar geleden, draaide het er om paardrijden en andere buitensportactiviteiten, maar vanaf de aanleg van de eerste zes holes in 1893, kreeg golf de overhand. Een jaar later was de privéclub een van de vijf oprichters van de Amerikaanse golfbond USGA. Nu is The Country Club voor het eerst in 34 jaar weer gastheer van het US Open, dat donderdag begint.

Gewoonlijk gaat het in aanloop naar de derde major van het jaar over de nauwkeurigheid die vereist is voor de eindzege; het US Open staat bekend als een ultieme test voor golfers. Niet alleen vanwege de moeilijke banen met smalle fairways waarop het toernooi altijd wordt gespeeld, ook vanwege de strenge regels voor de cut, de kwalificatie voor de laatste twee speeldagen. Vaak mag minder dan de helft van de spelers het toernooi afmaken.

Maar deze week gaat het in Groter Boston over weinig anders dan LIV Golf. „Triest”, noemde Rory McIlroy het dinsdag dat het US Open zo wordt overschaduwd door een competitie „uit vreemde hoek”. De Noord-Ier heeft zich altijd fel tegenstander getoond van de met Saoedisch geld gefinancierde LIV Series, die met honderden miljoenen strooit om golfers te verleiden over te stappen. Volgens McIlroy zullen de majors altijd de belangrijkste toernooien blijven. „Geen enkele som geld zal dat ooit kunnen veranderen. Dat is iets geweldigs.”

US Open Deelname Besseling Wil Besseling is de enige Nederlander die meedoet aan het US Open. De 36-jarige golfer kwalificeerde zich als een van de tien beste spelers van de laatste vier toernooien op de Europese Tour. „Ik wil zó graag majors spelen”, zei Besseling tegen Golf.nl over zijn debuut. „Het zal de meest bijzondere week ooit worden. Maar het komt op een goed moment en ik ben er helemaal klaar voor.” Besseling begint donderdag iets na 13 uur Nederlandse tijd aan zijn eerste ronde, hij start vanaf hole 10.

Zes LIV-spelers

Dat er bij het US Open toch voornamelijk over LIV wordt gesproken, heeft te maken met de aanwezigheid van zes spelers die vorige week in Londen deelnamen aan het eerste toernooi van de nieuwe tour: de Amerikanen Phil Mickelson, Dustin Johnson, Kevin Na en Talor Gooch, de Spanjaard Sergio Garcia en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. Zij zijn inmiddels geschorst door de PGA Tour – of hebben hun lidmaatschap opgezegd – maar kunnen desondanks meedoen aan het US Open, omdat dit toernooi wordt georganiseerd door de Amerikaanse bond.

„Wij zijn er trots op dat wij het meest open kampioenschap ter wereld zijn”, liet de USGA vorige week in een verklaring weten. „Spelers die het hebben verdiend om dit jaar mee te doen aan het kampioenschap, krijgen die kans ook. Het zou niet eerlijk zijn om de eerder dit jaar opgestelde criteria te veranderen.”

De verwachting is dat bij The Open, het vierde en laatste major van dit jaar, in juli op St. Andrews in Schotland, de LIV-spelers ook welkom zijn. Hoe het daarna verder gaat met de grote toernooien, zal de tijd moeten leren. Ook The Masters heeft de vrije hand bij de samenstelling van het spelersveld, alleen het PGA Championship zal in 2023, zoals het er nu naar uitziet, verboden terrein zijn.

Maar of het golf gebaat is bij een scheuring? Feit is dat LIV steeds meer kampioenen aantrekt. Ook de Amerikanen Bryson DeChambeau (US Open-winnaar in 2020) en Patrick Reed (The Masters in 2018) hebben inmiddels besloten over te stappen. „Het is eerst en vooral een zakelijke beslissing voor de toekomst van mijn familie”, lichtte DeChambeau, die eind juni zijn debuut zal maken in de LIV Series, zijn besluit toe. „Maar het was geen gemakkelijke beslissing. Het weegt de laatste jaren iedereen zwaar.”

Zijn landgenoot Justin Thomas, vorige maand winnaar van het PGA Championship, kon dat beamen. „Ik heb veel wakker gelegen. Mijn hele leven heb ik gedroomd van spelen op de PGA Tour, records breken, meedoen aan de Ryder Cup”, zei Thomas, die net als McIlroy voorlopig elk aanbod van LIV weigert. „Het feit dat dat allemaal geraakt zou kunnen worden doordat mensen zijn vertrokken, en wie weet volgen er meer, is buitengewoon treurig. Maar iedereen hier is volwassen en kan zijn eigen keus maken.”

De titelverdediger bij het US Open, de Spanjaard Jon Rahm, liet weten zich vooral zorgen te maken om de Ryder Cup, de tweejaarlijkse strijd tussen de VS en Europa. Amerikaanse golfers die niet uitkomen op de PGA Tour, komen hier in ieder geval niet meer voor in aanmerking. „Ik heb geen idee wat de Europese Tour zal besluiten”, zei Rahm, die dinsdag op The Country Club een oefenronde speelde met de dissidenten Mickelson en Na, maar na afloop aangaf geen enkele intentie te hebben over te stappen naar LIV. „Het format spreekt mij niet aan”, zei Rahm. „Drie dagen spelen zonder cut is voor mij geen golftoernooi.”

Europese Tour

Hoewel veel ogen deze dagen gericht zijn op de US Open, kijkt de golfwereld ook naar Europa. Keith Pelley, de baas van de Europese Tour, die sinds dit jaar een titelsponsor heeft uit Dubai, zwijgt nog altijd over eventuele represailles tegen spelers die zich aan LIV hebben verbonden. Pelley heeft twee opties: een samenwerking met LIV of verdere integratie met de PGA Tour, waarmee sinds 2020 wordt samengewerkt. Volgens Golf Digest wordt vanuit eigen gelederen de druk op Pelley opgevoerd om te kiezen voor de Saoedi’s, die het relatief lage prijzengeld op de Europese Tour een injectie zouden kunnen geven.

Het zou een doemscenario zijn voor Rory McIlroy, de felste tegenstander van LIV. Hij begint aan het US Open als favoriet na zijn toernooizege bij het Canadese Open, waar hij de Amerikanen Tony Finau en Justin Thomas net voorbleef. De opwinding die bij dat toernooi heerste, zal LIV nooit krijgen, denkt hij. „Drie van de beste spelers ter wereld die met elkaar om de winst strijden, voor zoveel publiek, veel mooier wordt het niet.”